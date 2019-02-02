iOS 13 ile cihaz desteğinde radikal bir değişiklik olabilir

Apple’ın iOS işletim sistemi güncelleme konusunda sunduğu esneklik ile biliniyor. Bir dönem güncellemeyi belirli bir cihaz listesi ile sınırlı tutan Apple sonrasında gelen tepkiler üzerine daha eski cihazlara da kırpılmış olarak güncelleme vermeye başlamıştı.

Kaynak ayırmak istemiyor

Örneğin iOS 12 işletim sistemini tüm özellikleriyle iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad (2017) ve iPad Pro serisinde kullanabiliyorsunuz. Apple iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod Touch (6. nesil), iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air ve iPad Air 2 ise bazı özellikleri kırpılmış olarak destekliyor.

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İsrailli kaynaklara göre Apple, iOS 13 sürümü ile birlikte tepki çeken stratejisine tekrar geri dönebilir. Uyumluluk çalışmalarının zorlayıcı hale gelmesi nedeniyle düşünülen yeni politikada iOS 13 güncellemesi iPhone 7 ve üzeri telefonlar ile iPad 2017 ve üzeri tablet modellerinde çalışacak. Yani 2016 yılı öncesinde piyasaya çıkan cihazlara kırpılmış da olsa iOS 13 güncellemesi verilmeyecek.

Kaynaklar stratejinin halen tartışma aşamasında olduğunu ifade ediyor. Sadece 2015 ve sonrası olacak şekilde de bir değişiklik yapılabilir. Bu bakımdan sürümün tanıtılacağı WWDC 2019 geliştirici konferansına kadar Apple yönetimi bir karar vermiş olacak.