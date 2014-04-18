iOS için VLC güncellendi: Klasörler, Korumalı HTTP yayınlarına ve yeni formatlara destek

Haber Editörü
Popüler medya oynatıcılarından biri olan VLC’nin iOS uygulaması birçok önemli yenilik ve kritik hata gidermeleriyle güncellendi.
2.3.0 sürümüne yükselen uygulama, son güncelleme ile şu yeniliklere ve hata gidermelerine kavuşuyor:
- Medya içerikleri için klasörler
- Şifre korumalı HTTP yayınlarına destek
- Kayıt yürütme kontrolüyle ilgili parmak hareketlerini kapatabilme
- Kalın alt yazı seçeneğini kapatabilme
- Daha iyi UPnP tespiti
- m4b, caf, oma, w64 ses ve mxg formatlarına destek
- Seri FTP indirmeleriyle ilgili sorun giderildi
- Wi-Fi yükleme hızı ve kontrolüyle ilgili sorun giderildi
- Kulaklık çıkartıldığında oynatımın durmasıyla ilgili sorun giderildi
- Kilit ekranında ve çoklu görev ekranında oynatım kontorlüyle ilgili sorun giderildi
- Twonky UPnP sunucu indirmeleriyle ilgili sorun giderildi
- Diğer küçük çaplı hatalar giderildi ve arayüzde iyileştirmeler yapıldı
VLC medya oynatıcısının App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir, dilerseniz cihazınıza yükleyebilirsiniz:
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