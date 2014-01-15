iOS 7 için e-posta uygulaması Evomail+ kullanıma sunuldu

iOS platformunda uzun zamandır yer alan e-posta uygulamarından Evomail, yapılan ufak isim değişikliği ve iOS 7 desteğiyle güncellenerek yeniden kullanıma sunuldu.





Yeni yapısılya iOS 7'ye uygun bir tasarıma kavuşan ve Gmail, Yahoo, iCloud ve IMAP gibi e-posta istemcilerini destekleyen Evomail+, bu versiyonu ile daha fazla kişiselleştirme sunuyor, "One Button" özelliğiyle çok daha hızlı kontrol sağlıyor, sonra okuma özelliğiyle e-postaların belirlenen başka zamanlarda alınmasına imkan tanıyor ve Dropbox ile Box.net bulut depolama servislerini aktif olarak kullanabiliyor. Kolay arama ve geriye doğru görüntüleme destekleriyle de dikkat çeken Evomail+, eskiye oranla daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor.





Yeni yayınlanan Evomail+ uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://blog.evomail.io/evomail-for-ios-7-launches-with-new-features-functionality-design-for-modern-mobile-mail/