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iPad Mini, Brezilya'daki yeni tesiste üretilebilir

6 yıl
5,7b
1
12
iPad
Shady
Haber Editörü
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Bloomberg ve Wall Street Journal gibi güçlü yayın organlarından gelen haberlerle birlikte bir süredir hakkındaki dedikodular sıklaşan ve iddialara göre önümüzdeki aylarda lansmanı yapılacak olan iPad Mini, Japonya’da gelen son iddiaya göre Apple ve Foxconn’un Brezilya’da hali hazırda iPhone ve iPad üretiminin gerçekleştirildiği yeni tesisinde üretilecek.
Japon site Macotakara’nın Çinli kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre iPad Mini’nin üretiminde kullanılacak CNC’lerin performansıyla ilgili verilerin toplanması için gerçekleştirilen test üretimi Çin’de tamamlandı. Testlerin Çin’de yapılmış olmasına rağmen yeni cihazın Brezilya’da üretileceğini belirten kaynaklar, seri üretimin Eylül ayında başlayacağını ve satışların tatil dönemine yetiştirileceğini iddia etti.
Diğer taraftan iPad Mini’nin prototipini görme fırsatı yakaladığı belirtilen kaynağın ifadelerine göre mini iPad, Nexus 7 ile aynı boyda ancak biraz daha geniş, ayrıca kalınlık itibariyle Kindle Fire’dan daha ince olacak. 
Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Wall Street Journal da Apple’ın iPad Mini’nin üretimine Eylül ayında başlayacağını iddia etmişti.


<a href="http://www.macotakara.jp/blog/index.php?ID=17085">Macotakara</a> Yorum Yaz
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iDenis 6 yıl en beğenilen
fatih_h
Olabilir, yapılabilir, edilebilir, çıkabilir ....

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myhotyro 6 yıl
Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?
ekonomi.haberturk.com/...
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E_Aydin35 6 yıl
Tatil bitmeden Türkiye'de olursa ne de güzel olur :)
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What You Mean LPOOL FAN 6 yıl
Fiyatı ne kadar olacak bilgisi olan
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IgorStravinsky 6 yıl
Hacı bu Çinli kaynak nedir ya
Adam istihbarat teşkilatı gibi herşeyden haberdar
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dyhh.. 6 yıl IgorStravinsky
Tolga*
Hacı bu Çinli kaynak nedir ya
Adam istihbarat teşkilatı gibi herşeyden haberdar



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gopgop 6 yıl
yeni ipadi eskitmemek adına yapabilirler bunu elindeki asıl kozuda windows tabletler falan çıkınca piyasaya sürebilir

ama çok küçük bi ihtimal bana göre böle bir şey olmaz iphone 4'de ilk çıktıgında da iphone mini haberleri çıkmıştı hatırlarsanız
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efe7182 6 yıl
Ipad mini cikacagina inanmaya başladım
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erdemefe 6 yıl
Bu kadar spesukilasyon ciktiysa ipad mini cikacak diye tahmin ediyorum.
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iDenis 6 yıl en beğenilen
fatih_h
Olabilir, yapılabilir, edilebilir, çıkabilir ....

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tazmaniatr 6 yıl iDenis
iDenis

fatih_h

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fatih_h 6 yıl
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