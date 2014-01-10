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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Vine güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,7b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için Vine güncellendi
Twitter'ın 6 saniyelik videolar çekilmesine ve düzenlenmesine imkan sağlayan uygulaması Vine, iOS tarafında yeni özellikler ile 1.4.7 sürümüne güncellendi.
Popüler uygulama yayınlanan 1.4.7 sürümüyle netleme ve pozlama kilitleme özelliğine kavuştu. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar netleme aracı ile pozlamayı ve netleme noktasını kitleyerek, değişen ortam ışıklarına karşı çok daha iyi sonuçlar elde edebilecekler. Ayırca genel olarak performans geliştirmeleri ve hata çözümleri de yapılmış durumda.
Ücretsiz olarak sunulan Vine uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/app/vine/id592447445?mt=8 Yorum Yaz
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