iOS için VLC güncellendi: Klasörler, Korumalı HTTP yayınlarına ve yeni formatlara destek

Popüler medya oynatıcılarından biri olan VLC’nin iOS uygulaması birçok önemli yenilik ve kritik hata gidermeleriyle güncellendi.





2.3.0 sürümüne yükselen uygulama, son güncelleme ile şu yeniliklere ve hata gidermelerine kavuşuyor:





Medya içerikleri için klasörler

Şifre korumalı HTTP yayınlarına destek

Kayıt yürütme kontrolüyle ilgili parmak hareketlerini kapatabilme

Kalın alt yazı seçeneğini kapatabilme

Daha iyi UPnP tespiti

m4b, caf, oma, w64 ses ve mxg formatlarına destek

Seri FTP indirmeleriyle ilgili sorun giderildi

Wi-Fi yükleme hızı ve kontrolüyle ilgili sorun giderildi

Kulaklık çıkartıldığında oynatımın durmasıyla ilgili sorun giderildi

Kilit ekranında ve çoklu görev ekranında oynatım kontorlüyle ilgili sorun giderildi

Twonky UPnP sunucu indirmeleriyle ilgili sorun giderildi

Diğer küçük çaplı hatalar giderildi ve arayüzde iyileştirmeler yapıldı





VLC medya oynatıcısının App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir, dilerseniz cihazınıza yükleyebilirsiniz:









VLC for iOS - VideoLAN