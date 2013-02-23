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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Facebook güncellendi

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Facebook güncellendi

Dünyanın en popüler sosyal ağı olan Facebook'un iOS uygulaması artık VoIP desteğine sahip.

Ocak ayında iOS için Messenger uygulamasına VoIP yeteneği kazandırarak servisin ilk denemelerine başlayan Facebook, yayınladığı son güncelleme ile kendi ismini taşıyan temel iOS uygulamasında da VoIP hizmeti vermeye başladı. VoIP hizmeti sayesinde Facebook kullanıcıları birbirleriyle herhangi bir ek ücret ödemeden (veri ücreti hariç) sesli görüşebilecek. Bu özelliğin kullanılabilmesi için her iki tarafta da uygulamanın son sürümünün bulunması gerekirken; hizmetten şimdilik sadece ABD ve Kanada'daki kullanıcılar faydalanabilecek.

VoIP hizmetinin yanı sıra iOS için Facebook'un son güncellemesinde, haber kaynağı içerisinde daha kolay etkileşim kurulabilmesi için yeni "Paylaş", "Beğen" ve "Yorum Yap" tuşlarıyla ilgili tasarımsal anlamda iyileştirme yapıldığını belirtelim.

iOS için Facebook güncellendi

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malahit 6 yıl
Yine çözmemişler iphone5 te bildirim geldiginde ne ses çıkıyor ne titriyor bu kadar mı zor ki
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tunlab 6 yıl
çokda güzel iyi oldu tamammı
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karaca209 6 yıl
Beklenen güncelleme buydu işte
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erolalper 6 yıl
6.1.2den sonra olusan uygulamadan atma problemi bende devam ediyor, sizlerde de öyle mı?
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murder78 6 yıl erolalper
erolalper

6.1.2den sonra olusan uygulamadan atma problemi bende devam ediyor, sizlerde de öyle mı?

benim başıma gelmedi hiç
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multiTYRT 6 yıl
Notification center'i düzeltselerdi önce keşke
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prank31 6 yıl
Ben neden facebook programında arkadaşlarmın paylaştiği bişeyi paylaşamıyomurum neden
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IgorStravinsky 6 yıl prank31
prank31

Ben neden facebook programında arkadaşlarmın paylaştiği bişeyi paylaşamıyomurum neden

Sorunun cevabı konuda var zaten okursan :)
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