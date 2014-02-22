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iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Instagood ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,3b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Instagood ücretsiz yapıldı
App Cliques tarafından iOS 5.0 üstü iPhone ile iPod Touch için geliştirilen fotoğraf uygulaması instagood, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Marketin ilginç fotoğraf filtre uygulamalarından instagood, fotoğraflar üzerine şeffaf formda farklı objeler (Harita, harf vb.) ekleyerek ilginç sonuçlar ortaya koyabiliyor ve aynı zamanda efekt temelli farklı renk düzenlemeleri de yapabiliyor. Hazırlanan içerikleri Facebook, Twitter ve Instagram gibi popüler ağlara aktarabilen uygulama, siyah ağırlıklı arayüzüyle de kullanıcılarına sade bir yapı sunuyor.

Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan instagood, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id596940120?mt=8 Yorum Yaz
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