Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 13’ten ilk görüntüler geldi

Apple’ın WWDC etkinliği 3 Haziran ve 7 Haziran tarihileri arasında gerçekleşecek. Etkinliğe kısa bir süre kalmışken, iOS 13’den ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
19,5b
5
46
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
Tam Boyutta Gör
Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) önümüzdeki hafta başlıyor. 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte her zaman olduğu gibi Apple ürünleriyle ilgili yeni duyurular yapılacak. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı WWDC 2019 etkinliğinde iOS 13’ü de göreceğimizi doğruladı.
Ayrıca Bkz. "Nvidia G-Sync testlerini 28 monitör modeli geçebildi"

Karanlık mod

9to5Mac tarafından ulaşılan ekran görüntülerinde iOS 13’ün karanlık mod özelliği ve Anımsatıcılar uygulamasındaki değişimler görülüyor. Uzun zamandır sızdırılan karanlık mod, görünen o ki sonunda resmiyet kazanacak. Haberimizin başındaki görselde inceleyebileceğiniz karanlık mod, uygulamaların her noktasına etki ediyor. Ekran görüntüsü alırken açılan panel bile karanlık moda uyum sağlamış. 9to5Mac tarafından iletilen bilgilere göre karanlık mod hem ayarlardan hem de kontrol merkezinden açılabilecek.

iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
Tam Boyutta Gör

Diğer bir ekran görüntüsünde ise Anımsatıcılar uygulaması görülüyor. Anımsatıcılar uygulaması bugün, planlanmış, işaretlenmiş ve tümü gibi bölümlere ayrılmış. Ayrıca eklediğiniz hatırlatmalar arasında arama yapabilmeniz de sağlanacak. Son olarak iPhone’umu bul (Find My iPhone) ve Arkadaşlarımı bul (Find My Friends) uygulamalarının birleştirilerek Find My uygulaması haline geleceği öğrenildi.


