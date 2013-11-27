iPad Air ve Retina iPad Mini, ülkemizde satışa sunuldu

Apple ses getiren yeni cihazları iPad Air ile Retina iPad Air'ı, saatler 00:00'ı gösterdiğinde ülkemizde satışa sundu.
iPad Air, iPad mini gibi ince çerçevesi, sadece 7,5 mm'lik kalınlığı ve 464 gramf'luk ağırlığıyla dikkat çekiyor. Tasarımın getirdiği bu avantajlarda selefine taşınabilirlik açısından çok önemli bir üstünlük sunan iPad Air, sahip olduğu sektörün ilk 64-bitlik işlemcisi olan A7 sayesinde de selefinin ulaştığı performans çıtasını 2 katına yükseltiyor.
Retina iPad Mini ise miniliğinden hiçbir şey kaybetmeden sahip olduğu Retina ekran sayesinde geçen seneki deneyimi bir üst noktaya taşıyor. iPad Air gibi 64-bitlik A7 işlemcisine sahip olan Retina iPad Mini, taşınabilirliğe önem veren ve hareket halinde tablet kullanmak isteyenler için öne çıkıyor.
Şu an itibariyle hem iPad Air'ın hem de Retina iPad Mini'nin gönderim süresi, model farketmeksizin, 2-3 hafta olarak belirtiliyor. Apple Online Store TR üzerinden satın alabileceğini yeni iPad'lerin satış fiyatları şöyle:
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Dostum senin ve senin gibilerin anlamak istemediği mevzu herkes sizin gibi oyun meraklısı değil. Millet ipad'i internette hızlı bir şekilde sörf yapmak, kolayca yanında taşıyabilmek, kitap-dergi-gazete okumak, app storedan uygulama indirebilmek için alıyor. Kaldı ki madem söz konusu olan oyunsa, senin yapmış olduğun tercihi yine yapmam. Ps 4 alırım 7 yıl kullanım ömrü var kafadan. 400 euroya yurtdışına giden birine ısmarlarım. Artan 1350 tl yi de efektif bir şekilde kullanarak max sayıda oyun alırım. Oyunları bitirince de takas ederim
Neyin kafasını yaşıyorsun anlamış değilim yazdıklarının en kralı notebook yada pc lerde yapılmıyor sanki. Ayrıca siz tablet de oyun da oynamıyorsunuz değilmi. Doğru ya ipad olmasa web te hızlı gezinemiyecektik. ipad air çıkana kadar daha hafif tabletlerde yoktu zaten. Bende ps4 alıcam ama ps4 ü otobüste, uçakta, cafede okulda kullanabilecekmisin. İkisinin kullanım amacı farklı. Ama tabletde ve notebookta vakit geçirmek için oyunda oynuyoruz. Ipad i aldığında %100 pc ye ihtiyacın oluyor neden ikisini bir arada taşıyalım. Ayrıca ipad in ömrü kaç sene bana bunuda söylersen sevinirim. 2009 da aldığım ipod 2011 de kullanılamaz hale gelmişti ne uygulama yükleyebiliyorsun nede oyun oynayabiliyorsun. Ipad kötü cihaz değil ama mükemmel bir cihaz da değil.
ben de air siparişi verdim 2-3 hafta görünüyor hayal kırıklığına uğradım baya :( peki 1 haftada gönderdiler demişsin sipariş takibiyle bunu görebildin mi yoksa pat diye geldi mi ?
Amerika dan 1100tl ye aldim. Türkiye deki fiyatlar harika. Haberim olsa almazdim.
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