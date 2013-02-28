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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için YouTube, televizyona video gönderimi özelliği ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS için YouTube, televizyona video gönderimi özelliği ile güncellendi

iOS 6 ile birlikte daha önce önyüklü olarak geldiği platformda artık dışarıdan kurulan bir uygulama haline gelen YouTube, önemli yenilikleri kullanıcılara sunmaya devam ediyor.

Yeni gelen bir güncelleme ile iOS kullanıcıları artık uygulamada izledikleri videoları akıllı televizyonlarına gönderebilecek ve oradan izleyebilecek. Bu özellik geçen yıl Android cihazları için yayınlanmış ve Google TV dahil protokolü destekleyen tüm televizyonlara video içerikleri gönderimi imkanı sunmaya başlamıştı. 

Özelliğin kullanılabilmesi için televizyonun bu protokolü desteklemesi gerekiyor. Bunun haricinde televizyona uygulama kurmaya gerek yok. Aynı kablosuz ağ içerisinde olmak yeterli. Bang & Olufsen, LG, Panasonic ve Sony şu anda yeni modellerinde protokolü destekliyor. Philips, Samsung, Sharp, Toshiba, Vizio, Western Digital de televizyon ve set üstü TV kutularına bu protokolü entegre edecek. Ayrıca Xbox ve PS3 cihazlarına da video gönderimi mümkün.

Ayrıca entegre Capture uygulaması ile çektiğiniz videoları da anında platforma yükleyebiliyorsunuz.



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Bestanden 6 yıl
Once arka planda calisma ozelligini getirsinler
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tunlab 6 yıl
çok yavaş video yükleme süreleri ona bi çare bulsunlar önce..
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see-none 6 yıl
iOS 5 teki gibi arkada çalışma özelliği de gelse fena olmaz.
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XanthiN 6 yıl
Kalite değiştirme seçeneğini eklesinler önce
1 Yanıt Yanıtla +1
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Masdera 6 yıl XanthiN
XanthiN

Kalite değiştirme seçeneğini eklesinler önce


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