Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu 360 derece fotoğraf ve video uygulaması Cycloramic artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,2b
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS uyumlu 360 derece fotoğraf ve video uygulaması Cycloramic artık ücretsiz
iOS 6 uyumlu iPhone 4/4S/5/5S/5C modelleriyle çalışma gösterebilen video ve fotoğraf uygulaması Cycloramic ücretsiz yapıldı.

Temel olarak içerisinde yer alan iki farklı yolla 360 panoramik fotoğraf ve videolar çekilmesine imkan tanıyan Cycloramic, bu modlardan birisinde kişilere çekimler için yardımcı (Sesli, görsel ve titreşim) olurken, diğer modda ise dikey olarak konumlandırılan iPhone 5 ve iPhone 5S ile titreşim temelli otomatik çekim yapabiliyor. 40MP'e kadar fotoğraf ve 1080p video desteğiyle gelen uygulama, bünyesinde birçok filtre ve düzenlenme seçeneği de barındırıyor.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Cycloramic, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor. Tanıtım videolarını ise burada izleyebilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id734076885?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Utku 5 yıl
Dun kurdum, bir iki cekim yaptim. Eglencesine arada kullanilacak, arkadaslara gosterilecek falan bi uygulama. Onun disinda bir kullanim alani oldugunu sanmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD'nin iddialı hamlesi: İşlemciye entegre yeni GPU ile 4K oyun deneyimi! 5 yıl 2si1 "720P Next-Gen(!)" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl Samsung Galaxy Camera 2'yi kullandık "Android işletim sistemli akıllı kamera yenilendi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim