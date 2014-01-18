iOS uyumlu 360 derece fotoğraf ve video uygulaması Cycloramic artık ücretsiz

iOS 6 uyumlu iPhone 4/4S/5/5S/5C modelleriyle çalışma gösterebilen video ve fotoğraf uygulaması Cycloramic ücretsiz yapıldı.





Temel olarak içerisinde yer alan iki farklı yolla 360 panoramik fotoğraf ve videolar çekilmesine imkan tanıyan Cycloramic, bu modlardan birisinde kişilere çekimler için yardımcı (Sesli, görsel ve titreşim) olurken, diğer modda ise dikey olarak konumlandırılan iPhone 5 ve iPhone 5S ile titreşim temelli otomatik çekim yapabiliyor. 40MP'e kadar fotoğraf ve 1080p video desteğiyle gelen uygulama, bünyesinde birçok filtre ve düzenlenme seçeneği de barındırıyor.





Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Cycloramic, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor. Tanıtım videolarını ise burada izleyebilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id734076885?mt=8