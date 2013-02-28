iOS için YouTube, televizyona video gönderimi özelliği ile güncellendi





iOS 6 ile birlikte daha önce önyüklü olarak geldiği platformda artık dışarıdan kurulan bir uygulama haline gelen YouTube, önemli yenilikleri kullanıcılara sunmaya devam ediyor.





Yeni gelen bir güncelleme ile iOS kullanıcıları artık uygulamada izledikleri videoları akıllı televizyonlarına gönderebilecek ve oradan izleyebilecek. Bu özellik geçen yıl Android cihazları için yayınlanmış ve Google TV dahil protokolü destekleyen tüm televizyonlara video içerikleri gönderimi imkanı sunmaya başlamıştı.





Özelliğin kullanılabilmesi için televizyonun bu protokolü desteklemesi gerekiyor. Bunun haricinde televizyona uygulama kurmaya gerek yok. Aynı kablosuz ağ içerisinde olmak yeterli. Bang & Olufsen, LG, Panasonic ve Sony şu anda yeni modellerinde protokolü destekliyor. Philips, Samsung, Sharp, Toshiba, Vizio, Western Digital de televizyon ve set üstü TV kutularına bu protokolü entegre edecek. Ayrıca Xbox ve PS3 cihazlarına da video gönderimi mümkün.





Ayrıca entegre Capture uygulaması ile çektiğiniz videoları da anında platforma yükleyebiliyorsunuz.







