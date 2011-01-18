iPad 2 ve iPhone 5'te grafik performansı 4 kat artabilir

Apple merakla beklenen yeni nesil cihazlarında, işlemci güncellemesi yapmaya hazırlanıyor. İlerleyen aylarda pazara sunulması beklenen iPad 2 ve Haziran-Temmuz döneminde lanse edilmesi planlanan iPhone 5 için Apple, A5 adını verdiği yeni işlemci tasarımını geliştirdi. Bilindiği üzere Apple, iPad, iPhone 4, dördüncü jenerasyon iPod Touch ve Apple TV modellerinde A4 işlemcisini kullanıyor. Apple tarafından satın alınan Intrinsity firması ve Samsung iş birliği ile geliştirilen bu işlemci, tek çekirdekli Cortex A8 mimarisini temel alıyor. Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 çözümü gibi güçlü platformların yaygınlaşmasıyla birlikte Apple'ın da benzer bir adım atması kaçınılmaz olmuştu zira yüksek grafik ve video performansı kullanıcıların satın alma tercihlerini etkileyen en önemli kriterler arasında yer alıyor. Apple'ın A5 işlemcisi, aynı Nvidia Tegra 2 ve Texas Instruments'in OMAP4400 serisinde olduğu gibi ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 mimarisini temel alıyor. Saat hızı henüz bilinmeyen yeni işlemcinin en önemli yeniliklerinden biri de sahip olduğu yüksek performanslı yeni grafik birimi.

Ortakları arasında Apple ve Intel'in de yer aldığı Imagination firmasının PowerVR SGX 543 grafik birimine sahip olduğu belirtilen Apple A5 işlemcisi, bu açıdan oldukça güçlü bir yapı sergiliyor zira işlemci çift çekirdekli olduğu gibi, sahip olduğu grafik birimi de çift çekirdekli bir tasarımla geliyor. Dört adet iş hattı ile donatılan PowerVR SGX 543 tasarımı aynı zamanda USSE2 komut setlerine destek sunuyor ve shader ağırlıklı uygulamalarda %40'a varan performans artışı sağlarken iki kat daha yüksek kayar nokta ve iki kat daha iyi gizli yüzey silme performansı sunacağı belirtiliyor. Imagination firmasının resmi açıklamasına göre PowerVR SGX 543, bir önceki jenerasyona göre %50 daha iyi üçgen doldurma performansı vaad ediyor. Yapılan tüm bu güncellemeler kapsamında grafik performansı radikal bir şekilde arttırılan yeni grafik birimi, gelişmiş video özellikleri de sunuyor ve yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Endüstri standardı olan uygulama programlama ara birimlerine de destek sunan yeni grafik birimi, dünyanın en küçük OpenGL 2.0 destekli mobil grafik çekirdeği olarak tanımlanıyor. OpenGL ile birlikte OpenCL de desteklenen API'ler arasında yer alıyor. Grafik birimini GPGPU yaklaşımı kapsamında farklı uygulama alanlarında değerlendirmek isteyen Apple için A5 işlemcisi anahtar öneme sahip olacak gibi görünüyor.

PowerVR SGX 535 grafik birimine sahip A4 işlemcisi ile kıyaslandığında çift çekirdekli GPU ile grafik ve video performansının 4 kat arttığı belirtilen yeni işlemcinin, özellikle Nvidia Tegra 2 ile kıyaslandığında nasıl performans sergleyeceği şimdiden merak konusu. Bu noktada ilginç bir detayın daha altını çizmekte fayda var. PowerVR SGX 543 GPU'sunu, Sony'nin merakla beklenen yeni oyun konsolu PSP2'de görme ihtimalimiz de var. Henüz Sony tarafından doğrulanmış olmasa bile PowerVR SGX 543 GPU'sunun daha fazla çekirdeğe sahip bir versiyonu PSP2'de yer alabilir ki Imagination frmasının açıklamalarına göre PowerVR SGX 543, 16 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Imagination firması, PowerVR SGX 543 GPU'sunu kendi kulvarında rakipsiz olarak gösteriyor. 200MHz hızında çalışan PowerVR SGX 543 çekirdeğinin, 35 milyon/saniye poligon ve 1 Gpixels/saniye dolduma performansı sunduğunu, çekirdek sayısı ve çekirdek çalışma frekansına bağlı olarak performansın ciddi oranda arttırılabileceği ifade ediliyor. Kimi kaynaklarca A8 olarak tanımlanan yeni A5 işlemcisiyle Apple oldukça iddialı olacak gibi görünüyor.

Yorum Yaz Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.