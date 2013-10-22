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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad 5 ve iPad Mini 2 Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da sizlerle

5 yıl
72,2b
1
789
iPad
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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21:33@Mazhar TaylanTim Cook yeniden sahnede ve kapanış konuşmasını yapıyor.
21:32@Mazhar TaylaniPad için yeni Smart Cover 39$'dan deri çanta ise, 79$'dan satışa sunulacak. 
21:29@Mazhar TaylanYeni iPad'ler için önümüzdeki ayı bekleyin.
21:28@Mazhar TaylanGümüş, beyaz, gri ve siyah renk seçenekleriyle karşımıza çıkacak olan yeni nesil iPad Mini, 399$'dan satışa sunulacak. 
21:27@Mazhar TaylanYeni iPad Mini 10 saate varan bir pil ömrü sunacak.
21:24@Mazhar TaylanA7 çipsetiyle birlikte gelen yeni iPad Mini bir önceki nesilden 4 kat daha hızlı CPU ve 8 kat daha hızlı bir grafik birimine sahip.
21:23@Mazhar TaylanYeni iPad Mini 2048 x 1536 piksel çözünürlüğünde bir ekranla geliyor.
21:22@Mazhar TaylanYeni nesil iPad Mini Retina ekrana sahip.
21:21@Mazhar TaylanŞimdi iPad Mini zamanı!
21:20@Mazhar Taylan10 saate kadar pil ömrü sunacak olan iPad Air'in gri, siyah ve beyaz renk seçenekleri olacak. Tablet, 499$'lık başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkacak.
21:16@Mazhar TaylanBir önceki nesile göre LTE desteği genişletilen iPad Air, 5 MP'lik iSight kamerasıyla 1080p video kaydı yapabiliyor.
21:13@Mazhar TaylaniPad Air'de iPhone 5S'te de kullanılan A7 işlemci yer alıyor.
21:09@Rıfat ÇoruluKarşılaştırmak gerekirse bir önceki nesil iPad'in kalınlığı 9.4 mm'ydi.
21:09@Rıfat ÇoruluKalınlık %20 oranında azaltılmış. Artık kalınlık sadece 7.5 mm.
21:08@Rıfat ÇoruluiPad Air, 9.7-inçlik Retina ekrana sahip. Çerçeve artık %43 oranında daha ince.
21:08@Rıfat Çorulu
iPad 5 ve iPad Mini 2 Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da sizlerle
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21:07@Rıfat ÇoruluiPad Air tanıtılıyor.
21:05@Rıfat ÇoruluiPad'in kurumsal firmalardan nihai tüketicilere kadar geniş bir kitleye hitap ettiği vurgulanıyor.
21:05@Mazhar TaylanTim Cook tekrar sahnede.
21:04@Rıfat ÇoruluŞu anda iPad'in farklı kullanım alanlarını gösteren bir video yayınlanıyor.
21:02@Rıfat Çorulu
iPad 5 ve iPad Mini 2 Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da sizlerle
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21:02@Rıfat ÇoruluApp Store'da, iPad için 475.000 tane uygulama söz konusu.
21:01@Rıfat Çorulu170 milyonuncu iPad, ekim ayı başında satıldı.
21:00@Rıfat ÇoruluGeçmişten günümüze 170 milyon tane iPad satışı gerçekleştirildi.
21:00@Rıfat Çorulu
iPad 5 ve iPad Mini 2 Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da sizlerle
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20:59@Mazhar TaylaniPad zamanı!
20:59@Rıfat Çorulu
iPad 5 ve iPad Mini 2 Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da sizlerle
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20:58@Rıfat Çorulu
iPad 5 ve iPad Mini 2 Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da sizlerle
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20:57@Rıfat ÇoruluTim Cook yeniden sahnede...
20:55@Mazhar TaylanKeynote artık daha gerçekçi animasyonlara sahip.
20:54@Rıfat ÇoruluiWork'ten bahsediliyor. Pages, Numbers ve Keynote uygulamaları iOS 7 için yeniden tasarlandı.
20:50@Rıfat Çorulu
iPad 5 ve iPad Mini 2 Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da sizlerle
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20:49@Rıfat ÇoruluiLife, yeni Mac veya iOS cihazları için ücretsiz olacak.
