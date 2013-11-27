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iPad Air ve Retina iPad Mini, ülkemizde satışa sunuldu

5 yıl
3,2b
1
76
iPad
Shady
Haber Editörü
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iPad Air ve Retina iPad Mini, ülkemizde satışa sunuldu
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Apple ses getiren yeni cihazları iPad Air ile Retina iPad Air'ı, saatler 00:00'ı gösterdiğinde ülkemizde satışa sundu.

iPad Air, iPad mini gibi ince çerçevesi, sadece 7,5 mm'lik kalınlığı ve 464 gramf'luk ağırlığıyla dikkat çekiyor. Tasarımın getirdiği bu avantajlarda selefine taşınabilirlik açısından çok önemli bir üstünlük sunan iPad Air, sahip olduğu sektörün ilk 64-bitlik işlemcisi olan A7 sayesinde de selefinin ulaştığı performans çıtasını 2 katına yükseltiyor.

Retina iPad Mini ise miniliğinden hiçbir şey kaybetmeden sahip olduğu Retina ekran sayesinde geçen seneki deneyimi bir üst noktaya taşıyor. iPad Air gibi 64-bitlik A7 işlemcisine sahip olan Retina iPad Mini, taşınabilirliğe önem veren ve hareket halinde tablet kullanmak isteyenler için öne çıkıyor.

Şu an itibariyle hem iPad Air'ın hem de Retina iPad Mini'nin gönderim süresi, model farketmeksizin, 2-3 hafta olarak belirtiliyor. Apple Online Store TR üzerinden satın alabileceğini yeni iPad'lerin satış fiyatları şöyle:

iPad Air ve Retina iPad Mini, ülkemizde satışa sunuldu
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Xpenaion 5 yıl en beğenilen
Gerçekten girmiş ülkemize
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Masterbronze12 5 yıl
Hollanda da yaşıyorum ve fiyatlar neredeyse aynı 50 lira falan oynuyor en üst modelde. En alt model daha ucuz. Havale fiyatları da çok iyi. Apple'ın iPad fiyatlandırması olmuş
Hollanda da yaşıyorum ve fiyatlar neredeyse aynı 50 lira falan oynuyor en üst modelde. En alt model daha ucuz. Havale fiyatları da çok iyi. Apple'ın iPad fiyatl...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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glikoz surubu 5 yıl
iPad Air 1000TL civarinda,Mini 2 ise 700TL civarinda olsa keske.(16 gb WiFi modelini baz aliyorum.)
2 Yanıt Yanıtla +15
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congenial_boy 5 yıl
emre350z
İyiki almaktan vazgeçtim. Sadece 2 yada 3 senelik ömrü olan bir cihaza 2349 TL (128 GB wifi+4g) vermek benim işime gelmiyor. 2349 TL ye biraz daha ekler 128 GB ssd li core i7 işlemcili 11.6 ekranı ve çıkarılabilir klavyeli Vaio tap 11 alırım her açıdan daha uzun süre kullanırım. Crysis 3 battlefield 4 tomb raider batman arkham origins ve dahası bunları rahatça oynarım. Daha güçlü işlemci daha iyi grafikler daha iyi oyunlar ve daha iyi geliştirilebilir seçenekler sunuyor. Ve şunu anlamıyorum boyut farkına daha fazla para vermek insanı aptal yerine koymaktan öte değil. Vede hücresel ağ olsun diye 350 TL daha vermek hiçte akıl işi değil 350 TL ye varolan 2gb lık paketimi yükseltir telefonuma harici taşınabilir batarya alırım daha kârlı çıkarım

Dostum senin ve senin gibilerin anlamak istemediği mevzu herkes sizin gibi oyun meraklısı değil. Millet ipad'i internette hızlı bir şekilde sörf yapmak, kolayca yanında taşıyabilmek, kitap-dergi-gazete okumak, app storedan uygulama indirebilmek için alıyor. Kaldı ki madem söz konusu olan oyunsa, senin yapmış olduğun tercihi yine yapmam. Ps 4 alırım 7 yıl kullanım ömrü var kafadan. 400 euroya yurtdışına giden birine ısmarlarım. Artan 1350 tl yi de efektif bir şekilde kullanarak max sayıda oyun alırım. Oyunları bitirince de takas ederim
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emre350z 5 yıl congenial_boy
congenial_boy

emre350z

İyiki almaktan vazgeçtim. Sadece 2 yada 3 senelik ömrü olan bir cihaza 2349 TL (128 GB wifi+4g) vermek benim işime gelmiyor. 2349 TL ye biraz daha ekler 128 GB ssd li core i7 işlemcili 11.6 ekranı ve çıkarılabilir klavyeli Vaio tap 11 alırım her açıdan daha uzun süre kullanırım. Crysis 3 battlefield 4 tomb raider batman arkham origins ve dahası bunları rahatça oynarım. Daha güçlü işlemci daha iyi grafikler daha iyi oyunlar ve daha iyi geliştirilebilir seçenekler sunuyor. Ve şunu anlamıyorum boyut farkına daha fazla para vermek insanı aptal yerine koymaktan öte değil. Vede hücresel ağ olsun diye 350 TL daha vermek hiçte akıl işi değil 350 TL ye varolan 2gb lık paketimi yükseltir telefonuma harici taşınabilir batarya alırım daha kârlı çıkarım


