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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 8'in fazla bilinmeyen önemli özellikleri

4 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Caner Köksel
Haber Editörü
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iOS 8'in fazla bilinmeyen önemli özellikleri

Bu yılki WWDC etkinliğinde Apple, mobil işletim sistemi iOS'in 8 sürümünü tanıtan geniş kapsamlı sunumunda bizlere QuickType klavyesi, sağlık uygulamaları, yeni bildirim özellikleri ve widgetlar gibi pek çok yeniliğini detaylıca sergilemişti.
Ancak daha önceki senelerde yapılan sunumlarda olduğu gibi bu seneki sunumda da kullanıcıya daha az önem arz eden yenilikleri tek bir slayt üzerinden kısa süreli olarak bizlere göstermişti. Bu haberimizde sizler için o özelliklerden bazılarını detaylandıracağız;
İlk detay olarak ülkemizi de ilgilendiren bir yenilikle başlıyoruz.  iOS 8 sürümü ile beraber Apple mobil cihazları 24 yeni dili dikte edebilme özelliğine kovuşuyor. Aralarında Türkçe'nin de yer aldığı dikte edebilme yeteneğiyle konuşarak mesaj yazabilme, internet üzerinden arama yapabilme ve not alabileceksiniz. Şu an için Siri'ye daha Türkçe desteği getirmeyen Apple'ın bu adımı atarak gelecekte Türkçe Siri desteği ilgili olumlubir adım attığını söyleyebiliriz.
İkinci ele alacağımız özelliği aslında Android kullanıcıları cihazlarında uzun bir zamandır kullanabiliyor. iOS 8 ile beraber bundan böyle iCihazlarınızda arka planda pilinizi tüketen sorumlu uygulamaları daha rahat tespit edip ona göre pilinizi daha verimli kullanabileceksiniz. iOS 8 ile birlikte Android cihazlarda olduğu gibi uygulama bazlı pil tüketim değerini gösterme yeteneğini cihazlarına ekleyen Apple böylece kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bir diğer eksiği de kapatmış olacak.
iOS 8'in bir diğer yeniliği de Safari'deki arama fonksiyonuna yönelik; arama yapan kullanıcıların arama bilgilerini takip etmemesiyle bilinen DuckDuckGo arama servisini Safari bünyesine dahil eden Apple, böylece kişisel bilgilerinin reklam servisleri tarzı yerlere verilmesini istemeyen kullanıcılar için de bir seçenek sunmaya başlayacak. 
Apple, aynı zamanda iOS 8 ile beraber cihazlarına yeni kamera özelliklerini de kazandırmayı ihmal etmemiş. Ayrı ayrı fokus ve pozlama ayarı yapılabilme yeteneği kazanan kamera bununla beraber zamanlayıcı ve hızlandırılmış video kaydı gibi yeni yeteneklere de kavuşturulmuş. iOS 7'de tanıtılan ancak iPad'lerde yer almayan panorama modu da iOS 8 ile beraber iPad kullanıcılarının kullanımına sunulacak bir diğer yenilik olarak bulunuyor.
iOS 8 ile beraber gelen yenilikler arasında FaceTime çağrı bekletme özelliği de yer alıyor. FaceTime'ı günlük hayatta sıklıkla kullananlar için gerekebilecek bir özellik olan çağrı bekletme ile FaceTime'ın işlevselliği daha da arttırılmış.
Bütün bu özelliklerin yanında Android cihazlardaki gibi tahmini yolculuk süresi bildirimi, Siri kullanarak iTunes'dan içerik satın alma,  Notlar uygulaması için zenginleştirilen düzenleme seçenekleri, dahili iBooks desteği, görme engelliler için özel klavye ve Çinli kullanıcılara yönelik Ay takvimi gibi daha pek çok yeniliği barındıran iOS 8 ile Apple'ın kullanıcılarını oldukça memnun edeceği düşünülüyor.

