iPad Air ve Retina iPad Mini, ülkemizde satışa sunuldu

Apple ses getiren yeni cihazları iPad Air ile Retina iPad Air'ı, saatler 00:00'ı gösterdiğinde ülkemizde satışa sundu.

iPad Air, iPad mini gibi ince çerçevesi, sadece 7,5 mm'lik kalınlığı ve 464 gramf'luk ağırlığıyla dikkat çekiyor. Tasarımın getirdiği bu avantajlarda selefine taşınabilirlik açısından çok önemli bir üstünlük sunan iPad Air, sahip olduğu sektörün ilk 64-bitlik işlemcisi olan A7 sayesinde de selefinin ulaştığı performans çıtasını 2 katına yükseltiyor.

Retina iPad Mini ise miniliğinden hiçbir şey kaybetmeden sahip olduğu Retina ekran sayesinde geçen seneki deneyimi bir üst noktaya taşıyor. iPad Air gibi 64-bitlik A7 işlemcisine sahip olan Retina iPad Mini, taşınabilirliğe önem veren ve hareket halinde tablet kullanmak isteyenler için öne çıkıyor.

Şu an itibariyle hem iPad Air'ın hem de Retina iPad Mini'nin gönderim süresi, model farketmeksizin, 2-3 hafta olarak belirtiliyor. Apple Online Store TR üzerinden satın alabileceğini yeni iPad'lerin satış fiyatları şöyle: