iOS uyumlu fotoğraf filtre uygulaması Mextures'in fiyatı düşürüldü

Çektiği fotoğrafları farklı filtreler ile düzenlemekten ve süslemekten hoşlanan kişiler için hazırlanan uygulamalardan Mextures, artık 1,79 TL fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

Merek Davis tarafından iOS 6.1 ve üstü iPhone / iPod Touch modelleri için geliştirilen Mextures, içerisinde 80 adet yüksek çözünürlüklü doku, farklı ışık efektleri, eski film filtreleri, 12 farklı harmanlama modu taşıyor ve bu efektler sınırsız sayıda katman üzerinden istenilen fotoğraflara rahatça eklenebiliyor. Ünlü fotoğrafçıların kullandıkları hazır filtre seçeneklerini de barındıran uygulama, her işlemi hızlı ve geriye döndürülebilir şekilde yerine getiriyor. Kısa zaman önce Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel olarak tasarımsal olarak yenilenen uygulama, şimdi ise yapılan güncellemeyle fiyatını 3,59 TL'den 1,79 TL seviyesine çekmiş durumda.





https://itunes.apple.com/tr/app/id650415564?mt=8