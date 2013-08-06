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iOS uyumlu Mirrorgram uygulaması, yeni özellikler ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu Mirrorgram uygulaması, yeni özellikler ile güncellendi
Fotoğraflara ayna efekti uygulayarak oldukça ilginç formlara büründürebilen Mirrorgram uygulaması, iOS için 1.3.1 sürümüne güncellendi.
İçerisine eklenen fotoğrafları birebir yansıtarak kullanıcıların ilginç ve eğlenceli vakitler geçirmesine imkan sağlayan Mirrorgram, hazırlanan bu öğelerin Facebook, Twitter ya da Instagram gibi servisler üzerinde paylaşılmasına izin veriyor. Yeni sürümüyle daha ilginç sonuçlar ortaya çıkartan farklı bir ayna seçeneğine, Instagram servisine @Mirrorgram üzerinden bağlanma desteğine ve fotoğraflar üzerine birden fazla ayna ve filtre eklenmesini sağlayan Fuse adı verilen yeni özelliğine kavuşan uygulama, geliştiricinin belirttiğine göre 1 milyon indirme rakamına da ulaşmış durumda.
Oldukça sade bir ara yüz ile hazırlanan Mirrorgram uygulamasına ücretsiz olarak buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinde ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/mirrorgram/id559500608?mt=8 Yorum Yaz
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