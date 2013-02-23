iOS için Facebook güncellendi

Dünyanın en popüler sosyal ağı olan Facebook'un iOS uygulaması artık VoIP desteğine sahip.

Ocak ayında iOS için Messenger uygulamasına VoIP yeteneği kazandırarak servisin ilk denemelerine başlayan Facebook, yayınladığı son güncelleme ile kendi ismini taşıyan temel iOS uygulamasında da VoIP hizmeti vermeye başladı. VoIP hizmeti sayesinde Facebook kullanıcıları birbirleriyle herhangi bir ek ücret ödemeden (veri ücreti hariç) sesli görüşebilecek. Bu özelliğin kullanılabilmesi için her iki tarafta da uygulamanın son sürümünün bulunması gerekirken; hizmetten şimdilik sadece ABD ve Kanada'daki kullanıcılar faydalanabilecek.

VoIP hizmetinin yanı sıra iOS için Facebook'un son güncellemesinde, haber kaynağı içerisinde daha kolay etkileşim kurulabilmesi için yeni "Paylaş", "Beğen" ve "Yorum Yap" tuşlarıyla ilgili tasarımsal anlamda iyileştirme yapıldığını belirtelim.