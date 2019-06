iOS 13’ten ilk görüntüler geldi

Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) önümüzdeki hafta başlıyor. 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte her zaman olduğu gibi Apple ürünleriyle ilgili yeni duyurular yapılacak. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı WWDC 2019 etkinliğinde iOS 13’ü de göreceğimizi doğruladı.

Karanlık mod

9to5Mac tarafından ulaşılan ekran görüntülerinde iOS 13’ün karanlık mod özelliği ve Anımsatıcılar uygulamasındaki değişimler görülüyor. Uzun zamandır sızdırılan karanlık mod, görünen o ki sonunda resmiyet kazanacak. Haberimizin başındaki görselde inceleyebileceğiniz karanlık mod, uygulamaların her noktasına etki ediyor. Ekran görüntüsü alırken açılan panel bile karanlık moda uyum sağlamış. 9to5Mac tarafından iletilen bilgilere göre karanlık mod hem ayarlardan hem de kontrol merkezinden açılabilecek.

Diğer bir ekran görüntüsünde ise Anımsatıcılar uygulaması görülüyor. Anımsatıcılar uygulaması bugün, planlanmış, işaretlenmiş ve tümü gibi bölümlere ayrılmış. Ayrıca eklediğiniz hatırlatmalar arasında arama yapabilmeniz de sağlanacak. Son olarak iPhone’umu bul (Find My iPhone) ve Arkadaşlarımı bul (Find My Friends) uygulamalarının birleştirilerek Find My uygulaması haline geleceği öğrenildi.