20:47@Rıfat Çorulu
iPad 5 ve iPad Mini 2 Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da sizlerle
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20:46@Rıfat ÇoruluiMovie, iPhoto ve Garageband güncellendi.
20:45@Mazhar TaylanYeni Mac Pro, 2.999$'dan kullanıcılarla buluşacak.
20:42@Mazhar TaylanSilindirik kasa tasarımıyla karşımıza çıkan yeni Mac Pro, yeni nesil Intel Xeon e5 işlemcilerden güç alacak. Bu işlemciler 4, 6, 8 ve 12 çekirdekli olmak üzere, dört farklı seçenek altında sunulacak.
20:41@Rıfat Çorulu15-inç Retina ekrana sahip MacBook Pro'nun teknik özelliklerini ise 2 GHz Intel Core-i7 işlemci, Iris Pro grafik işlem birimi, 8 GB RAM ve 256 GB SSD şeklinde özetleyebiliriz. Fiyat 1999$'dan başlıyor.
20:37@Rıfat Çorulu1.299$'lık modelin temel teknik özelliklerini 2.4 GHz Intel Core-i5 işlemci, Iris grafik işlem birimi, Retina ekran, 4 GB RAM ve 128 GB SSD olarak sıralamak mümkün.
20:35@Rıfat Çorulu13-inç ekranlı MacBook Pro'nun fiyatı 1.299$'dan başlayacak. Önceki nesil MacBook Pro'ya kıyasla fiyatta 200$'lık düşüş söz konusu.
20:33@Rıfat Çorulu13-inç ekranlı MacBook Pro'ya, Intel'in dördüncü jenerasyon Core mimarisi olan Haswell hayat veriyor.
20:32@Rıfat Çorulu13-inç ekranlı MacBook Pro hem daha ince hem daha hafif. Yeni MacBook Pro'nun ağırlığı 1.56 kg iken, kalınlık 18 mm.
20:28@Rıfat Çorulu
iPad 5 ve iPad Mini 2 Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da sizlerle
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20:27@Rıfat ÇoruluVe Phil Schiller sahnede...
20:25@Rıfat ÇoruluOS X'teki Maps uygulaması, iOS'taki Maps uygulamasını andırıyor.
20:24@Rıfat Çorulu
iPad 5 ve iPad Mini 2 Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da sizlerle
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20:20@Rıfat ÇoruluCraig: Eğer Mavericks yüklenirse 13-inç ekranlı MacBook Air kullanıcıları 1 saat daha fazla süre boyunca internette gezinebiliyor.
20:14@Mazhar TaylanGeliştiricilere 13 milyar dolar ödendi.
20:13@Mazhar TaylanAppstore’daki 1 milyon uygulama şimdiye kadar 60 milyardan fazla indirildi.
20:11@Rıfat Çorulu20 milyon kişi iTunes üzerinden 1 milyar şarkı dinledi.
20:10@Mazhar TaylanCook, beş gün içerisinde 200 milyon cihaz iOS 7'ye güncellendi. 
20:09@Rıfat ÇoruluCook, iPhone 5C ve iPhone 5S’ten bahsediyor.
20:03@Rıfat ÇoruluVe Tim Cook sahnede...
19:54@Rıfat Çorulu
iPad 5 ve iPad Mini 2 Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da sizlerle
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19:54@Mazhar TaylanBasın mensupları etkinliğin düzenleneceği salona alınıyor.
19:46@Rıfat Çorulu
iPad 5 ve iPad Mini 2 Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da sizlerle
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19:34@Rıfat ÇoruluSan Francisco'daki Yerba Buena Sanat Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım etkinliği için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
16:16@Gün Oksay
Bu akşam gerçekleştirilecek olan Apple lansmanında yorumlarımızla ekranlarınızda olacağız. Saat 19:30'da başlayacak canlı yayınımızda hem sizlerin görüşlerini aktaracak hem de yeni bilgileri yorumlayacağız.
Akşam 19:30'da başlayacak yayına kadar aşağıdaki oynatıcıdan bir önceki Mesut Çevik ile Canlı sunumunu izleyebilirsiniz.
Canlı yayın başladığında oynatıcı otomatik olacak canlı yayına bağlanacak. 
Toplam Girdi: 58
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anelka39 5 yıl en beğenilen Speed-Step
Bu tur etkinlikleri apple harici bir firma yapincada yapin tek firmaya ozgu olmasin Bazi seyler
Yanıtla +31
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djessiz 5 yıl
Daha sonra tepki almamak anlamında yazacaklarımın tamamı benim düşüncem ve KENDİ KANAATİM ;

