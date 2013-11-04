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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad Air, iki günde iPad 4'ü beşe katladı

5 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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iPad Air, iki günde iPad 4'ü beşe katladı
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1 Kasım itibariyle dünyanın birçok ülkesinde satışa sunulan iPad Air, pazara hızlı bir giriş yaptı.

Uygulama pazarlama servisi Fiksu'nun yayınlandığı son verilere göre iPad Air, satışa sunulmasının üzerinden 48 saat geçmeden yakaladığı kullanım oranıyla 4.Nesil iPad'i  5'e, iPad Mini'yi ise 3'e katladı. Daha somut bir ifadeyle, iPad Air satışa sunulmasından sonraki 2.gün tüm iPad'ler arasında %0.73'lük kullanım oranına ulaştı. Geçen senenin iPad'i iPad 4, aynı süre zarfında %0.14; iPad Mini ise %0.21'lik paya ulaşabilmişti.

Tüm iPad pazar değerlendirmesine göre ise %38.6'lık pay ile iPad 2'nin açık ara liderliği sürerken, geçen senenin üst modeli olan 4.nesil iPad ise %22'lik oran ile iPad 2'yi takip ediyor. Bu ikilinin arkasından sırasıyla %20.4 ile iPad Mini ve %17.8 ile 3.nesil iPad geliyor. Yeni iPad Air'ın 2 günde %0.73'lük oranına ulaştığı iPad pazarında son sırada ise %0.5 ile 1.nesil iPad yer alıyor

Fiksu'nun yayınladığı son veriler sadece iPad'lerle ilgili değil. Ülkemizde 1 Kasım itibariyle satışa sunulan yeni iPhone'ların son durumlarını paylaşan Fiksu'nun verilerine göre iPhone 5s, aktif kullanımdaki iPhone'ların %4.6'lık kısmını oluştururken, iPhone 5c'de ise bu oran %2 seviyesinde. iPhone 5'in %37.3 ile en çok kullanılan iPhone olduğu pazarda iPhone 4s ve iPhone 4'ün kullanım oranları ise sırasıyla %30.4 ve %23.2.


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OBA INC 5 yıl en beğenilen
Dünyanın en hızlı ve donanımına göre en hafif tableti daha ne olsun. Salak Samsung 12 inch gibi gülle tablet ve 6 inch telefon yapma peşinde Apple ise gerçekten taşınabilir cihazlar ile piyasayı vuruyor.
Dünyanın en hızlı ve donanımına göre en hafif tableti daha ne olsun. Salak Samsung 12 inch gibi gülle tablet ve 6 inch telefon yapma peşinde Apple ise gerçekte...
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antonidas 5 yıl
ipad 3 ve ipad 4 peşpeşe çıktığı için böyle bir istatistik ortaya çıkmış.
Aslında istatistiksel verileri kendi çıkarına göre yorumlama durumu.
Hani öyle bir tablet yaptık ki eskisini 5'e katladı diyorsun ama ipad 3 ve ipad 4'ü peşpeşe çıkarttığın için rakamlar böyle.
ipad 3 ve ipad 4 peşpeşe çıktığı için böyle bir istatistik ortaya çıkmış.Aslında istatistiksel verileri kendi çıkarına göre yorumlama durumu.Hani ...
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besttrr 5 yıl
Şu samsung'u kötüleyip apple fanboyluğu yapan tipler kendileriyle çelişmekten bıkmadılar. Apple daha ipad mini diye cihaz yapmadan kaç tane marka küçük tablet yaptı, apple yapınca inovatif olanlar onlar oldu.(İpad mini kullanıyorum gayette memnunum) Samsung vs telefonlara hayvan gibi telefon yapıyolar diye eleştirirler, apple ekranının boyutunu büyütünce ayakta alkışlarlar. Android'e laf ederler, her yeni gelen ios güncellemesinde Androidden yapılan alıntıları bağırlarına basarlar. Samsunga plastik derler, adamlar katıksız plastik telefon yapar yine farklılık yaratıp başarı sağlamışlardır. Long story short, apple rules ama beni kesmiyo 4 inch ekran :) O yüzden s4 akıoz ;)
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Nerevarine 5 yıl
Bizimkilere o kadar dedim, 5'i bekleyelim diye.. Neyse çalışır ben alırım Air'i.
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kadirirdem 5 yıl
EmreFB1907
Tablet alırken en önemli unsur ; taşınabilirlik , stabilite ve uygulama zenginliğidir . Bunları Apple en güzel şekilde harmanlayarak kullanıcısına sunmaktadır .

demesen biz bilmiyorduk :) :D
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JoeyBane 5 yıl
Apple Store'a gelse burda da alan çok olur. Iphone'larda gecikme yaşanıyor. Iphone'larla birlikte ikinci partide Air de gelmeli.
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antonidas 5 yıl
ipad 3 ve ipad 4 peşpeşe çıktığı için böyle bir istatistik ortaya çıkmış.
Aslında istatistiksel verileri kendi çıkarına göre yorumlama durumu.
Hani öyle bir tablet yaptık ki eskisini 5'e katladı diyorsun ama ipad 3 ve ipad 4'ü peşpeşe çıkarttığın için rakamlar böyle.
Yanıtla +6
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OBA INC 5 yıl en beğenilen
Dünyanın en hızlı ve donanımına göre en hafif tableti daha ne olsun. Salak Samsung 12 inch gibi gülle tablet ve 6 inch telefon yapma peşinde Apple ise gerçekten taşınabilir cihazlar ile piyasayı vuruyor.
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