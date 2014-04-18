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iOS için VLC güncellendi: Klasörler, Korumalı HTTP yayınlarına ve yeni formatlara destek

5 yıl
7,6b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için VLC güncellendi: Klasörler, Korumalı HTTP yayınlarına ve yeni formatlara destek
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Popüler medya oynatıcılarından biri olan VLC’nin iOS uygulaması birçok önemli yenilik ve kritik hata gidermeleriyle güncellendi.


2.3.0 sürümüne yükselen uygulama, son güncelleme ile şu yeniliklere ve hata gidermelerine kavuşuyor:


  • Medya içerikleri için klasörler
  • Şifre korumalı HTTP yayınlarına destek
  • Kayıt yürütme kontrolüyle ilgili parmak hareketlerini kapatabilme
  • Kalın alt yazı seçeneğini kapatabilme
  • Daha iyi UPnP tespiti 
  • m4b, caf, oma, w64 ses ve mxg formatlarına destek
  • Seri FTP indirmeleriyle ilgili sorun giderildi
  • Wi-Fi  yükleme hızı ve kontrolüyle ilgili sorun giderildi
  • Kulaklık çıkartıldığında oynatımın durmasıyla ilgili sorun giderildi
  • Kilit ekranında ve çoklu görev ekranında oynatım kontorlüyle ilgili sorun giderildi
  • Twonky UPnP sunucu indirmeleriyle ilgili sorun giderildi
  • Diğer küçük çaplı hatalar giderildi ve arayüzde iyileştirmeler yapıldı


VLC medya oynatıcısının App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir, dilerseniz cihazınıza yükleyebilirsiniz:



VLC for iOS - VideoLAN


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