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iOS uygulama ve oyunları Retina Display çözünürlüğe uygun hale getiriliyor

7 yıl
4,4b
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün ABD ve Japonya dahil pek çok ülkede satışa sunulan ve yine uzun kuyruklar oluşmasına sebep olan yeni iPad modeli için en çok merak edilen konu uygulama ve oyunların Retina Display çözünürlüğüne nasıl uyumlu hale getirileceğiydi.

iPhone 4 modeli ile birlikte geliştiriciler uygulamalarını Retina Display çözünürlüğüne göre optimize etmek için işe koyulmuştu. Bu kez yeni iPad modeli ile geliştiriciler bir kez daha optimizasyon işlemlerine başladılar.

Optimize edilen uygulamaların ilk örnekleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bunların ilki Amazon'un Kindle uygulaması. Güncel haliyle daha keskin fontlar sunan uygulamanın yanında görüntü iyileştirmesi ve gelişmiş metin düzenleme sunan Evernote,Vimeo ve yüksek çözünürlüklü haritalar sunan Weather Pro uygulamaları Retina ekranın avantajını sonuna kadar kullanmak isteyen uygulamalardan bazıları.

Bunun yanında oyun kalitesini de etkileyecek Retina ekrana göre optimize edilen yapımlar da bulunuyor. FMX Riders, Flight Control Rocket, Foosball HD, Galaxy on Fire 2 HD, Infinity Blade 2, Joining Hands, Labyrinth 2 HD, Lab Solitaire, Letris Power, Mass Effect Infiltrator, Monsters Ate, My Condo, Parlour Solitaire, Real Racing 2 HD, Save the Pencil HD, Sky Gamblers: Air, Supremacy, Tractor Beam, Touchgrind BMX, Woodroid HD+ oyunseverlere Retina çözünürlüğün avantajlarını sunacak.

İlerleyen günlerde uygulamaların hızlı bir şekilde Retina çözünürlüğe geçiş yapması bekleniyor.
iOS uygulama ve oyunları Retina Display çözünürlüğe uygun hale getiriliyor
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Dexter61 7 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin piyasadaki en iyi Tablet şuan New İpad
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eng304 7 yıl
Apple'ın bu yanından hoşlanıyorum yeni bir standarda geçtiklerinden geliştiricileri hemen bu yapıya uyum sağlıyor. Android kullanıcısı olarak söylüyorum bu denetimsiz ortamda kimsenin ne yaptığı belli değil oyunlar ayrı ayrı geç zamanlarda portlanıyorlar. Marketin yarısı da çöp. Eğer Apple'ın kısıtlamaları olmasa Apple tekel bile olabilirdi. Tabi tekel olmaması bizim için iyi birşey tabi
Apple'ın bu yanından hoşlanıyorum yeni bir standarda geçtiklerinden geliştiricileri hemen bu yapıya uyum sağlıyor. Android kullanıcısı olarak söylüyorum bu den...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Yok artık diyordum ki tarihi gördüm
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DH Misafiri 6 yıl
retina olmayan uygulamalar retinada çalışmazmı yani
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janparey 7 yıl
eros68
Yeni ipadde çözünürlük tam 2 katına çıktı, bunun nedeni eski uygulamaların ekrana tam oturarak sorunsuz çalışmasını sağlamak. Belki görseller biraz softlaşacak ama font gibi vektörel unsurlar bu büyümeden etkilenmeyecek. Ayrıca uygulama şirketleri de aynı uygulamanın HD versiyonunu hazırlayınca sorunsuzca yeni ipad e uyarlanmış olacak her şey. Alttaki bir arkadaş yeniden tasarlamak lazım bu zor iş demiş ama aslında bu sadece varolan işi 2 katı boyuta uyarlama işlemi demek yani görsellerin yüksek çözünürlükleriyle değişmesi demek ve çok da zor değil, her uygulama şirketi bir kaç grafikerini bu iş için çalıştırıp uygulamalarını yeni çözünürlüğe uyarlatacak, önce çok satılan uygulamalardan başlanıp bir kaç ay içinde çoğu uygulamaların hd ve normal versiyonları hazırlanmış olur... Bence ipadin Full HD yerine şu anki çözünürlüğe geçmesinin nedeni de zaten eski programların çalışmaya devam etmesini sağlamak, eğer ekranın oranı değişseydi 16x9 olsaydı o zaman uyumsuzluklar başlardı... Aslında apple ey kullanıcılar bakın size full hd den de büyük çözünürlük verdik, alkışlayın bizi der gibi yaptı ama burada asıl amacı kendi uygulamalarının sorunsuz çalışmasını sağlamaktı... Enine ekran çözünürlüğü full hd den çok az daha yüksek, 128 piksel kadar, bu da çok önemsiz bir fark, boyuna ekran çözünürlüğü ise 1080p yerine 1500 lerde ama bunu nedeni ipad in 4x3 ekran oranını tercih etmesi... Yani ekran kalitesi fullHD den çok daha yüksek değil, ekran oranı nedeniyle öyleymiş gibi bir algı oluşuyor...

