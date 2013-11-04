iPad Air, iki günde iPad 4'ü beşe katladı

1 Kasım itibariyle dünyanın birçok ülkesinde satışa sunulan iPad Air, pazara hızlı bir giriş yaptı.

Uygulama pazarlama servisi Fiksu'nun yayınlandığı son verilere göre iPad Air, satışa sunulmasının üzerinden 48 saat geçmeden yakaladığı kullanım oranıyla 4.Nesil iPad'i 5'e, iPad Mini'yi ise 3'e katladı. Daha somut bir ifadeyle, iPad Air satışa sunulmasından sonraki 2.gün tüm iPad'ler arasında %0.73'lük kullanım oranına ulaştı. Geçen senenin iPad'i iPad 4, aynı süre zarfında %0.14; iPad Mini ise %0.21'lik paya ulaşabilmişti.

Tüm iPad pazar değerlendirmesine göre ise %38.6'lık pay ile iPad 2'nin açık ara liderliği sürerken, geçen senenin üst modeli olan 4.nesil iPad ise %22'lik oran ile iPad 2'yi takip ediyor. Bu ikilinin arkasından sırasıyla %20.4 ile iPad Mini ve %17.8 ile 3.nesil iPad geliyor. Yeni iPad Air'ın 2 günde %0.73'lük oranına ulaştığı iPad pazarında son sırada ise %0.5 ile 1.nesil iPad yer alıyor

Fiksu'nun yayınladığı son veriler sadece iPad'lerle ilgili değil. Ülkemizde 1 Kasım itibariyle satışa sunulan yeni iPhone'ların son durumlarını paylaşan Fiksu'nun verilerine göre iPhone 5s, aktif kullanımdaki iPhone'ların %4.6'lık kısmını oluştururken, iPhone 5c'de ise bu oran %2 seviyesinde. iPhone 5'in %37.3 ile en çok kullanılan iPhone olduğu pazarda iPhone 4s ve iPhone 4'ün kullanım oranları ise sırasıyla %30.4 ve %23.2.