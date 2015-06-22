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iPad Mini Apple Store'dan kaldırıldı

3 yıl
3,4b
1
8
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad Mini Apple Store'dan kaldırıldı
 
Apple'ın 2012 yılında satışına başladığı retina ekran taşımayan tablet modeli iPad Mini, Apple Store üzerinden kaldırılarak satışına son verildi.
Üzerine retina ekranlı iPad Mini 2 ve Mini 3 modelleri çıkan orijinal iPad Mini, boyutları itibariyle büyük beğeni toplamış ve önemli satış rakamları elde etmeyi başarmıştı.
Apple Store üzerinden artık sadece iPad Mini 2 ve Mini 3 ile büyük abiler iPad Air ile Air 2 elde edilebiliyor. Dünyanın en çok tercih edilen tablet ailesinin ülkemiz resmi fiyatları ise aşağıdaki gibi sıralanıyor.
iPad Mini Apple Store'dan kaldırıldı
 

http://techcrunch.com/2015/06/19/apple-store-stops-selling-the-original-ipad-mini/ Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen
Air 2 çok pahalı arkadaş ya . Air modeli yeter de artar ama fiyatlar ucuzlasa keşke biraz.
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BekirTemel 3 yıl
Rip

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ylmzsngl 3 yıl
Bende retina ekran taşımayan tablet modeli iPad Mini kullanıcısıydım. ilk aldığımda çok iyi performans gösteriyordu ama sonra gelen güncellemeler ile kullanılmaz hale geldi. Sanırım bir üst model gereksinimide bu şekilde doğuyor.
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1BilimAdamı 3 yıl
Laptopu sadece film,sosyal ağ için alanlara air veya air2 mükemmel alternatif.Hem daha ucuz,pratik ve şık.
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General. 3 yıl
Fiyata bak hizaya gel.
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Godolphin 3 yıl
Dükkanimda ipad air2 var satilik dusunenler bakabilir.
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rCoder 3 yıl
Bunları alanlar kaldı mı hala ? Tablet piyasası doydu diye biliyorum ben.
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yunus626emre 3 yıl
Fiyatlar çok yüksek be
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CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen
Air 2 çok pahalı arkadaş ya . Air modeli yeter de artar ama fiyatlar ucuzlasa keşke biraz.
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