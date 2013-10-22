iPad 5 ve iPad Mini 2 Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da sizlerle

@Mazhar Taylan Tim Cook yeniden sahnede ve kapanış konuşmasını yapıyor.

@Mazhar Taylan iPad için yeni Smart Cover 39$'dan deri çanta ise, 79$'dan satışa sunulacak.

@Mazhar Taylan Yeni iPad'ler için önümüzdeki ayı bekleyin.

@Mazhar Taylan Gümüş, beyaz, gri ve siyah renk seçenekleriyle karşımıza çıkacak olan yeni nesil iPad Mini, 399$'dan satışa sunulacak.

@Mazhar Taylan Yeni iPad Mini 10 saate varan bir pil ömrü sunacak.

@Mazhar Taylan A7 çipsetiyle birlikte gelen yeni iPad Mini bir önceki nesilden 4 kat daha hızlı CPU ve 8 kat daha hızlı bir grafik birimine sahip.

@Mazhar Taylan Yeni iPad Mini 2048 x 1536 piksel çözünürlüğünde bir ekranla geliyor.

@Mazhar Taylan Yeni nesil iPad Mini Retina ekrana sahip.

@Mazhar Taylan Şimdi iPad Mini zamanı!

@Mazhar Taylan 10 saate kadar pil ömrü sunacak olan iPad Air'in gri, siyah ve beyaz renk seçenekleri olacak. Tablet, 499$'lık başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkacak.

@Mazhar Taylan Bir önceki nesile göre LTE desteği genişletilen iPad Air, 5 MP'lik iSight kamerasıyla 1080p video kaydı yapabiliyor.

@Mazhar Taylan iPad Air'de iPhone 5S'te de kullanılan A7 işlemci yer alıyor.

@Rıfat Çorulu Karşılaştırmak gerekirse bir önceki nesil iPad'in kalınlığı 9.4 mm'ydi.

@Rıfat Çorulu Kalınlık %20 oranında azaltılmış. Artık kalınlık sadece 7.5 mm.

@Rıfat Çorulu iPad Air, 9.7-inçlik Retina ekrana sahip. Çerçeve artık %43 oranında daha ince.

@Rıfat Çorulu iPad Air tanıtılıyor.

@Rıfat Çorulu iPad'in kurumsal firmalardan nihai tüketicilere kadar geniş bir kitleye hitap ettiği vurgulanıyor.

@Mazhar Taylan Tim Cook tekrar sahnede.

@Rıfat Çorulu Şu anda iPad'in farklı kullanım alanlarını gösteren bir video yayınlanıyor.

@Rıfat Çorulu App Store'da, iPad için 475.000 tane uygulama söz konusu.

@Rıfat Çorulu 170 milyonuncu iPad, ekim ayı başında satıldı.

@Rıfat Çorulu Geçmişten günümüze 170 milyon tane iPad satışı gerçekleştirildi.

@Mazhar Taylan iPad zamanı!

@Rıfat Çorulu Tim Cook yeniden sahnede...

@Mazhar Taylan Keynote artık daha gerçekçi animasyonlara sahip.

@Rıfat Çorulu iWork'ten bahsediliyor. Pages, Numbers ve Keynote uygulamaları iOS 7 için yeniden tasarlandı.

@Rıfat Çorulu iLife, yeni Mac veya iOS cihazları için ücretsiz olacak.

@Rıfat Çorulu iMovie, iPhoto ve Garageband güncellendi.

@Mazhar Taylan Yeni Mac Pro, 2.999$'dan kullanıcılarla buluşacak.

@Mazhar Taylan Silindirik kasa tasarımıyla karşımıza çıkan yeni Mac Pro, yeni nesil Intel Xeon e5 işlemcilerden güç alacak. Bu işlemciler 4, 6, 8 ve 12 çekirdekli olmak üzere, dört farklı seçenek altında sunulacak.

@Rıfat Çorulu 15-inç Retina ekrana sahip MacBook Pro'nun teknik özelliklerini ise 2 GHz Intel Core-i7 işlemci, Iris Pro grafik işlem birimi, 8 GB RAM ve 256 GB SSD şeklinde özetleyebiliriz. Fiyat 1999$'dan başlıyor.

@Rıfat Çorulu 1.299$'lık modelin temel teknik özelliklerini 2.4 GHz Intel Core-i5 işlemci, Iris grafik işlem birimi, Retina ekran, 4 GB RAM ve 128 GB SSD olarak sıralamak mümkün.

@Rıfat Çorulu 13-inç ekranlı MacBook Pro'nun fiyatı 1.299$'dan başlayacak. Önceki nesil MacBook Pro'ya kıyasla fiyatta 200$'lık düşüş söz konusu.

@Rıfat Çorulu 13-inç ekranlı MacBook Pro'ya, Intel'in dördüncü jenerasyon Core mimarisi olan Haswell hayat veriyor.

@Rıfat Çorulu 13-inç ekranlı MacBook Pro hem daha ince hem daha hafif. Yeni MacBook Pro'nun ağırlığı 1.56 kg iken, kalınlık 18 mm.

@Rıfat Çorulu Ve Phil Schiller sahnede...

@Rıfat Çorulu OS X'teki Maps uygulaması, iOS'taki Maps uygulamasını andırıyor.

@Rıfat Çorulu Craig: Eğer Mavericks yüklenirse 13-inç ekranlı MacBook Air kullanıcıları 1 saat daha fazla süre boyunca internette gezinebiliyor.

@Mazhar Taylan Geliştiricilere 13 milyar dolar ödendi.

@Mazhar Taylan Appstore’daki 1 milyon uygulama şimdiye kadar 60 milyardan fazla indirildi.

@Rıfat Çorulu 20 milyon kişi iTunes üzerinden 1 milyar şarkı dinledi.

@Mazhar Taylan Cook, beş gün içerisinde 200 milyon cihaz iOS 7'ye güncellendi.

@Rıfat Çorulu Cook, iPhone 5C ve iPhone 5S’ten bahsediyor.

@Rıfat Çorulu Ve Tim Cook sahnede...

@Mazhar Taylan Basın mensupları etkinliğin düzenleneceği salona alınıyor.

@Rıfat Çorulu San Francisco'daki Yerba Buena Sanat Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım etkinliği için heyecanlı bekleyiş sürüyor.