iOS uyumlu fotoğraf / video uygulaması Camera Genius ücretsiz yapıldı

CodeGoo tarafından iOS 4.3 üstü iPhone ile iPod Touch için geliştirilen fotoğraf / video uygulaması Camera Genius artık ücretsiz.





Uzun zamandır markette yer alan uygulamalardan Camera Genius, kişilerin üst seviye kontrol seçenekleriyle fotoğraf ve video çekimleri yapmasına imkan tanıyor. Elde yapılan çekimleri daha iyi hale getiren ve titreşimi azaltan Anti-Shake özelliğiyle gelen uygulama, 6 kat dijital yakınlaştırma yanında seri cekim de yapabiliyor ve hazırlanan içerikleri kendi içerisinde düzenleyerek Facebook, Twitter, Flickr, Picasa, MobileMe, Tumblr, YouTube ve Clipboard gibi ağlara aktarabiliyor. İçerisinde iki farklı çekim ayar arayüzü bulunan Camera Genius, genel olarak da oldukça sade ve modern bir yapıyla.





Daha önce 5,49$ fiyat etiketiyle satılan Camera Genius, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id304169579?mt=8