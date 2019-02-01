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Akıllı telefon pazarı ilk kez bir yılı yükseliş yaşamadan kapattı

Son 15 aydır üst üste daralma yaşayan akıllı telefon pazarı ilk kez bir yılı yükseliş yaşamadan kapattı. Çinli üreticiler ise ilk 10 listesini domine etmiş durumda.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem rekorlara doymayan akıllı telefon pazarı artık doygunluğa ulaşmış durumda. Yıllık 1.5 milyar civarında satış yapan pazar ilk kez bir yılı yükseliş yaşamadan kapattı. Zaten Samsung ve Apple’ın kayıpları da buna işaret etmişti.

Daralma sürüyor

2017 son çeyrekte başlayan düşüş geçen yılın sonuna kadar devam etti. Pazarın 15 ay üst üste düşüş yaşadığı ifade ediliyor. Toplamda 1.498 milyar adet satış yapan pazar önceki yıla göre yüzde 4 civarında düşüş yaşadı.

Ayrıca Bkz. "Veri ihlallerine rağmen Facebook kullanıcı kaybı yaşamadı"

Samsung geçen yılı 292 milyon akıllı telefon satışı ile kapattı ve yüzde 8 gerileme yaşadı. Apple ise 206.3 milyon satış ile yüzde 4 civarında bir düşüş gördü. Buna rağmen geçen yıl ki pazar payını korudu.

Tabloda dikkat çeken Çinli üreticilerin adeta patlama yapması. Huawei 205.3 milyon satış ile yüzde 34 artış yaşadı. Muhtemelen farklı analiz platformlarından gelecek sonuçlarda Huawei’nin Apple’ı geçmiş olduğu güncellemesini alabiliriz.

Xiaomi de 121 milyon satışla yüzde 26 artış yaşamış. Oppo ise 120 milyon satışla düz bir çizgi izlemiş. Vivo da 103 milyon satışla yüzde 3 civarında bir artış elde etmiş. Tabloya baktığımızda Çinli firmaların toplamda 600 milyondan fazla satış yaptığını ve pazarın hâkimi olduğunu söyleyebiliriz.

Yine dikkat çeken diğer bir nokta HMD Global. Nokia markasını işleten HMD Global yüzde 126 artış yaşayarak 17.5 milyon satış yapmış. Yeniden ilk 10 listesine geri dönen Nokia bakalım üst sıralardaki rakiplerini zorlayabilecek mi?

 

https://www.phonearena.com/news/global-smartphone-market-shares-units-sold-2018_id113317 Yorum Yaz
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huseyincarnege 3 ay en beğenilen
millet aç ondan olabilirimi
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khytr89 3 ay
Nokia küllerinden doğmaya başladı
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DH Misafiri 3 ay
Ben de yeniden Nokia'ya geçenlerdenim. Çok memnunum hala taş gibi telefon üretiyorlar. Efsane yeniden geri dönüyor
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MHEC 3 ay
Teknolojinin son yeniliklerine sahip olan bir telefon neredeyse araba fiyatına satılıyor. Ortalama gelir düzeyinde bir insan alamayacak duruma geldi. Lüks tüketim oldu.
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intel7mix 3 ay
Artık o heyecan kalmadı ki. Eskiden video gelsin diye beklerdik şimdi yenilik neyki izlesem mi diye bakıyorum. Olan şeyleri yenilik diye sattılar.
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hamza5806 3 ay
Telefonlar 1500 dolarları gördü re zil lik
600 dolara amiral gemi vermeleri lazım normalen çünkü ürün geliştikçe uretim teknolojisi de gelişiyor apple ve samsung saolsun cilaladikca cilaliyorlar boyle devam
Ben uretici olsam 600 700 dolar bandinda son model snapdragon 800 seri islemcili nispeten tasarimi normal cihaz yapar satarim gayet de tutar ustte delik altta bosluk iyice sapittilar
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Elsa 3 ay
Nokia bir de şu bootloaderlara resmi unlock getirse
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181501 3 ay
Hâl ve gidişat iyi değil boku çıktı hayatın iki yaka Bir araya gelmiyor.
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al-ozaria 3 ay
Bilişim
İnşaat
Tarım
Otomotiv
Lüks tüketim
Parekende
...
Açınızı büyüterek bakın, altalta koyup topladığınızda küresel ekonomik bazda ters bir şeyler oluyor.
Dünya ticaretinin büyüme hızı:
2017 %5,2
2018 %4
2019 %3,4 tahmin edilen
(The Economist Intelligence Unit)
Uzmanlar hep fırtına 2020'de kopacak diyor, küresel bir ekonomik kriz olacak diye ama ne boyutta olacak orası meçhul. Umarım olmaz. Bu açıdan 2019 zurnanın zırt dediği yıl olacak. Bu düşüş sadece mobilite ile açıklanamaz.
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Elsa 3 ay al-ozaria
Ekonomi alanında çok bir fikrim yok ancak ürünler insanların işini gördüğü ve değiştirme gereği duymadığından, pazar doyuma ulaşmış?

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esmerbuyucu 3 ay
Buradaki "LG hala telefon mu üretiyor babahah" diyenler genel telefon sıralamasında 6. sırada ABD'de 3. sırada olduğunu falan unutuyor. Hala eski cihazlara takılıp kalmışlar 😂
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Rcp.y 3 ay
Ust sinif telefonlari 1000 dolar seviyelerine cekip fazla para kazanicaktik hani noldu

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dede17 3 ay
Noldu beyfendiler BİTCOİN reklamı yapmıyorsunuz milletin kanına girdiniz cebinize 3 kuruş koydular diye ses yokk noldu donanimhaber
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