iOS 13’ten ilk görüntüler geldi

Karanlık mod
9to5Mac tarafından ulaşılan ekran görüntülerinde iOS 13’ün karanlık mod özelliği ve Anımsatıcılar uygulamasındaki değişimler görülüyor. Uzun zamandır sızdırılan karanlık mod, görünen o ki sonunda resmiyet kazanacak. Haberimizin başındaki görselde inceleyebileceğiniz karanlık mod, uygulamaların her noktasına etki ediyor. Ekran görüntüsü alırken açılan panel bile karanlık moda uyum sağlamış. 9to5Mac tarafından iletilen bilgilere göre karanlık mod hem ayarlardan hem de kontrol merkezinden açılabilecek.
Diğer bir ekran görüntüsünde ise Anımsatıcılar uygulaması görülüyor. Anımsatıcılar uygulaması bugün, planlanmış, işaretlenmiş ve tümü gibi bölümlere ayrılmış. Ayrıca eklediğiniz hatırlatmalar arasında arama yapabilmeniz de sağlanacak. Son olarak iPhone’umu bul (Find My iPhone) ve Arkadaşlarımı bul (Find My Friends) uygulamalarının birleştirilerek Find My uygulaması haline geleceği öğrenildi.
https://9to5mac.com/2019/05/28/ios-13-screenshots-dark-mode-more/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Artık alternatiflerin çoğaldı ucuz denilen diğer markalarla aynı hatalara düştükten sonra anca sana enayiler para verir.
Üstelik daha beter oluyor gittikçe stabil bile çıkaramıyorlar.
Cidden steve jobs öldükten sonra bir bok yapamaz oldular. Yakında yalan olur giderler. Nokia gibi yalan olacak. Zamanında Nokia'da herkesin elindeydi. Şimdi kullanan yok.
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