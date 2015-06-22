iPad Mini Apple Store'dan kaldırıldı

Apple'ın 2012 yılında satışına başladığı retina ekran taşımayan tablet modeli iPad Mini, Apple Store üzerinden kaldırılarak satışına son verildi.

Üzerine retina ekranlı iPad Mini 2 ve Mini 3 modelleri çıkan orijinal iPad Mini, boyutları itibariyle büyük beğeni toplamış ve önemli satış rakamları elde etmeyi başarmıştı.

Apple Store üzerinden artık sadece iPad Mini 2 ve Mini 3 ile büyük abiler iPad Air ile Air 2 elde edilebiliyor. Dünyanın en çok tercih edilen tablet ailesinin ülkemiz resmi fiyatları ise aşağıdaki gibi sıralanıyor.

http://techcrunch.com/2015/06/19/apple-store-stops-selling-the-original-ipad-mini/