iPad 2'nin üretimini de sadece Foxconn yapacak

Çin merkezli Economic Daily News'un haberine göre iPad 2 için de Apple'ın tek üretim ortağı Foxconn olacak. Apple'ın, henüz tam tarihi açıklanmasa da Amerika'nın en büyük operatörlerinden Verizon ile sunacağı CDMA destekli iPhone 4 için Pegatron ile de iş birliğine gideceği ve üretimi Foxconn-Pegatron arasında paylaştırabileceği bir süredir konuşulmakta.

iPhone 4'le ilgili gelişmelere paralel olarak iPad 2'nin üretimi için de benzer bir gelişmenin yaşanıp yaşanmayacağı bir süredir merak ediliyordu. Yeni yıl ile birlikte aylık iPad üretimini 6 milyon adede çıkartmak istediği belirtilen Apple'ın, mevcut üretim planlamasında herhangi bir değişiklik yapmayacağı ve bu noktada yoluna sadece Foxconn ile devam edeceği bildiriliyor.

Bu arada Apple'ın farklı operatörler için iPad 2'nin Wi-Fi, UMTS ve CDMA destekli üç farklı versiyonunu pazara sunması bekleniyor.