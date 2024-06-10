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Apple bugün Türkiye saati ile saat 20.00'de başlayacak WWDC 2024 etkinliğinde yeni özelliklerini tanıtacak. iPhone'a gelecek yapay zeka özellikleri ilk kez gösterilecek. Yeni iPadOS, yeni MacOS ve Apple Vision 2 güncellemeleri duyurulacak.

Apple'ın WWDC 2024 etkinliğini Burak Şolt'un Türkçe simultane çevirisi ile canlı olarak yayınlıyoruz. Canlı yayınımız saat 19.30'da başlayacak. Yayınımıza davetlisiniz.

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Apple WWDC 2024 etkinliği Türkçe canlı yayınla DH'de!