iPad 5 ve iPad Mini 2 Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da sizlerle

Genel Yayın Yönetmeni
Toplam Girdi: 58
21:33Tim Cook yeniden sahnede ve kapanış konuşmasını yapıyor.
21:32iPad için yeni Smart Cover 39$'dan deri çanta ise, 79$'dan satışa sunulacak.
21:29Yeni iPad'ler için önümüzdeki ayı bekleyin.
21:28Gümüş, beyaz, gri ve siyah renk seçenekleriyle karşımıza çıkacak olan yeni nesil iPad Mini, 399$'dan satışa sunulacak.
21:27Yeni iPad Mini 10 saate varan bir pil ömrü sunacak.
21:24A7 çipsetiyle birlikte gelen yeni iPad Mini bir önceki nesilden 4 kat daha hızlı CPU ve 8 kat daha hızlı bir grafik birimine sahip.
21:23Yeni iPad Mini 2048 x 1536 piksel çözünürlüğünde bir ekranla geliyor.
21:22Yeni nesil iPad Mini Retina ekrana sahip.
21:21Şimdi iPad Mini zamanı!
21:2010 saate kadar pil ömrü sunacak olan iPad Air'in gri, siyah ve beyaz renk seçenekleri olacak. Tablet, 499$'lık başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkacak.
21:16Bir önceki nesile göre LTE desteği genişletilen iPad Air, 5 MP'lik iSight kamerasıyla 1080p video kaydı yapabiliyor.
21:13iPad Air'de iPhone 5S'te de kullanılan A7 işlemci yer alıyor.
21:09Karşılaştırmak gerekirse bir önceki nesil iPad'in kalınlığı 9.4 mm'ydi.
21:09Kalınlık %20 oranında azaltılmış. Artık kalınlık sadece 7.5 mm.
21:08iPad Air, 9.7-inçlik Retina ekrana sahip. Çerçeve artık %43 oranında daha ince.
21:08
21:07iPad Air tanıtılıyor.
21:05iPad'in kurumsal firmalardan nihai tüketicilere kadar geniş bir kitleye hitap ettiği vurgulanıyor.
21:05Tim Cook tekrar sahnede.
21:04Şu anda iPad'in farklı kullanım alanlarını gösteren bir video yayınlanıyor.
21:02
21:02App Store'da, iPad için 475.000 tane uygulama söz konusu.
21:01170 milyonuncu iPad, ekim ayı başında satıldı.
21:00Geçmişten günümüze 170 milyon tane iPad satışı gerçekleştirildi.
21:00
20:59iPad zamanı!
20:59
20:58
20:57Tim Cook yeniden sahnede...
20:55Keynote artık daha gerçekçi animasyonlara sahip.
20:54iWork'ten bahsediliyor. Pages, Numbers ve Keynote uygulamaları iOS 7 için yeniden tasarlandı.
20:50
20:49iLife, yeni Mac veya iOS cihazları için ücretsiz olacak.
20:47
20:46iMovie, iPhoto ve Garageband güncellendi.
20:45Yeni Mac Pro, 2.999$'dan kullanıcılarla buluşacak.
20:42Silindirik kasa tasarımıyla karşımıza çıkan yeni Mac Pro, yeni nesil Intel Xeon e5 işlemcilerden güç alacak. Bu işlemciler 4, 6, 8 ve 12 çekirdekli olmak üzere, dört farklı seçenek altında sunulacak.
20:4115-inç Retina ekrana sahip MacBook Pro'nun teknik özelliklerini ise 2 GHz Intel Core-i7 işlemci, Iris Pro grafik işlem birimi, 8 GB RAM ve 256 GB SSD şeklinde özetleyebiliriz. Fiyat 1999$'dan başlıyor.
20:371.299$'lık modelin temel teknik özelliklerini 2.4 GHz Intel Core-i5 işlemci, Iris grafik işlem birimi, Retina ekran, 4 GB RAM ve 128 GB SSD olarak sıralamak mümkün.
20:3513-inç ekranlı MacBook Pro'nun fiyatı 1.299$'dan başlayacak. Önceki nesil MacBook Pro'ya kıyasla fiyatta 200$'lık düşüş söz konusu.
20:3313-inç ekranlı MacBook Pro'ya, Intel'in dördüncü jenerasyon Core mimarisi olan Haswell hayat veriyor.
