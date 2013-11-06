"iPad Air ve 1.nesil iPad Mini, iPad satışlarına hız kazandırıyor"

1 Kasım'da satışa sunulmasıyla pazara hızlı bir giriş yapan iPad Air ile ucuzlayan fiyatıyla uygun fiyatlı ancak bir o kadar da zengin içeriğe sahip tablet satın almak isteyenlere alternatif olan 1.nesil iPad Mini, iPad satışlarını çeyrek bazda rekor sayıya yükseltecek.

Digitimes'ın Apple'ın tedarikçilerinden edindiği bilgilere göre 2013 yılının 4.çeyreğinde, model farketmeksizin, iPad'lerin sevkiyat sayısı 18-20 milyona yükselecek. Bir önceki çeyrekte 14,1 milyon olan bu sayının yaklaşık %35'e yakın artmasını iPad Air ve ucuzlayan 1.nesil iPad Mini'lere bağlayan tedarikçiler, Apple'ın tatil dönemindeki satışlarla birlikte rekor bir çeyreği geride bırakacağını dile getirdi.

2013 yılının ilk 9 aylık döneminde Apple, 48.2 milyon adet iPad sevkiyatı gerçekleştirmişti. Tedarikçilerin açıklamaları göz önüne alındığında Apple'ın 2013 yılını yaklaşık 66-68 milyon iPad ile tamamlayacağını söylemek mümkün.

Tablet pazarıyla ilgili son verileri de paylaşan Digitimes, 2012 yılında 140 milyon olan tablet sevkiyat sayısının 2013 sonu itibariyle 220 milyona çıkacağını belirtirken; pazarın yaklaşık %50'den fazla büyüyeceğine dikkat çekti.

http://www.digitimes.com/news/a20131105PD202.html