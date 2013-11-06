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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"iPad Air ve 1.nesil iPad Mini, iPad satışlarına hız kazandırıyor"

5 yıl
716
1
6
iPad
Shady
Haber Editörü
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1 Kasım'da satışa sunulmasıyla pazara hızlı bir giriş yapan iPad Air ile ucuzlayan fiyatıyla uygun fiyatlı ancak bir o kadar da zengin içeriğe sahip tablet satın almak isteyenlere alternatif olan 1.nesil iPad Mini, iPad satışlarını çeyrek bazda rekor sayıya yükseltecek.

Digitimes'ın Apple'ın tedarikçilerinden edindiği bilgilere göre 2013 yılının 4.çeyreğinde, model farketmeksizin, iPad'lerin sevkiyat sayısı 18-20 milyona yükselecek. Bir önceki çeyrekte 14,1 milyon olan bu sayının yaklaşık %35'e yakın artmasını iPad Air ve ucuzlayan 1.nesil iPad Mini'lere bağlayan tedarikçiler, Apple'ın tatil dönemindeki satışlarla birlikte rekor bir çeyreği geride bırakacağını dile getirdi.

2013 yılının ilk 9 aylık döneminde Apple, 48.2 milyon adet iPad sevkiyatı gerçekleştirmişti. Tedarikçilerin açıklamaları göz önüne alındığında Apple'ın 2013 yılını yaklaşık 66-68 milyon iPad ile tamamlayacağını söylemek mümkün.

Tablet pazarıyla ilgili son verileri de paylaşan Digitimes, 2012 yılında 140 milyon olan tablet sevkiyat sayısının 2013 sonu itibariyle 220 milyona çıkacağını belirtirken; pazarın yaklaşık %50'den fazla büyüyeceğine dikkat çekti.


http://www.digitimes.com/news/a20131105PD202.html Yorum Yaz
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Rizeli55 5 yıl
by__metallica
Orijinalden alıntı: veteriner69Gene haber değeri olmayan haber. Tipik Shady. Şöyle olacak, böyle olacak diyorlar...
Şimdi de bu tipler türedi. Editöre atar gider yapanlar. Arkadaş adam işini yapıyor. Shady haberleri senin için önem arz etmiyorsa okuma olsun bitsin. Senin ilgini çekmiyor diye haber değeri olmayan haber olarak nitelendirmeye hakkın yok.

Editörlerin de suçu var...Bazen cevap veriyorlar...Hiç cevap yazmamaları lazım...Düşünsene biri CNN de böyle haber olur mu diyecek...yayın yönetmeni cevap verecek...yok daha neler...
1 Yanıt Yanıtla
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seven44 5 yıl Rizeli55
Rizeli55

by__metallica

veteriner69Gene haber değeri olmayan haber. Tipik Shady. Şöyle olacak, böyle olacak diyorlar...
Şimdi de bu tipler türedi. Editöre atar gider yapanlar. Arkadaş adam işini yapıyor. Shady haberleri senin için önem arz etmiyorsa okuma olsun bitsin. Senin ilgini çekmiyor diye haber değeri olmayan haber olarak nitelendirmeye hakkın yok.

Editörlerin de suçu var...Bazen cevap veriyorlar...Hiç cevap yazmamaları lazım...Düşünsene biri CNN de böyle haber olur mu diyecek...yayın yönetmeni cevap verecek...yok daha neler...


+1
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TnesQuare 5 yıl
1 Hafta önce ipad mini aldım son derece mutluyum ios 6 ile saati oyun internet karışık en az 10 saat gidiyor. Telefonda tartışılır belki ama Tablette İos'u rahatlığı sunacak başka bir işletim sistemi yoktur.
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widf 5 yıl
Apple batıyor yeaaa'cılar?
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