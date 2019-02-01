Akıllı telefon pazarı ilk kez bir yılı yükseliş yaşamadan kapattı

Bir dönem rekorlara doymayan akıllı telefon pazarı artık doygunluğa ulaşmış durumda. Yıllık 1.5 milyar civarında satış yapan pazar ilk kez bir yılı yükseliş yaşamadan kapattı. Zaten Samsung ve Apple’ın kayıpları da buna işaret etmişti.

Daralma sürüyor

2017 son çeyrekte başlayan düşüş geçen yılın sonuna kadar devam etti. Pazarın 15 ay üst üste düşüş yaşadığı ifade ediliyor. Toplamda 1.498 milyar adet satış yapan pazar önceki yıla göre yüzde 4 civarında düşüş yaşadı.

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Samsung geçen yılı 292 milyon akıllı telefon satışı ile kapattı ve yüzde 8 gerileme yaşadı. Apple ise 206.3 milyon satış ile yüzde 4 civarında bir düşüş gördü. Buna rağmen geçen yıl ki pazar payını korudu.

Tabloda dikkat çeken Çinli üreticilerin adeta patlama yapması. Huawei 205.3 milyon satış ile yüzde 34 artış yaşadı. Muhtemelen farklı analiz platformlarından gelecek sonuçlarda Huawei’nin Apple’ı geçmiş olduğu güncellemesini alabiliriz.

Xiaomi de 121 milyon satışla yüzde 26 artış yaşamış. Oppo ise 120 milyon satışla düz bir çizgi izlemiş. Vivo da 103 milyon satışla yüzde 3 civarında bir artış elde etmiş. Tabloya baktığımızda Çinli firmaların toplamda 600 milyondan fazla satış yaptığını ve pazarın hâkimi olduğunu söyleyebiliriz.

Yine dikkat çeken diğer bir nokta HMD Global. Nokia markasını işleten HMD Global yüzde 126 artış yaşayarak 17.5 milyon satış yapmış. Yeniden ilk 10 listesine geri dönen Nokia bakalım üst sıralardaki rakiplerini zorlayabilecek mi?