iOS 8'in fazla bilinmeyen önemli özellikleri





Bu yılki WWDC etkinliğinde Apple, mobil işletim sistemi iOS'in 8 sürümünü tanıtan geniş kapsamlı sunumunda bizlere QuickType klavyesi, sağlık uygulamaları, yeni bildirim özellikleri ve widgetlar gibi pek çok yeniliğini detaylıca sergilemişti.

Ancak daha önceki senelerde yapılan sunumlarda olduğu gibi bu seneki sunumda da kullanıcıya daha az önem arz eden yenilikleri tek bir slayt üzerinden kısa süreli olarak bizlere göstermişti. Bu haberimizde sizler için o özelliklerden bazılarını detaylandıracağız;

İlk detay olarak ülkemizi de ilgilendiren bir yenilikle başlıyoruz. iOS 8 sürümü ile beraber Apple mobil cihazları 24 yeni dili dikte edebilme özelliğine kovuşuyor. Aralarında Türkçe'nin de yer aldığı dikte edebilme yeteneğiyle konuşarak mesaj yazabilme, internet üzerinden arama yapabilme ve not alabileceksiniz. Şu an için Siri'ye daha Türkçe desteği getirmeyen Apple'ın bu adımı atarak gelecekte Türkçe Siri desteği ilgili olumlubir adım attığını söyleyebiliriz.

İkinci ele alacağımız özelliği aslında Android kullanıcıları cihazlarında uzun bir zamandır kullanabiliyor. iOS 8 ile beraber bundan böyle iCihazlarınızda arka planda pilinizi tüketen sorumlu uygulamaları daha rahat tespit edip ona göre pilinizi daha verimli kullanabileceksiniz. iOS 8 ile birlikte Android cihazlarda olduğu gibi uygulama bazlı pil tüketim değerini gösterme yeteneğini cihazlarına ekleyen Apple böylece kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bir diğer eksiği de kapatmış olacak.

iOS 8'in bir diğer yeniliği de Safari'deki arama fonksiyonuna yönelik; arama yapan kullanıcıların arama bilgilerini takip etmemesiyle bilinen DuckDuckGo arama servisini Safari bünyesine dahil eden Apple, böylece kişisel bilgilerinin reklam servisleri tarzı yerlere verilmesini istemeyen kullanıcılar için de bir seçenek sunmaya başlayacak.

Apple, aynı zamanda iOS 8 ile beraber cihazlarına yeni kamera özelliklerini de kazandırmayı ihmal etmemiş. Ayrı ayrı fokus ve pozlama ayarı yapılabilme yeteneği kazanan kamera bununla beraber zamanlayıcı ve hızlandırılmış video kaydı gibi yeni yeteneklere de kavuşturulmuş. iOS 7'de tanıtılan ancak iPad'lerde yer almayan panorama modu da iOS 8 ile beraber iPad kullanıcılarının kullanımına sunulacak bir diğer yenilik olarak bulunuyor.

iOS 8 ile beraber gelen yenilikler arasında FaceTime çağrı bekletme özelliği de yer alıyor. FaceTime'ı günlük hayatta sıklıkla kullananlar için gerekebilecek bir özellik olan çağrı bekletme ile FaceTime'ın işlevselliği daha da arttırılmış.

Bütün bu özelliklerin yanında Android cihazlardaki gibi tahmini yolculuk süresi bildirimi, Siri kullanarak iTunes'dan içerik satın alma, Notlar uygulaması için zenginleştirilen düzenleme seçenekleri, dahili iBooks desteği, görme engelliler için özel klavye ve Çinli kullanıcılara yönelik Ay takvimi gibi daha pek çok yeniliği barındıran iOS 8 ile Apple'ın kullanıcılarını oldukça memnun edeceği düşünülüyor.