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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7 için e-posta uygulaması Evomail+ kullanıma sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,6b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS 7 için e-posta uygulaması Evomail+ kullanıma sunuldu
iOS platformunda uzun zamandır yer alan e-posta uygulamarından Evomail, yapılan ufak isim değişikliği ve iOS 7 desteğiyle güncellenerek yeniden kullanıma sunuldu.

Yeni yapısılya iOS 7'ye uygun bir tasarıma kavuşan ve Gmail, Yahoo, iCloud ve IMAP gibi e-posta istemcilerini destekleyen Evomail+, bu versiyonu ile daha fazla kişiselleştirme sunuyor, "One Button" özelliğiyle çok daha hızlı kontrol sağlıyor, sonra okuma özelliğiyle e-postaların belirlenen başka zamanlarda alınmasına imkan tanıyor ve Dropbox ile Box.net bulut depolama servislerini aktif olarak kullanabiliyor. Kolay arama ve geriye doğru görüntüleme destekleriyle de dikkat çeken Evomail+, eskiye oranla daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor.

Yeni yayınlanan Evomail+ uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.


http://blog.evomail.io/evomail-for-ios-7-launches-with-new-features-functionality-design-for-modern-mobile-mail/ Yorum Yaz
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