Dostum senin ve senin gibilerin anlamak istemediği mevzu herkes sizin gibi oyun meraklısı değil. Millet ipad'i internette hızlı bir şekilde sörf yapmak, kolayca yanında taşıyabilmek, kitap-dergi-gazete okumak, app storedan uygulama indirebilmek için alıyor. Kaldı ki madem söz konusu olan oyunsa, senin yapmış olduğun tercihi yine yapmam. Ps 4 alırım 7 yıl kullanım ömrü var kafadan. 400 euroya yurtdışına giden birine ısmarlarım. Artan 1350 tl yi de efektif bir şekilde kullanarak max sayıda oyun alırım. Oyunları bitirince de takas ederim

Neyin kafasını yaşıyorsun anlamış değilim yazdıklarının en kralı notebook yada pc lerde yapılmıyor sanki. Ayrıca siz tablet de oyun da oynamıyorsunuz değilmi. Doğru ya ipad olmasa web te hızlı gezinemiyecektik. ipad air çıkana kadar daha hafif tabletlerde yoktu zaten. Bende ps4 alıcam ama ps4 ü otobüste, uçakta, cafede okulda kullanabilecekmisin. İkisinin kullanım amacı farklı. Ama tabletde ve notebookta vakit geçirmek için oyunda oynuyoruz. Ipad i aldığında %100 pc ye ihtiyacın oluyor neden ikisini bir arada taşıyalım. Ayrıca ipad in ömrü kaç sene bana bunuda söylersen sevinirim. 2009 da aldığım ipod 2011 de kullanılamaz hale gelmişti ne uygulama yükleyebiliyorsun nede oyun oynayabiliyorsun. Ipad kötü cihaz değil ama mükemmel bir cihaz da değil.
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DH Misafiri 5 yıl
Apple satış stratejisi Az az gönderiyor çok talep var hissi yaratılıyor, tablet için çok para , tablet de dizüstü gibi herşeyin altından kalkamıyorsun, ne varki güzel ülkem insanları ilk çıktığında saldıracaklar...
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DH Misafiri 5 yıl
theseyyah
iPad Air 32GB Wifi+Hücresel sipariş verdim 2-3 hafta yazıyor ama o kadar uzun süreceğini sanmıyorum. iPhone alırken de 2-3 hafta yazıyordu fakat 1 haftada göndermişlerdi.

ben de air siparişi verdim 2-3 hafta görünüyor hayal kırıklığına uğradım baya :( peki 1 haftada gönderdiler demişsin sipariş takibiyle bunu görebildin mi yoksa pat diye geldi mi ?
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fatihkan 5 yıl
İPad 3 gayet hızlı ve kolay taşınıyor? Niye üretmişler ki yeni modelini. Kısaca sömürmenin sürekliliği demek daha doğru bu işe. Ama artık dünya kaynakları bitmeye başlıyor. Doğa kirleniyor. Yeni şeyler üretirken insanların onayına sunmaları gerekecek. Dünya kimsenin babasının malı değil. Yaşasın militan çevrecilik.
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Kongor 5 yıl
1 aydir ipad air kullanan biri olarak kurusuna kadar hak ediyor. Her konuda bilgi verebilirim ama cidden taşınabilirlik konusunda gercekten hakkini vermis. Inanilmaz hizli.
Amerika dan 1100tl ye aldim. Türkiye deki fiyatlar harika. Haberim olsa almazdim.
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emre350z 5 yıl
Arkadaş şu fanboylar yüzünden forumda yorum atmak istemiyorum artık. Ergen gibi hareket ediyorsunuz. Sizin yüzünüzden insanlar fikir alıp veremiyorlar. Adam fikir almak için yorum atıyor onuda eksilemişsiniz. Apple babanızın şirketi sanki adamlardan daha çok savunuyorsunuz.
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Batterx One 5 yıl
kasayı 5c gibi ara model yap, aynı donanımı koy, 700 liradan sat herkes alsın.
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!! K@bus !! 5 yıl
Ipad minisi olanların aklı hep mini2 de olacak. Sen kalk IOS 7 ile Mini'nin Performansını düşün, Daha sonra Mini 2'nin reklamlarını yap " öyle hızlı böyle hızlı, Yeni işlemci, Retina ekran.. " mini kullananları cihazlarını elden çıkarmaya zorla.. Ah Apple ah. Bari sen yapma bunu !
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emre350z 5 yıl
İyiki almaktan vazgeçtim. Sadece 2 yada 3 senelik ömrü olan bir cihaza 2349 TL (128 GB wifi+4g) vermek benim işime gelmiyor. 2349 TL ye biraz daha ekler 128 GB ssd li core i7 işlemcili 11.6" ekranı ve çıkarılabilir klavyeli Vaio tap 11 alırım her açıdan daha uzun süre kullanırım. Crysis 3 battlefield 4 tomb raider batman arkham origins ve dahası bunları rahatça oynarım. Daha güçlü işlemci daha iyi grafikler daha iyi oyunlar ve daha iyi geliştirilebilir seçenekler sunuyor. Ve şunu anlamıyorum boyut farkına daha fazla para vermek insanı aptal yerine koymaktan öte değil. Vede hücresel ağ olsun diye 350 TL daha vermek hiçte akıl işi değil 350 TL ye varolan 2gb lık paketimi yükseltir telefonuma harici taşınabilir batarya alırım daha kârlı çıkarım
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DH Misafiri 5 yıl
Galaxy Tab 10.1(Kalemli) mi yoksa İpad Air mi. Birde bu ikisine de USB takılıp her türlü film dosyasını izleyebilirmiyim? Özellikle Air'de?
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