İphone alacak kişiler lütfen şunu iyi değerlendirsinler.

İphoneden beklentiniz ne ?

Aynı şekilde İpad den beklentiniz ne ? Ve başkaları ..........

Bir çok arkadaşım İphone 5 kullanıyor ve içerisinde birkaç oyun ve uygulamadan başka İphonede ne varsa o var(İOS marketinin pahalılığı ........) . Bu diğer android telefonlar içinde geçerli .
Demek istediğim Fotoğraf hastası iseniz Lumua 1020 alın DSLR kullanmazsınız o kadar güzel fotoğraf çekiyor .
Oyun oynayacaksanız bırakın test sonuçlarını HTC One alın yada Note 3 . Müzik dinleyecekseniz Sony Z1 Vs .......... (Bunlar yüzeysel örnekler FARKLILIK GÖSTEREBİLİR )
Bu konuda ilk yaptığım yorum ;
Sayın Bahçelininde dediği gibi .
Televizyonda ünlüler ellerinde Ayfonlar konuşuyorlar ,şakalaşıyorlar , gülüyorlar
Evinde onu izleyenler içinden geçiriyor , Benimde bir ayfonum olsa bende ayfon kullansam diyor ;
Anne bana niye ayfon almıyorsunuz benim niye bir ayfonum yok :)
(espiriyi anlamayanlar olmuştu şimdi tam yerine oturdu galiba anlatmak istediklerim )
(sonuçta burası İphonenin reklam sayfası değil , tarafsız bir forum sitesi ve herkez düşüncelerini paylaşabilir )

Yukarıdaki Ayfon örneğinde olduğu gibi özenti şeklinde alacaksanız onuda paranız çoksa alın ama malesef askeri ücret alan birisinde bom boş bir İphone 5 görmek beni üzer
iphone yerine F/P ürünü Generalmobile Discovery alınabilir .

Lütfen karizma ve gösteriş için birşeylere dünyanın parasını ödemeyin .
Ha para sıkıntınız yoksa yada ihtiyaçlarınız dahilinde iphone 5s , Samsung Note 3 , Lumia 1020 .........alın ama orta gelirli iseniz inanın alo diyecek kadar ve internete bağlanacak kadar bir sürü telefon var piyasada .
Şunu söyleyerek sözlerimi tamamlıyorum Şu anda telefonların özelliklerini aşan bir uygulama yada oyun yok ,
Anlıyacağınız telefonunuz değil 8 , 80 çekirdekli olsa değişen birşey olmayacaktır .
Daha sonra tepki almamak anlamında yazacaklarımın tamamı benim düşüncem ve KENDİ KANAATİM ;İphone alacak kişiler lütfen şunu iyi değerlendirsinler....
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1 Yanıt Yanıtla +23
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BekleGeliyorum 5 yıl
Turkcell iş birliğiyle olmasın canlı yayın kesin çöküyor yoksa
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11 Avatar Avatar Avatar
Cengiz Elektronik 5 yıl
Tiplere Bak Allah İçin.
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aksoydesign 5 yıl Speed-Step
İpod gibi şeyleri gereksiz buluyorum. teknoloji manyaklığı bu.
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4RedSea 5 yıl
ipad her zaman :)
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4RedSea 5 yıl
Bekliyoruz....
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GunslingeR085 5 yıl
İzlerim.
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@bdullah 5 yıl
Bu saatten sonra mac mini çıkarmı???
Yoksa piyasadaki son model 1 sene daha gider mi sizce??
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freezzer 5 yıl
hd5000 ekran kartlısı çıkar büyük ihtimalle
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cycloner 5 yıl
Askerde olduğum için ipad minimi abime bırakmıştım. Şimdi askerlik bitiyor ve ipad mini 2 beni bekliyor.
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neglectful 5 yıl
ikiside on numara olmuş ama ben ipad 4 ün iphone 5 le kendi ekranlarında aynı gpu performansını vermesi gibi yeni ipadlerinde kendi ekranlarında iphone 5s le aynı performansı vermesini isterdim açıkçası 2x yerine 3x daha hızlı olsaydı keşke gpu güçleri eski nesik ipad4 e göre
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My pen is big 5 yıl
Apple fanboys, apple fanboys everywhere
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Jst1907 5 yıl
Yenisi çıkacağını bile bile daha 3-4 gün önce 4. Nesil aldım. Bu kadar köklü değişiklik beklemiyordum pişman oldum air i görünce, sadece incelik ve ağırlık bile almaya değer.

Ipad ile yarısabilecek tablet üretildi mi yahu. Apple a laf atanlar on yargılarını kırıp 1 kere şunu denese Apple fanı olup çıkacaklar
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