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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS tarafının fotoğraf uygulamalarından 100 Cameras in 1 artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS tarafının fotoğraf uygulamalarından 100 Cameras in 1 artık ücretsiz
iOS 5.0 ve üstü iPhone ile iPod Touch için hazırlanan fotoğraf filtre uygulamalarından 100 Cameras in 1, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Güzel bir arayüzle gelen 100 Cameras in 1, bünyesinde 100 farklı filtre barındırıyor ve bu sayede içerisine atılan ya da direkt olarak çekilen fotoğrafları olduklarından çok daha güzel hale getirebiliyor. Hazırlanan fotoğrafları Twitter, Facebook, Flickr, SmugMug ve DropBox gibi noktalara aktarabilen uygulama, Game Center desteğiyle farklı başarı kilitlerinin açılmasına da imkan tanıyor.

Daha önce 4,29$ fiyat etiketiyle satılan 100 Cameras in 1, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id408481287?mt=8 Yorum Yaz
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