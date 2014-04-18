iOS uyumlu ilginç fotoğraf uygulamalarından Fragment, Union desteğiyle güncellendi

iPhone kullanıcıları için şekil ile çizgi tabanlı Tanget ve LoryStripes uygulamalarını yayınlayan Pixite'nin son uygulamalarından Fragment, yeni bir özellikle güncellendi





iOS 7 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabilen Fragment, çekilen iki fotoğrafı farklı şekil, çerçeve ve desenler ile kombine edebiliyor, özel renk ayarlamalarına izin veriyor ve bütün bu işlemleri herhangi bir gecikme olmadan canlı olarak yerine getirebiliyor. Belirlenen şekilleri kaydırma hareketleri ile yönetebilen uygulama, kontrast, parlaklık, bulanıklık ve kesme, boyutlandırma, yakınlaşma ile çerçevelendirme gibi ayarları da sunabiliyor. Yayınlanan 1.3 sürümüyle ise Fragment, geliştirinin harmanlama ve maskeleme için hazırladığı Union uygulamasına direkt olarak aktarım yapabiliyor ve böylece daha farklı sonuçlar sağlayabiliyor





4,29 TL fiyat etiketiyle satılan Fragment uygulamasına buradan , Union'a ise buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id767104707?mt=8