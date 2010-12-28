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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad 2'nin üretimini de sadece Foxconn yapacak

8 yıl
9,4b
1
7
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli Economic Daily News'un haberine göre iPad 2 için de Apple'ın tek üretim ortağı Foxconn olacak. Apple'ın, henüz tam tarihi açıklanmasa da Amerika'nın en büyük operatörlerinden Verizon ile sunacağı CDMA destekli iPhone 4 için Pegatron ile de iş birliğine gideceği ve üretimi Foxconn-Pegatron arasında paylaştırabileceği bir süredir konuşulmakta.

iPhone 4'le ilgili gelişmelere paralel olarak iPad 2'nin üretimi için de benzer bir gelişmenin yaşanıp yaşanmayacağı bir süredir merak ediliyordu. Yeni yıl ile birlikte aylık iPad üretimini 6 milyon adede çıkartmak istediği belirtilen Apple'ın, mevcut üretim planlamasında herhangi bir değişiklik yapmayacağı ve bu noktada yoluna sadece Foxconn ile devam edeceği bildiriliyor.

Bu arada Apple'ın farklı operatörler için iPad 2'nin Wi-Fi, UMTS ve CDMA destekli üç farklı versiyonunu pazara sunması bekleniyor.


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fotifoti 8 yıl
iade et, paranı al derim.. ipad2 yi beklersin :)
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Xagdas 8 yıl
iPad aldım TR'den Bimeks'ten 25 Aralık gecesi, 3. gün ekran renkleri birbirine girdi...
Bimeks diyo ki, "Getirin geri alalım çünkü 3aydan önce gelmez"
Bilkom diyo ki, "Sizin için sipariş veririz, 3-4 haftayı bulur"
Bunun fiyatları 4 haftaya düşer bence ipad2 lanse edilince? Ne diyosunuz bu duruma?
Konusu var bozukPad'imin... forum.donanimhaber.com/...
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cosef 8 yıl

Cagdas dv6196

iPad aldım TR'den Bimeks'ten 25 Aralık gecesi, 3. gün ekran renkleri birbirine girdi...
Bimeks diyo ki, "Getirin geri alalım çünkü 3aydan önce gelmez"
Bilkom diyo ki, "Sizin için sipariş veririz, 3-4 haftayı bulur"

Bunun fiyatları 4 haftaya düşer bence ipad2 lanse edilince? Ne diyosunuz bu duruma?

Konusu var bozukPad'imin...
forum.donanimhaber.com/...


paranı geri almaya bak bence
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karti 8 yıl
apple in ürün tanıtımdan sonraki gün noel gibi oluyor zaten :D
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sebboist 8 yıl

karti

apple in ürün tanıtımdan sonraki gün noel gibi oluyor zaten :D


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Buzmavisi 8 yıl
Apple gerçekten yanlış yapıyor valla. Şu cihazı Noel'den önce çıkarsa bir kerede asla satamayacağı rakamlara ulaşırdı, herkes birbirine alırdı. Bu noel furyasından yararlanmaları lazımdı. Gerçi diyeceksiniz zaten çok satıyor ne olacak, olsun da, daha çok satabilir, noel hediyesi muhabbetine.
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myfranco 8 yıl

Buzmavisi

Apple gerçekten yanlış yapıyor valla. Şu cihazı Noel'den önce çıkarsa bir kerede asla satamayacağı rakamlara ulaşırdı, herkes birbirine alırdı. Bu noel furyasından yararlanmaları lazımdı. Gerçi diyeceksiniz zaten çok satıyor ne olacak, olsun da, daha çok satabilir, noel hediyesi muhabbetine.

Adam şimdi ipad satıyor.ipad2yi çıkarır, paskalyada çok satar :)
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