20:3213-inç ekranlı MacBook Pro hem daha ince hem daha hafif. Yeni MacBook Pro'nun ağırlığı 1.56 kg iken, kalınlık 18 mm.
20:28
20:27Ve Phil Schiller sahnede...
20:25OS X'teki Maps uygulaması, iOS'taki Maps uygulamasını andırıyor.
20:24
20:20Craig: Eğer Mavericks yüklenirse 13-inç ekranlı MacBook Air kullanıcıları 1 saat daha fazla süre boyunca internette gezinebiliyor.
20:14Geliştiricilere 13 milyar dolar ödendi.
20:13Appstore’daki 1 milyon uygulama şimdiye kadar 60 milyardan fazla indirildi.
20:1120 milyon kişi iTunes üzerinden 1 milyar şarkı dinledi.
20:10Cook, beş gün içerisinde 200 milyon cihaz iOS 7'ye güncellendi.
20:09Cook, iPhone 5C ve iPhone 5S’ten bahsediyor.
20:03Ve Tim Cook sahnede...
19:54
19:54Basın mensupları etkinliğin düzenleneceği salona alınıyor.
19:46
19:34San Francisco'daki Yerba Buena Sanat Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım etkinliği için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
16:16
Bu akşam gerçekleştirilecek olan Apple lansmanında yorumlarımızla ekranlarınızda olacağız. Saat 19:30'da başlayacak canlı yayınımızda hem sizlerin görüşlerini aktaracak hem de yeni bilgileri yorumlayacağız.
Akşam 19:30'da başlayacak yayına kadar aşağıdaki oynatıcıdan bir önceki Mesut Çevik ile Canlı sunumunu izleyebilirsiniz.
Canlı yayın başladığında oynatıcı otomatik olacak canlı yayına bağlanacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İphone alacak kişiler lütfen şunu iyi değerlendirsinler.
İphoneden beklentiniz ne ?
Aynı şekilde İpad den beklentiniz ne ? Ve başkaları ..........
Bir çok arkadaşım İphone 5 kullanıyor ve içerisinde birkaç oyun ve uygulamadan başka İphonede ne varsa o var(İOS marketinin pahalılığı ........) . Bu diğer android telefonlar içinde geçerli .
Demek istediğim Fotoğraf hastası iseniz Lumua 1020 alın DSLR kullanmazsınız o kadar güzel fotoğraf çekiyor .
Oyun oynayacaksanız bırakın test sonuçlarını HTC One alın yada Note 3 . Müzik dinleyecekseniz Sony Z1 Vs .......... (Bunlar yüzeysel örnekler FARKLILIK GÖSTEREBİLİR )
Bu konuda ilk yaptığım yorum ;
Sayın Bahçelininde dediği gibi .
Televizyonda ünlüler ellerinde Ayfonlar konuşuyorlar ,şakalaşıyorlar , gülüyorlar
Evinde onu izleyenler içinden geçiriyor , Benimde bir ayfonum olsa bende ayfon kullansam diyor ;
Anne bana niye ayfon almıyorsunuz benim niye bir ayfonum yok :)
(espiriyi anlamayanlar olmuştu şimdi tam yerine oturdu galiba anlatmak istediklerim )
(sonuçta burası İphonenin reklam sayfası değil , tarafsız bir forum sitesi ve herkez düşüncelerini paylaşabilir )
Yukarıdaki Ayfon örneğinde olduğu gibi özenti şeklinde alacaksanız onuda paranız çoksa alın ama malesef askeri ücret alan birisinde bom boş bir İphone 5 görmek beni üzer
iphone yerine F/P ürünü Generalmobile Discovery alınabilir .
Lütfen karizma ve gösteriş için birşeylere dünyanın parasını ödemeyin .
Ha para sıkıntınız yoksa yada ihtiyaçlarınız dahilinde iphone 5s , Samsung Note 3 , Lumia 1020 .........alın ama orta gelirli iseniz inanın alo diyecek kadar ve internete bağlanacak kadar bir sürü telefon var piyasada .
Şunu söyleyerek sözlerimi tamamlıyorum Şu anda telefonların özelliklerini aşan bir uygulama yada oyun yok ,
Anlıyacağınız telefonunuz değil 8 , 80 çekirdekli olsa değişen birşey olmayacaktır .