https://9to5mac.com/2019/05/28/ios-13-screenshots-dark-mode-more/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
b@d0 1 hf. en beğenilen
Demek ekran görüntüsü alırken açılan panel bile karanlık moda uyum sağlamış?? Apple abi işte... Adamlar çığır açmış yine!.
1 Yanıt Yanıtla +82
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brkcnr 1 hf.
İos 13'ün özeti :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +75
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaomss 1 hf.
Oneplus 7 pro geçişi yapmamak için kendimi zor tutuyordum. Bu da tuzu biberi oldu. Ulan hani tamamen yenilenmiş ana ekran, hani yeni iconlar. Ios 7den beri aynı tas aynı hamam
Oneplus 7 pro geçişi yapmamak için kendimi zor tutuyordum. Bu da tuzu biberi oldu. Ulan hani tamamen yenilenmiş ana ekran, hani yeni iconlar. Ios 7den beri aynı...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
masmavidoksanlar 6 gün
Aklıma nedense bu geldi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
Apple go home
Artık alternatiflerin çoğaldı ucuz denilen diğer markalarla aynı hatalara düştükten sonra anca sana enayiler para verir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerevarine 1 hf.
Normal bir kullanıcı olarak beklediğim tek şey karanlık moddu. Şimdi bir de klasör ve uygulama kitleme olsa fena olmazdı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 hf.
Elmanın gerçekten güncellediği tek şey fiyatları.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ANIL007 1 hf.
iphone kendini bir yatırim aracı haleni getirmişken ios 13’ün simgelerini eleştirmeniz de inanılmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barbaroscakir 1 hf.
12 yil Android kullandiktan sonra xs max e gectim. Su guncellemeri gorunce popomla guluyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
If you my star 1 hf.
sırf 2-3 karanlık tema eklendi diye sürüm güncellemesi mi olur, iOS 12.4 olarak yayınlanması gerekiyordu bunun. Apple cidden ne günlere kaldı. yazık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ombuds_man 1 hf.
At gözlüklü fanlarindanim ama yaani yapma artik yapma yeter... zorla androide gecirteceksin adami...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurcuHale 1 hf.
Cidden milyon dolarları olan bir firma ios 7'nin üzerine çakıp çakıp yeni sürüm diye önümüze koymaz mı? Güldürüyor sadece.
Üstelik daha beter oluyor gittikçe stabil bile çıkaramıyorlar.
Cidden steve jobs öldükten sonra bir bok yapamaz oldular. Yakında yalan olur giderler. Nokia gibi yalan olacak. Zamanında Nokia'da herkesin elindeydi. Şimdi kullanan yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halilesenhe 1 hf. BurcuHale
Steve zamanında tutunca sinyali giden iPhone 4 falan, hatalar hep vardı. iPhone X'dan sonra açıldı Apple. Hem mübalağa ediyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barsahin 1 hf.
Bakalım iOS 13'e "büyük yenilik" olarak hangi emojiler eklenecek.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
5 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19508 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ios, wwdc ve
7 etiket daha ios 13 wwdc 2019 iOS / OS X / tvOS / watchOS Apple Onur Emre Karadağ MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Seat, otomobillerini İspanya'nın en güçlü bilgisayarıyla tasarlıyor 1 hf. İstanbul Havalimanı’nda tomografik tarama dönemi başladı 1 hf. Evcil hayvanlar para karşılığında klonlanacak 1 hf. Toyota ve Panasonic 'yerli batarya' üretecek 1 hf. Samsung’dan 100W hızlı şarj için kontrolcü yongaları 1 hf. CSS LEGAL: İNGİLTERE’DE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE İŞ KURMA FIRSATI! 1 hf. Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu açıkladı: Geleceğin Windows'u nasıl olacak? 1 hf. Sony, 100 km. menzili olan IoT çip üretti 1 hf. MediaTek uygun fiyata 5G teknolojisi sunacak 1 hf. 32 tuşlu Elgato Stream Deck XL duyuruldu 1 hf. Journey, 19 TL'lik fiyatıyla önümüzdeki hafta PC'ye geliyor 1 hf. Global akıllı telefon satışları ilk çeyrekte düştü: Samsung lider, Huawei ikinci 1 hf. Microsoft IntelliMouse oyuncular için geri döndü 1 hf. Sea Of Solitude, 5 Temmuz’da piyasaya çıkıyor 1 hf. Samsung Galaxy M40’ın tanıtım tarihi belli oldu 1 hf. Samsung, sorunlu Galaxy S10 güncellemesini geri çekti 1 hf. Makyajlı BMW X1, yeni hibrit motoruyla tanıtıldı 1 hf. ADATA aydınlatmalı yeni oyuncu SSD modelini duyurdu 1 hf. Facebook, hata raporu yollamayı kolay hale getiriyor 1 hf. Sony, Xperia F markası altında katlanabilir akıllı telefon üretebilir 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN iOS 13’ten ilk görüntüler geldi Sonraki HP'nin yeni dizüstü bilgisayarları, ahşap kaplama seçeneğiyle geliyor 1 hf. Bu güç kaynağı çok iyi | Asus ROG 650W 1 hf. AMD ve Nvidia aynı çatı altında | Asus TUF FX505 1 hf. NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu' büyüleyici anı görüntüledi 1 hf. Nvidia G-Sync testlerini 28 monitör modeli geçebildi 1 hf. Sony sensörlere yapay zekâ takviyesi 1 hf. Yerli deniz hava savunma sistemi Gökdeniz'i ASELSAN'dan dinledik 1 hf. Domino’s Pizza kalite için teknolojiye yöneldi: Pizzalar, menüdeki gibi görünecek 1 hf. İnsanlığın evrimini süpernovalar başlatmış olabilir 1 hf. Corsair’ın yeni SSD’si PCIe 4.0 arayüzü sayesinde, 4.95 GB/sn okuma hızı sunuyor 1 hf. Microsoft ve Alphabet kuantum kodu yazmayı öğretecek 1 hf. Spotify'ın Android versiyonuna uyku zamanlama özelliği geldi 1 hf. Elektrikli Honda E'de yan ayna kameraları standart olacak 1 hf. İşte karşınızda Yeni iPod Touch 1 hf. Gigabyte yeni X570 anakartlarını duyurdu 1 hf. Moto Z4 tanıtılmadan satışa sunuldu 1 hf. Babalar Günü için akıllı telefon önerileri 1 hf. Ferrari, hibrit süper otomobilinin yeni bir teaser'ını paylaştı 1 hf. Apple gelecek yıl iPhone SE 2'yi piyasaya sürmeyi planlıyor 1 hf. Lenovo Project Limitless dizüstüne 5G bağlantısını getiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Journey to the Savage Planet için Yeni
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim