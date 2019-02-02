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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 13 ile cihaz desteğinde radikal bir değişiklik olabilir

Eski cihazların güncellemeye uyumluluğu konusunda kaynak ayırmak zorunda olan Apple bundan vazgeçmek niyetinde. iOS 13 güncellemesi ile pek çok cihaz destek dışı kalabilir.
3 ay
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29
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın iOS işletim sistemi güncelleme konusunda sunduğu esneklik ile biliniyor. Bir dönem güncellemeyi belirli bir cihaz listesi ile sınırlı tutan Apple sonrasında gelen tepkiler üzerine daha eski cihazlara da kırpılmış olarak güncelleme vermeye başlamıştı.

Kaynak ayırmak istemiyor

Örneğin iOS 12 işletim sistemini tüm özellikleriyle iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad (2017) ve iPad Pro serisinde kullanabiliyorsunuz. Apple iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod Touch (6. nesil), iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air ve iPad Air 2 ise bazı özellikleri kırpılmış olarak destekliyor.

Ayrıca Bkz. "Akıllı telefon pazarı ilk kez bir yılı yükseliş yaşamadan kapattı"

İsrailli kaynaklara göre Apple, iOS 13 sürümü ile birlikte tepki çeken stratejisine tekrar geri dönebilir. Uyumluluk çalışmalarının zorlayıcı hale gelmesi nedeniyle düşünülen yeni politikada iOS 13 güncellemesi iPhone 7 ve üzeri telefonlar ile iPad 2017 ve üzeri tablet modellerinde çalışacak. Yani 2016 yılı öncesinde piyasaya çıkan cihazlara kırpılmış da olsa iOS 13 güncellemesi verilmeyecek.

Kaynaklar stratejinin halen tartışma aşamasında olduğunu ifade ediyor. Sadece 2015 ve sonrası olacak şekilde de bir değişiklik yapılabilir. Bu bakımdan sürümün tanıtılacağı WWDC 2019 geliştirici konferansına kadar Apple yönetimi bir karar vermiş olacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Report-says-iOS-devices-made-before-2016-will-not-be-updated-to-iOS-13_id113361 Yorum Yaz
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by__metallica 3 ay en beğenilen
Her sene yeni yazılım çıkması tüketim çılgınlığından başka birşey değil. Arkadaş zaten her yeni iOS çıktığında düzene girinceye kadar 6 ay geçiyor. 6 ay sonra hop yenisi geliyor.
Yani çok önemli bir yenilik ya da iyileştirme olmadığı sürece bu kadar curcunaya gerek yok. Çıkartırsın arada bir patch niteliğinde olur biter.
Yıllardır yeni yazılım çıktığını telefon haber vermese ne arayıp baktığım var ne de bir eksikliğini hissediyorum.
Stabil bir sürüm yapın geçin işte be...
Her sene yeni yazılım çıkması tüketim çılgınlığından başka birşey değil. Arkadaş zaten her yeni iOS çıktığında düzene girinceye kadar 6 ay geçiyor. 6 ay sonra h...
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Ultratopkek 1 ay yeni yorumcu
Saçmalık. Apple kendi ayağına sıkmış olur. Hele çoğu Android üreticisi 2 yıl desteği bile çok görürken.
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olcaypc 3 ay
Arkadaşlar merhaba . iPhone 7 Plus kullanıyorum sürüm olarak 11.3.1 de 12.1.4 e geçmemi onerirmisiniz yada nasıl geçebilirim ?
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@BJK@ 1 ay olcaypc
11.3.1 ile ne yapamıyorsunuzda 12.1.4 geçmek istiyorsunuz?Cevap sadece merak ise hiç geçmeyin.
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Yigido59 3 ay

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cangunner 3 ay
7 ve üzeri cihazların tercih edilme sebebi A10 ve sonrasındaki işlemcilerin 2 den fazla çekirdekli olması olması
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Ussuz 3 ay
Satışlar azaldı tabi bir şekilde arttırmak lazım satışları...
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Noobs Gona Wild 3 ay
apple verdiği güncelleme android kadar özellik getirmiyor ki zaten.12.1.2 kullanıyorum 11.4.1 farkı yok arayüz aynı.samsung geç veriyor ama her güncellemede farklı arayüz oluyor bence telefonu daha ilgi çekici yapıyor
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WaylandIZMIR 3 ay Noobs Gona Wild
Ben 11 de kaldım 12 ye güncellemedim. 8 plus telefonum
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BekirHan 3 ay
ipad mini (ilk versiyon) kaç yıldır desteklenmiyor zaten. Anlamadığım yeni ios gelmese de bazı durumlarda uygulama mağazasından yazılım indirebilecek kadar perf. update gibi şeylere yer verilmesi. alet tertemiz ama yotube bile çalışmıyor doğru düzgün... saçmalık!
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Akbaba89 3 ay
Gerek yok listedeki cihazların Batarya ömürlerine ios 11-12 sırayla kasıtlı olarak içine ettiler. Artık kasmıyor su gibi şarjı bitiyor.
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esmerbuyucu 3 ay
iPhone 6s ve üstüne gelir.
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akemals42 3 ay
Adamlar haklı.
Eski cihazları öldürecek ki 10binlik xs ve xr leri alacak birileri çıksın
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