iPad Mini, Brezilya'daki yeni tesiste üretilebilir

Bloomberg ve Wall Street Journal gibi güçlü yayın organlarından gelen haberlerle birlikte bir süredir hakkındaki dedikodular sıklaşan ve iddialara göre önümüzdeki aylarda lansmanı yapılacak olan iPad Mini, Japonya’da gelen son iddiaya göre Apple ve Foxconn’un Brezilya’da hali hazırda iPhone ve iPad üretiminin gerçekleştirildiği yeni tesisinde üretilecek.

Japon site Macotakara’nın Çinli kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre iPad Mini’nin üretiminde kullanılacak CNC’lerin performansıyla ilgili verilerin toplanması için gerçekleştirilen test üretimi Çin’de tamamlandı. Testlerin Çin’de yapılmış olmasına rağmen yeni cihazın Brezilya’da üretileceğini belirten kaynaklar, seri üretimin Eylül ayında başlayacağını ve satışların tatil dönemine yetiştirileceğini iddia etti.

Diğer taraftan iPad Mini’nin prototipini görme fırsatı yakaladığı belirtilen kaynağın ifadelerine göre mini iPad, Nexus 7 ile aynı boyda ancak biraz daha geniş, ayrıca kalınlık itibariyle Kindle Fire’dan daha ince olacak.

Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Wall Street Journal da Apple’ın iPad Mini’nin üretimine Eylül ayında başlayacağını iddia etmişti.





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