Önceki yorumdaki arkadaş raster image ile vector image arasındaki farkı vurgulamak istemiş.bir oyun veya uygulamada bütün içerikler vektör olarak mı tasarlanıyor ki yeni bir çözünürlükte tekrar çizilip aynı kaliteyi versinler illaki raster image dosyaları da mevcut ve bunların ya teker teker yeniden çizilmesi gerek yada buruş buruş görünecek.Her uygulama geliştiricisi de bunu sağlayacak zahmeti göstermeyebilir özellikle zevk için veya tecrübe için uygulama yazıp bırakanlar...
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CooL_ROMEO 7 yıl
Ohh valla ipad 3 un tanıtılmasıyla birlikte appstoreda yeni oyunlar yerlerini alacak gibi .... Real racing 3 gelse tadından yenmezdi...
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jv96 7 yıl
Zaten apple appler cok daha rahat bir sekilde yeni ekrana uyarlanabilsin diye ekrani tam 2 katina cikardi. Böylece eski appler kolayca uyarlaniyor. Iphone 3gs den ip4 e geciste 2 kati seklinde olmustu.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Vektörel olarak render alınan logoların büyütülmesi neden bu kadar karın ağrısı yaptı bazılarında anlamak güç
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createemir 7 yıl
Image Resizer ile büyültürler
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vidoko 7 yıl
apple=hastalık millet bir alişınca bırakamıyor bune arkadaş bu kadarmı insanlar israf eder olmuş millet sırf teknoloji için para kazanır olmuş , biraz isteklerimize gem vurmamiz lazım bence, haberleri izliyorum millet çadır kurmuş apple bekliyor acıyorum açıkçası.
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Se®can 7 yıl
Gamesoft bir çok oyununa update getirdi ipad 3 için, oyun yapımcıları arasında tatlı bir rekabet çoktan başladı
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aziz77 7 yıl
hmmmm...
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DH Misafiri 7 yıl
troypilsner
Misal iPhone 3G için 30x30 olan bir grafiği iPhone 4 için 60x60 yapacaklar, bu kadar basit. Olağanüstü bir olay gibi lanse edilmiş.

Wow sorun çözüldü ozaman :) 30x30 60x60 olacak süpermiş. Ya vektörel olmayan görüntüler nolacak ki uygulamaların %80 inden bahsediyoruz. 768 x 1024 için tasarlanmış dizaynı iki katına cıkarmak en baştan tasarım gerektirir. 2048 x 1536 muazzam bi çözünürlük.
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troypilsner 7 yıl
Misal iPhone 3G için 30x30 olan bir grafiği iPhone 4 için 60x60 yapacaklar, bu kadar basit. Olağanüstü bir olay gibi lanse edilmiş.
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Dark Shade 7 yıl troypilsner
troypilsner
Misal iPhone 3G için 30x30 olan bir grafiği iPhone 4 için 60x60 yapacaklar, bu kadar basit. Olağanüstü bir olay gibi lanse edilmiş.

Adam einstein beyler...
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triposi 7 yıl troypilsner
troypilsner

Misal iPhone 3G için 30x30 olan bir grafiği iPhone 4 için 60x60 yapacaklar, bu kadar basit. Olağanüstü bir olay gibi lanse edilmiş.

Evet zaten uygulama ve oyunları retina ekrana uydurmak için sadece ikonları büyütmek yeterli.
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