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iOS destekli fotoğraf uygulaması PhotoToaster güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
244
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS destekli fotoğraf uygulaması PhotoToaster güncellendi
iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad için East Coast Pixels tarafından hazırlanan fotoğraf temelli uygulamalardan PhotoToaster, yeni özelliklerle 6.0 sürümüne güncellendi.
Sade arayüzüyle bünyesinde 60 farklı efekt, 80 farklı hızlı düzenleme seçeneği, 26 adet canlı kontrol çubuğu, 45 çerçeve ile 20 yaratıcı doku barındıran ve bu sayede eklenen fotoğrafları olduğundan çok daha iyi hale getirebilen PhotoToaster, özellikle tahribatsız (Geriye çevrilebilir) düzenleme desteğiyle dikkat çekiyor ve belirtildiği kadarıyla oldukça hızlı çalışma gösterebiliyor. Yayınlanan 6.0 sürümüyle dahili satın alma seçenekleri kaldırılan ve bu sayede toplu bir çözüm olarak elde edilebilen uygulama, ayrıca kırpma ve kaydetme için özel boyut sunuyor, albüm seçici yerini özel fotoğraf seçiciye bırakıyor, gölge ve parlak alanların renk tonu değiştirilebiliyor, yeni ön ayarlara kavuşuyor, kırışıklıklar ve lekelerin kaldırılması için FX fırçalar arasına yumuşak netleme seçeneği ekleniyor ve hassas seçim araçları eskiye oranla daha etkili çalışma gösterebiliyor.
6,49 TL fiyat etiketiyle satılan PhotoToaster uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id433671262?mt=8 Yorum Yaz
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