iPad 5 ve iPad Mini 2, A7X işlemcisiyle geliyor; 2014'de uygun fiyatlı iPad Mini de yolda

Apple’a yakınlığıyla bilinen KGI Securities’in analistlerinden Ming-Chi Kuo, yeni iPad ailesi için hazırladığı çalışmasını ve son aldıkları bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Kuo’ya göre yeni iPad’ler bu yıl tamamlanmadan raflardaki yerini alacak. Bu doğrultuda 5.nesil iPad ile 2.nesil iPad Mini’nin üretimi bu çeyreğin sonuna doğru düşük kapasiteyle başlayacak ancak 4.çeyrekle birlikte seri üretim hacmi önemli bir artış göstererek tatil dönemi öncesi ihtiyaç duyulan arzı karşılayacak. Bu bilgiler ışığında Apple’ın ekim sonuna doğru özel bir etkinlik yapması kuvvetle muhtelem görünüyor.

5.nesil iPad, tahmin edildiği gibi A7X işlemcisinden gücünü alacak. Peki 2.nesil iPad Mini ? Kuo’nun edindiği bilgilere göre 2.nesil iPad Mini de abisi gibi A7X işlemcisinden gücünü alacak. 1.nesil iPad Mini’nin A5 işlemcisinden gücünü aldığı göz önüne alındığında 2.nesil iPad Mini’de çok yüksek bir performans artışı ile karşılacağız. Apple’ın iPad Mini 2’de A7X işlemcisini tercih etmesinin sebebi de aslında basit: Retina Ekran. Yani birçok kişinin beklemesine değecek bir cihaz olacak 2.nesil iPad Mini.

Kuo’nun diğer bir önemli açıklaması da 2014’ün ilk dönemi için. Analiste göre Apple’ın iPad tarafındaki revizyonları 2013’le sınırlı kalmayacak. Diğer bir deyişle iPad Mini ailesine 2014 başında yeni bir üye gelecek: uygun fiyatlı iPad Mini.

Uygun fiyatlı dememizin asıl sebebi ise 2014’ün ilk döneminde lanse edilecek bu modelin, 1.nesil iPad Mini’den tek farkının işlemci tarafındaki iyileştimeye sahip olacak olması. Yani Apple, şu anki iPad Mini’nin donanım gücünü biraz daha arttırarak, çok daha uygun fiyattan pazara sunacak. Bu şekilde uygun fiyatlı Android'li tabletler karşısında iPad Mini’nin çok daha hızlı şekilde pazarda yaygınlaşarak tablet pazarında iOS platformunun liderliğini sürdürmesi sağlanmış olacak.