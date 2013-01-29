iOS 6, 300 milyondan fazla cihaza hayat veriyor

Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında yayınladığı iOS 6, son açıklanan verilere göre, bilişim tarihinin en hızlı yayılan işletim sistemleri arasında başı çekiyor.

iOS 6.1'in yayınlanması münasebetiyle Apple'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen firmanın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, dünyanın en gelişmiş mobil işletim sistemi olarak nitelendirdiği iOS 6'nın sadece 5 ay gibi kısa bir sürede 300 milyona yakın iPhone, iPad ve iPod Touch tarafından kullanıldığına dikkat çekerken, bilişim tarihinde iOS 6'nın en hızlı yaygınlaşan işletim sistemi olabileceğini vurgu yaptı.

Yapılan basın açıklamasında dikkat çeken diğer sayısal veriler şöyle:

Photo Stream'e (Fotoğraf Yayını'na) yüklenen fotoğraf sayısı 9 milyarı aştı.

aştı. iMessage üzerinden şimdiye kadar 450 milyarı aşkın mesaj gönderildi.

mesaj gönderildi. Push Notifications ile kullanıcılara 4 trilyonun üzerinde bildirim gönderildi.

bildirim gönderildi. App Store'da 800,000'den fazla uygulama yer alırken bunlardan yaklaşık 300,000'i iPad'e özel.

http://www.apple.com/pr/library/2013/01/28Apple-Updates-iOS-to-6-1.html