iOS uygulama ve oyunları Retina Display çözünürlüğe uygun hale getiriliyor

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Bugün ABD ve Japonya dahil pek çok ülkede satışa sunulan ve yine uzun kuyruklar oluşmasına sebep olan yeni iPad modeli için en çok merak edilen konu uygulama ve oyunların Retina Display çözünürlüğüne nasıl uyumlu hale getirileceğiydi.
iPhone 4 modeli ile birlikte geliştiriciler uygulamalarını Retina Display çözünürlüğüne göre optimize etmek için işe koyulmuştu. Bu kez yeni iPad modeli ile geliştiriciler bir kez daha optimizasyon işlemlerine başladılar.
Optimize edilen uygulamaların ilk örnekleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bunların ilki Amazon'un Kindle uygulaması. Güncel haliyle daha keskin fontlar sunan uygulamanın yanında görüntü iyileştirmesi ve gelişmiş metin düzenleme sunan Evernote,Vimeo ve yüksek çözünürlüklü haritalar sunan Weather Pro uygulamaları Retina ekranın avantajını sonuna kadar kullanmak isteyen uygulamalardan bazıları.
Bunun yanında oyun kalitesini de etkileyecek Retina ekrana göre optimize edilen yapımlar da bulunuyor. FMX Riders, Flight Control Rocket, Foosball HD, Galaxy on Fire 2 HD, Infinity Blade 2, Joining Hands, Labyrinth 2 HD, Lab Solitaire, Letris Power, Mass Effect Infiltrator, Monsters Ate, My Condo, Parlour Solitaire, Real Racing 2 HD, Save the Pencil HD, Sky Gamblers: Air, Supremacy, Tractor Beam, Touchgrind BMX, Woodroid HD+ oyunseverlere Retina çözünürlüğün avantajlarını sunacak.
İlerleyen günlerde uygulamaların hızlı bir şekilde Retina çözünürlüğe geçiş yapması bekleniyor.
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Önceki yorumdaki arkadaş raster image ile vector image arasındaki farkı vurgulamak istemiş.bir oyun veya uygulamada bütün içerikler vektör olarak mı tasarlanıyor ki yeni bir çözünürlükte tekrar çizilip aynı kaliteyi versinler illaki raster image dosyaları da mevcut ve bunların ya teker teker yeniden çizilmesi gerek yada buruş buruş görünecek.Her uygulama geliştiricisi de bunu sağlayacak zahmeti göstermeyebilir özellikle zevk için veya tecrübe için uygulama yazıp bırakanlar...
Wow sorun çözüldü ozaman :) 30x30 60x60 olacak süpermiş. Ya vektörel olmayan görüntüler nolacak ki uygulamaların %80 inden bahsediyoruz. 768 x 1024 için tasarlanmış dizaynı iki katına cıkarmak en baştan tasarım gerektirir. 2048 x 1536 muazzam bi çözünürlük.
Adam einstein beyler...
Evet zaten uygulama ve oyunları retina ekrana uydurmak için sadece ikonları büyütmek yeterli.
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