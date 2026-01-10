YouTube, video yükleme gecikmesi sorununu kabul etti

YouTube neden işlem kısa süre içinde başlayacak hatası veriyor?
YouTube video yükleme gecikmesi sorunu yaşayan içerik üreticileri, özellikle işleme aşamasında beklenenden çok daha uzun süreler geçmesiyle karşılaşıyor. Creator Studio kontrol panelinde görünen işlem kısa süre içinde başlayacak veya işlem gecikti mesajları, bazı videolarda 30 dakikayı aşan bekleme sürelerine dönüşmüş durumda. Bu durum, yalnızca tekil kullanıcıları değil, farklı ülkelerden binlerce içerik üreticisini etkiliyor.
Google tarafından yapılan resmi açıklamada, sorunun küresel ölçekte yaşandığı açıkça ifade edildi. Şirket, bazı içerik üreticilerinin normalden çok daha uzun video işleme süreleriyle karşılaştığının farkında olduklarını belirtti. Açıklamaya göre YouTube mühendislik ekipleri, gecikmenin kaynağını tespit etmek ve kalıcı bir çözüm üretmek için aktif olarak çalışıyor.
Teknik açıdan bakıldığında, video işleme süreci YouTube’un sunucularında gerçekleşen karmaşık bir dönüştürme işlemini kapsıyor. Yüklenen dosya, farklı çözünürlükler ve cihazlar için yeniden kodlanıyor. Bu süreçte yaşanan bir altyapı sorunu veya yoğunluk, videonun işlenmesini geciktirebiliyor. Mevcut durumda YouTube, sorunun tam olarak hangi teknik nedenden kaynaklandığını paylaşmış değil.
Sorunun en can sıkıcı yönlerinden biri ise içerik üreticilerinin beklemek dışında yapabileceği bir şeyin olmaması. Video yüklemesini iptal edip yeniden denemek ya da ayarları değiştirmek gibi yöntemler sorunu kalıcı olarak çözmüyor. YouTube tarafında ise ilk resmi açıklamanın üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen düzeltmenin ne zaman devreye alınacağına dair net bir takvim paylaşılmadı. Bu belirsizlik, platforma profesyonel olarak bağımlı çalışan içerik üreticilerinin planlama yapmasını zorlaştırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: