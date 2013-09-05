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iPad 5 ve iPad Mini 2, A7X işlemcisiyle geliyor; 2014'de uygun fiyatlı iPad Mini de yolda

5 yıl
1,7b
1
39
iPad
Shady
Haber Editörü
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iPad 5 ve iPad Mini 2, A7X işlemcisiyle geliyor; 2014'de uygun fiyatlı iPad Mini de yolda
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Apple’a yakınlığıyla bilinen KGI Securities’in analistlerinden Ming-Chi Kuo, yeni iPad ailesi için hazırladığı çalışmasını ve son aldıkları bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Kuo’ya göre yeni iPad’ler bu yıl tamamlanmadan raflardaki yerini alacak. Bu doğrultuda 5.nesil iPad ile 2.nesil iPad Mini’nin üretimi bu çeyreğin sonuna doğru düşük kapasiteyle başlayacak ancak 4.çeyrekle birlikte seri üretim hacmi önemli bir artış göstererek tatil dönemi öncesi ihtiyaç duyulan arzı karşılayacak. Bu bilgiler ışığında Apple’ın ekim sonuna doğru özel bir etkinlik yapması kuvvetle muhtelem görünüyor.

5.nesil iPad, tahmin edildiği gibi A7X işlemcisinden gücünü alacak. Peki 2.nesil iPad Mini ? Kuo’nun edindiği bilgilere göre 2.nesil iPad Mini de abisi gibi A7X işlemcisinden gücünü alacak. 1.nesil iPad Mini’nin A5 işlemcisinden gücünü aldığı göz önüne alındığında 2.nesil iPad Mini’de çok yüksek bir performans artışı ile karşılacağız. Apple’ın iPad Mini 2’de A7X işlemcisini tercih etmesinin sebebi de aslında basit: Retina Ekran. Yani birçok kişinin beklemesine değecek bir cihaz olacak 2.nesil iPad Mini.

Kuo’nun diğer bir önemli açıklaması da 2014’ün ilk dönemi için. Analiste göre Apple’ın iPad tarafındaki revizyonları 2013’le sınırlı kalmayacak. Diğer bir deyişle iPad Mini ailesine 2014 başında yeni bir üye gelecek: uygun fiyatlı iPad Mini.

Uygun fiyatlı dememizin asıl sebebi ise 2014’ün ilk döneminde lanse edilecek bu modelin, 1.nesil iPad Mini’den tek farkının işlemci tarafındaki iyileştimeye sahip olacak olması. Yani Apple, şu anki iPad Mini’nin donanım gücünü biraz daha arttırarak, çok daha uygun fiyattan pazara sunacak. Bu şekilde uygun fiyatlı Android'li tabletler karşısında iPad Mini’nin çok daha hızlı şekilde pazarda yaygınlaşarak tablet pazarında iOS platformunun liderliğini sürdürmesi sağlanmış olacak.


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Erasmus78 5 yıl
A7X deki GPU muhtemelen Rogue serisinin en güçlü versiyonu olan PowerVR 6630G olacak. A7 de de bunun bir alt versiyonu olan 6430G kullanılmıştı.
PowerVR 6630G nin performansı nasıl? Imagination'un iddiasına göre bir önceki serinin top modeline (PowerVR SGX554MP4) göre 60 kata varan oranda daha hızlı. O sıfır at, 6 kat olsun ben razıyım. Muazzam bir fark olur.
donanimhaber.com/...
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mmkocak 5 yıl
İpad miniyj cogu kisi begeniyordu ama.retina ekran olmayisi diger ipadlarinde satisina itiyordu insanlari sen simdi hem retinali hem ayni islemcili hemde uygun fiyata sunarsan ipad 5 i satman zor olur bence cok da uygun fiyatli olmaz gibime geliyor.
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CDDH 5 yıl
O deil niye ios6 yüklü
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 5 yıl
ipad 5 in performansı iphone 5s 'e göre nasıl olur?
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Gukama 5 yıl KIZLARIN KORKULU RÜYASI
KIZLARIN KORKULU RÜYASI

ipad 5 in performansı iphone 5s 'e göre nasıl olur?

ipad4-iphone5 arasındaki fark gibi olur yani daha yüksek

ancak ipadin ekranı (dolatısıyla çözünürlüğü) daha büyük
yüksek çözünürlüklü oyunlarda (ikisi için de max. çözünürlükte oyun sanırım ipad için çıkmadı ancak çıkarsa oyun performansı aynı olur )(yani ipad max çözünürlük te oyun açarsa
yazamadım bi
)
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Umutcan 5 yıl KIZLARIN KORKULU RÜYASI
KIZLARIN KORKULU RÜYASI
ipad 5 in performansı iphone 5s 'e göre nasıl olur?

Ipadlerde her zaman dönemin en iyi arm soc gpu larından biri kullanılıyor. 5s'den çok daha iyi olacaktır. Ama biri telefon, biri tablet kulvar farkı olduğundan doğal. Oyunların tabletlerdeki grafik detayları daha fazla, dolayısıyla ekstra gpu gerekiyor, 2048x1536 çözünürlük de bu ekstra gpu gücünü gerekli kılan etmenlerden en önemlisi.
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Batuist 5 yıl
outspoken
Yine apple yine uyanıklık.Geçen sene koymadı retina ekranı,koydu A5 i.Şimdide % bilmemkaç ekranı arttırdık işlemciyi geliştirdik diyecek.[:]

sen hiçbir zaman bir şirketin başına geçemeyeceksin.... firmalar kar elde etmek için kurulurlar.. bunların hepsi bir taktiktir. ve hepsinin amacı para kazanmaktır. senin daha iyisine sahip olman değildir.. firmanın kuruluş yada işleyiş amacı sadece hissedarları memnun etmek ve maksimum kar elde etmektir. tüm stratejiler ona göre kurulur..
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okan_cehapelioglu 5 yıl
en iyisi şimdiki ipad miniyi almak 500 liraya kadar düştü ipadmini2 1000 liradan aşağı gelmez
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iboocum 5 yıl
bi yürü git arkadaş uygun fiyatlı ipad mini ne ya
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Rizeli55 5 yıl
buraksenyuz
Arkadaşlar o zaman sizlere bir sorum olacak. Cevabı az çok belli ama sabırsızlık içimi kıpırdatıyor . Bu haberler doğrultusunda o zaman 05.09.2013 tarihleri civarında İpad 4 veya İpad mini almak mantıklı mı ? Acelelik bakımından pek bir acelem yok. Günün 10-11 saati zaten bilgisayar başındayım. İpadtide neden alıyorum orasınıda bilmiyorum da neyse :)) Yani bu yeni çıkacak türdeki ürünleri bekleyip şuanki mevcut ürünlerin fiyatını düşmesini beklemek mi mantıklı ? Yoksa yeni çıkacak bir İpad 5 almak mı mantıklı ? Siz olsanız ne yapardınız ?

ipad mini kullanıyorum...Oyun kısmını bilmiyorum ama küçük boyut çok iyi ve ders amaçlı programlar için ideal...Film konusunda memnun kalmadım...itunes dan film kiraladım ama 16:9 luk filmler o kalitesi pek belli olmuyor.Ayrıca EN GICIK olduğum konu filmi izlerken yatay tutacaksınız ve tabletin bir tarafında hoparlör var...Bütün seslerin bir taraftan gelmesi sinir bozucu...Kulaklık takmayı sevmiyorum...Yeni versiyonda ses iki taraflıysa BEKLEYİN derim...Benim çok sayıda email adresim var...Artık PC de email bakmıyorum neredeye...hepsini tablet otomatik hallediyor...Bir de tablet kullanmak biraz "keyif" işi...Yatarak internette sörf yapmak veya alışveriş sitelerinde dolaşmak çok güzel...Bir de astronomi programları güzel...wireless üzerinden o anki tabletin konumuna göre yıldız haritası çıkaran programlar var...astronomi seviyorsanız çok güzel...iPadi güzel yapan zaten kendisi değil uygulama mağazası...
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MegaWolt38 5 yıl
buraksenyuz
Arkadaşlar o zaman sizlere bir sorum olacak. Cevabı az çok belli ama sabırsızlık içimi kıpırdatıyor . Bu haberler doğrultusunda o zaman 05.09.2013 tarihleri civarında İpad 4 veya İpad mini almak mantıklı mı ? Acelelik bakımından pek bir acelem yok. Günün 10-11 saati zaten bilgisayar başındayım. İpadtide neden alıyorum orasınıda bilmiyorum da neyse :)) Yani bu yeni çıkacak türdeki ürünleri bekleyip şuanki mevcut ürünlerin fiyatını düşmesini beklemek mi mantıklı ? Yoksa yeni çıkacak bir İpad 5 almak mı mantıklı ? Siz olsanız ne yapardınız ?

ipad mini kullanıcısı olarak alet yağ gibi akıyor. 512mb ram var ama 2gb lık android tabletler yanında ağlıyor resmen.
yeni ipad mini 2 de sanırım ram 1gb yapılacak. bunun gibi artıları var tabii ki ama fiyatı da mutlaka artacaktır. şuan ipad mini alsan asla ve asla pişman olmazsın fazlasıyla tatmin eder performans olarak. 550-600 tl arası bulursan al derim. mini 2 sanırım 900 den giriş yapar gibi görünüyor.
Bilirsiniz teknolojide "beklemek" kadar yanlış birşey olamaz. o beklemek hiçbir zaman bitmez. yenisini alayım bekleyeyim derken 5-6 ay sonra yeni ürün çıkar vs. vs...
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Ugur A. 5 yıl
Arkadaşlar ipad mini almak istiyorum ama ipad mini 2 söylemleri biraz kafamı kurcalıyor şuan için işin açıkçası çok aciliyeti yok sizlerin fikirlerine alıcak olursam retina ekran gelme olasılığı nedir ve işlemcide gözle görülür artılar olucakmıdır ve birde 16 gb wife modelinin ortalama olarak türkiyedeki fiyat politikası ne olur.
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info2 5 yıl
ipad mini 2'ye retina koyarsa ipad5'in satışı azalır bence.ben ipad 5'i bekliyordum ama şu anda mini 2 daha cazip.
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