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iOS 6, 300 milyondan fazla cihaza hayat veriyor

6 yıl
1,5b
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94
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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iOS 6, 300 milyondan fazla cihaza hayat veriyor
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Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında yayınladığı iOS 6, son açıklanan verilere göre, bilişim tarihinin en hızlı yayılan işletim sistemleri arasında başı çekiyor.

iOS 6.1'in yayınlanması münasebetiyle Apple'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen firmanın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, dünyanın en gelişmiş mobil işletim sistemi olarak nitelendirdiği iOS 6'nın sadece 5 ay gibi kısa bir sürede 300 milyona yakın iPhone, iPad ve iPod Touch tarafından kullanıldığına dikkat çekerken, bilişim tarihinde iOS 6'nın en hızlı yaygınlaşan işletim sistemi olabileceğini vurgu yaptı.

Yapılan basın açıklamasında dikkat çeken diğer sayısal veriler şöyle:

  • Photo Stream'e (Fotoğraf Yayını'na) yüklenen fotoğraf sayısı 9 milyarı aştı.
  • iMessage üzerinden şimdiye kadar 450 milyarı aşkın mesaj gönderildi.
  • Push Notifications ile kullanıcılara 4 trilyonun üzerinde bildirim gönderildi.
  • App Store'da 800,000'den fazla uygulama yer alırken bunlardan yaklaşık 300,000'i iPad'e özel.

http://www.apple.com/pr/library/2013/01/28Apple-Updates-iOS-to-6-1.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Citizen'in Pengueni 6 yıl
hurriyet.com.tr/...
Bu yeterlimi siz hala ios güncellemelerini bir şey zannediyorsunuz bir kaç görüntü dışında ne değişti telefonun performansı düştü onlarca sorun çıkarttı. Birde android güncellemelerine bakın en an %20 performans artışı dışında stabilite kazanıyor arayüzde güzelleşiyor 1 android güncellemesi 10 ios güncellemesine bedel.devir android devri kabul edin yada etmeyin apple pazar payı git gide azalacak
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psyshock 6 yıl
Samsung la apple resmen davalarla bedava reklam yaparak alttan alttan piyasada tekel oldular siz halen kavga edin
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BraveHeart 6 yıl
Sen kimsin ki zaten. Ben kac senelik uyeyim, sen kac senelik uyesin. Mesajlarindan belli zaten ne oldugun.
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vamp 6 yıl
mertgraph1979 demişki yukarıda ki bir yazısında

"İki tane uygulama penceresini o k.çı kırık sistemde yanyana görünce yenilik diye salya sümük etrafa bağırıyorlar. Ekran büyümesini yenilik, ram arttırılmasını devrim sanarlar. "

Apple ın ip5 te yaptığını yenilikleri sayayım sana.
-Yeni tasarım ve frekansı yüksek bir işlemci
-"EKRANI BÜYÜTMEK"
-"RAM KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK"
-....

Buraya kadar olan herşeyi bütün firmalar yapıyordu zaten yenilik olarak. Apple da bunları kendi bünyesinde "YENİLİK" olarak tanıttı. Gelelim şu aynı anda iki uygulama meselesine. Eğer Apple böyle bi güncelleme yapsaydı o aşşağılayarak ezdiğin android kullanıcılarının aksine uzaydan yeni bir element bulmuşlarcasına tanıtırlarmıydı tanıtmazlar mıydı? Apple sadece işine geleni söyler. Bi zaman dediği şeylerin 2 yıl sonra tam tersini söylemeye başlarlar. Tamamen politikacı gibidir.

Kısaca...YAPMAYI BECEREMEDİĞİ ŞEYLERİ KÖTÜLERLER. TEKNOLOJİ BUNA MÜSAİT OLUNCA DA ÖVMEYE BAŞLARLAR ;) İşte senin öve öve bitiremediğin Apple.
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BraveHeart 6 yıl
Ah canim kardesim, benim mesajlarimi arat, senin tapinma mesajlarin gibi 1 tane mesaj bulamazsin. Allah sana akil fikir versin. Ben hem iOS hem Apple kullanicisiyim.
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mertgraph1979 6 yıl BraveHeart
BraveHeart
Ah canim kardesim, benim mesajlarimi arat, senin tapinma mesajlarin gibi 1 tane mesaj bulamazsin. Allah sana akil fikir versin. Ben hem iOS hem Apple kullanicisiyim.


Neyi kullandığına göre mesaj atacak değilim. Çünkü senin gibi sığ değilim.
Yukarıdaki mesajın zaten kalite olarak hangi kulvardasın seni çoktan ele verdi.
Artık Time dergisinde editörlük yapsan nafile.
Forumdaki yazılarına bakacakmışım.
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mertgraph1979 6 yıl
Adam biraz önce neye tapındığımı ve apple'ın bana ne verdiğini sorguluyordu:)
Böyle bir mesaj atan adam benim neyimi sorgulayabilir o da ayrı bir tez konusu.
Yazık yahu bu adamlara.
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Doanc4n 6 yıl
iOS 6.0.2 ile sarj problemim yoktu. 6.1 i yükledim 6 satte %75 sarj gitti. Tekrar 6.0.2 ye döndüm. 6.1.1 fix gelirse iyi olacak.
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atmaca57 6 yıl
Appelcilere hayırlı olsun
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useful_61 6 yıl
samsungcular okumazlar zavalılar
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vamp 6 yıl
Şu ios un herhangi bir güncellemesinde Samsung un en kötü güncelellemesi kadar özellik katsınlar bizde ios platformuna geçelim. Saçmasapan güncellemelerle telefondan bi gram çakmayanlar için bu sürüm numaraları bişey ifade edebilir. Bizim için bir değer teşkil etmiyor. İçi boş çünkü.
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Recharged 6 yıl
BanlanmayanAdam
Abi güncelleme dedin Appleda duracaksın daha kaç sene önceki cihazları en son güncellemeleri anında alıyor Android gibi güncelleme çıkacak mı çıkmayacak mı neden çıkmıyor derdi yok

İşte buunu anlayamıyor adamlar.Sonra forumda konuları görüyorsun yok bu cihaza güncelleme gelmedi yok şu cihaza güncelleme gelmedi.
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