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Skayn 4 yıl
Ios için `Anadroid cihazlardaki gibi..." ile başlayan bir cümle. :)
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Virtual Reality 4 yıl
Eskiden Android IOS' u takip ederdi. Artık IOS Android' i takip ediyor. Bence Android, daha yenilik takipçisi ve kullanıcı dostu bir işletim sistemi oldu.
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Beybaba62 4 yıl senneanlarsindumbelek
MerTurkizM

Şu dikte olayını eğer mükemmel biçimde yaptıysalar sırf bunun için 4s alırım.Ama dedigim gibi hatasız olmalı.Özellikle derslerde bu sesli not işi mükemmel olur.Androidde bazen bu sesle arama sapıtıyor ve açıkçası çok kullanışlı değil.



2.10'dan itibaren izleyebilirsiniz.
MerTurkizMŞu dikte olayını eğer mükemmel biçimde yaptıysalar sırf bunun için 4s alırım.Ama dedigim gibi hatasız olmalı.Özellikle dersler...
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bukars 4 yıl
Wi-Fi arama nasıl Yapılıyor. Ek bir özellik gerekiyor mu?
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ardarda45 4 yıl
Dikte muhabbeti on numara çalışıyor Iphonedo'nun incelemeyi izleyin

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hakan.ifone 4 yıl
ios 8 de türkce siri var arkadaşlar ortaya cıktıı süperrr olduu eylül ayında ios yeni güncelemede indiricez ve türkce siri kullanıcazz
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gurkanse 4 yıl
çöp :Dandroid forver
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Rootz. 4 yıl
"Turkish Hindi" nedir abi ya ? Google Translate'mi kullanıyor bu adamlar :D
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Türkmenli 4 yıl
Anlamadigim tek konu milletin yenilik diye bekledigi cogunlukla arayuz. Adamlar yeni program dili ve grafik tanittilar. Asil onemli yenilik buyken herkes baska alemde. Android senelerce kullanmis biri olarak sunu soyleyeyim. Bir seyin olmasi iyidir tamam ama verimliligi onemli. Ne marketi market ne de ozellikleri verimli. Ornek hareketli arka planlar. Telefonu kastiran pili mahveden bir ozellik. Dedigim gibi senelerce android kullandim. Su an hem telim hem tabletim ios. Kullanim amacim menu suslemeleri ve arayuzde sorf olmadigi icin de asla bir daha androide bulasmam. Arkadasimda note 3 var. Hergun beraberiz. Ayni programda dahi hissediliyor kalite farki.
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vamp 4 yıl
Zorla beğenelim mi? Artık bu gibi şeyler tüketicinin ilgisini çekmiyor. Dandirik çinde üretilen içinde android yüklü olan bir telefonla yapılmayacak bişey kalmadı. IOS mobil donanım seviyesi düşük zamanlarda yazılım optimizasyonuyla öne çıkan bir sistemdi.Şimdi ise snapdragon 800 gibi işlemcileri telefonunu koymayanı dövüyorlar :)) Mobil donanım sektörü ve teknoloji güçlendi. Her üreticinin telefonu artık performanslı. Hatta bu sunumlar o kadar gereksizki beklentileri karşılayamadığı için ilgiliyi dahada düşürüyor. Artık Yeni teknolojiler üretmek lazım.
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swat882 4 yıl
Ben cidden bunu soruyorum, apple ürünlerinde ki bu dayanılmaz acı veren kısıtlamalara nasıl dayanıyorsunuz? Evde ipad mini var elime alınca cihazı, hiçbir şekilde kullanıcı dostu olmayan arayüzden dolayı Vücudum karıncalanıyor, sinir stres basıyor.
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SteveMeade 4 yıl
O değilde bu adamlar lansmanda android le dalga geçmedi mi biz bunlara benzemeyiz çok farklı şeyler yapıyoruz diye çıkan özelliklerin yüzde sekseni zaten androidde yıllardır olan şeyler, ah apple ah daha ne kadar tükürdüğünü yalayacaksın
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Cool_psy 4 yıl
Çok büyük özellikler gerçekten hem de 1440 mah batarya ile :D
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