iOS uygulama ve oyunları Retina Display çözünürlüğe uygun hale getiriliyor

Bugün ABD ve Japonya dahil pek çok ülkede satışa sunulan ve yine uzun kuyruklar oluşmasına sebep olan yeni iPad modeli için en çok merak edilen konu uygulama ve oyunların Retina Display çözünürlüğüne nasıl uyumlu hale getirileceğiydi.





iPhone 4 modeli ile birlikte geliştiriciler uygulamalarını Retina Display çözünürlüğüne göre optimize etmek için işe koyulmuştu. Bu kez yeni iPad modeli ile geliştiriciler bir kez daha optimizasyon işlemlerine başladılar.





Optimize edilen uygulamaların ilk örnekleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bunların ilki Amazon'un Kindle uygulaması. Güncel haliyle daha keskin fontlar sunan uygulamanın yanında görüntü iyileştirmesi ve gelişmiş metin düzenleme sunan Evernote,Vimeo ve yüksek çözünürlüklü haritalar sunan Weather Pro uygulamaları Retina ekranın avantajını sonuna kadar kullanmak isteyen uygulamalardan bazıları.





Bunun yanında oyun kalitesini de etkileyecek Retina ekrana göre optimize edilen yapımlar da bulunuyor. FMX Riders, Flight Control Rocket, Foosball HD, Galaxy on Fire 2 HD, Infinity Blade 2, Joining Hands, Labyrinth 2 HD, Lab Solitaire, Letris Power, Mass Effect Infiltrator, Monsters Ate, My Condo, Parlour Solitaire, Real Racing 2 HD, Save the Pencil HD, Sky Gamblers: Air, Supremacy, Tractor Beam, Touchgrind BMX, Woodroid HD+ oyunseverlere Retina çözünürlüğün avantajlarını sunacak.





İlerleyen günlerde uygulamaların hızlı bir şekilde Retina çözünürlüğe geçiş yapması bekleniyor.