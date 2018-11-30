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IP TV'ler hakkında inceleme başlatıldı! Yayıncılara yüklü para cezası

Reklam Kurulu, IP TV adı altında yayın lisansı ve platform işletme izni olmadan yapılan sözleşmesiz yayınlar hakkında inceleme başlattı. İdari para ve yayın durdurma cezası geliyor.
5 ay
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Diğer
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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IP TV'ler hakkında inceleme başlatıldı! Yayıncılara yüklü para cezası
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Reklam Kurulu, izinsiz yayın yapan kanallara ceza yağdırmaya hazırlanıyor. Dijital televizyon platformları tarafından belirli bir ücret karşılığında sunulan lig maçları, sinema, belgesel, haber kanalları gibi farklı üyelikleri IP TV adı altında yasal olmayan bir şekilde sunan firmaların Reklam Kurulu tarafından mercek altına alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, RTÜK’ten yayın lisansı, platform işletme izni, ilgili platformlardan yayın izni olmadan yapılan sözleşmesiz yayınların yasal olmadığı gerekçesiyle, bu doğrultuda tanıtım yapan firmalar hakkında inceleme başlatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer alıyor:

"Söz konusu platformların yasal olmayan yollarla şifresiz biçimde izlenilmesi, şifreli kanalların abone dışında kullanılması, izinsiz toplu gösterim sağlanması ve bundan haksız kazanç elde edilmesi durumu haksız rekabete yol açmaktadır.

Diğer taraftan, tüketicilere vaat edilen kanalların açılmaması, özellikle maç yayınlarının verilmemesi, sürekli donma sorunu yaşanması, bağlantı kurulamaması, tüketicinin yıllık ücret ödemesine rağmen söz konusu hizmetten faydalanamaması gibi sebeplerle birçok tüketicinin mağdur edildiği görülmektedir.

İdari para ve yayın durdurma cezası verilecek 

Bu doğrultuda, tüketicilere internet üzerinden ulusal platformların ve kanallarının yayınlarını mevzuata aykırı olarak pazarlayan ve usulsüz abonelik tesis eden bir firma hakkında Reklam Kurulu'nun 277. sayılı toplantısında 69.086.-TL idari para ve yayın durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

'Şifresiz, sınırsız, kesintisiz' vaadiyle yayın yapan IP TV'lerden yayınları izinsiz ileten, usulüne uygun olmadan abonelik yapan ve bunun reklamını yapanlar hakkında Reklam Kurulu inceleme görevini yürütmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


https://www.cnnturk.com/turkiye/reklam-kurulu-ip-tv-icin-harekete-gecti Yorum Yaz
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alemburda34 5 ay en beğenilen
Çindeki arkadaşa artık cezayı yollarsınız
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OturanKuş 5 ay scorpionnn
Zavallı scorpion ip tv işini yapanların türkiyede yaşadığını zannediyor :)
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senseman62 5 ay
Başta Digitürk beyefendi olmak üzere adam gibi fiyat çeksinler o Zaman....bana aylık 100 TL çektiler bende istemem dedim kapattım,.. sayıyor da sayıyor yok şu kanallar açık lig TV cart curt.
Kardeşim sabahtan akşama kadar işteyim hafta sonları 2 saat maç izleyecem o saydığın bütün kanallar senin olsun bana sadece maçları aç diğer kanallar kalsın diyorum Yok diyor.Keyfin bilir sen öyle dersen bende sana bye bye derim.
Valla kusura bakmasınlar ya herkese Uygun daha çeşitli paketler çıkaracaklar yada IPTV ye devam
Başta Digitürk beyefendi olmak üzere adam gibi fiyat çeksinler o Zaman....bana aylık 100 TL çektiler bende istemem dedim kapattım,.. sayıyor da sayıyor yok şu ...
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1 Avatar
mawice 4 ay
Hükümettiki kurumlar oturup vatandaşın ne izlediği ile ilgilenmiyorlar. en çok ne izleniyor onun üzerine vergi koyup kazanma gayretindeler. Eğer vergiden de kazanamıyrsalar bari satılım yöntemine baş vurup satışını gerçekleştiriyorlar.
Lig tv bir dayatmadan başka birşey değil. Eğer a yayınını izlemek istiyorsan hiç açmayacağın b-c-f-g-h--ş kanallarınıda almak zorundasın. Neden çünkü bunlar paket :) Paketi neye göre yapıyorsunuz peki ? Neresinden tutarsan tut elinde kalır.
İp tv ye ceza muhabbeti de şudur. Şimdi inceliyorlardır ip tv yi hesap kitap yapıyorlardır. İlk dalga biraz ceza ayağına ne koparırsak kardır. İkinci dalga millet buna yöneldi bi kılıfını bulalım vergisini alalım dır. Yakında ip tv den de vergi alırlar nasılsa az sabredin :)
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Zeen 5 ay
Dijitürk benden aylık 100 lirayı
Gelir salona ligtvyi kurar
1 tanede modem getitirir 50 mb sınırsısız kotasız internet verir.
o zaman aylık 100 tl veririm.
Gidip 15 liraya en kral kafede ayda 1 2 mac ızlıyorum zaten ortamda güzel eve çekmeleri gerekirken uzaklastırıyorlar.
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36 5 ay
Ben aylik 39 euro oduyorum 150mphs internet 90 kanalli ip tv sebekeye ait . Turkiyede sadece tv 100 tl
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_S_R_ 5 ay
Iptv tavsiyelerine açığım
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Seyrim 5 ay
Bu dönemde bitiyor..
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AbinizDöndü 5 ay
İptv nedir biri aydınlatabilir mi?
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ipli jeton 5 ay
15 dakika film koyup 1 saat ot satan kanallara bir şey olmuyor nedense? RTÜK daha once lisansları yok diye kapattı, sonra onlar da naylon şirketler üzerinden lisans alıp geldiler, bu sefer de 3 5 bin liralık gostermelik bir ceza ile geçiştiriyorlar. Halkın sağlığı kimsenin şeyinde değil anlaşılan.
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g_boz 5 ay
derbyleri takılmadan izleyen oldu mu hiç olmadı. bu kadar övmeyin iptv'yi lütfen. zulumden başka bir şey değil.
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mechatengu 5 ay g_boz
ben takılmadan izledim. aldığımdan beri takılmadı hiç. eminim play daha fazla takılmıştır.
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bulteir 5 ay
@brscnk17 haksız rekabet Rekabet Kurumunun görev alanı değildir. Lütfen haber yazarken en azından Rekabet Kurumunun sitesine gidip kontrol etseydiniz. Yanıltıcı bilgi var uyarayım dedim.
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mahmut716 5 ay
Ajax'ın bu sene geliri 92 milyon euro
Ajax'ın kasasında ise 12 milyon euro var, hiç borcu yok
Futbol takımı dediğin böyle olur
Bizdeki 4 büyüğün toplam borcu 10 milyar tl'yi geçmiş durumda
2.000.000.000 Euro
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