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iPad Mini hakkında ilk yorumlar; "Hafif, ince ve ekranı sanki 1024x768 piksel değil"

6 yıl
13,6b
1
144
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın bugünkü etkinlikte tanıttığı iPad Mini'yi kullanma fırsatı yakalayan Amerika'nın önde gelen teknoloji sitelerinin ilk yorumları, cihazın malzeme kalitesi, hafifliği ve ekran kalitesine vurgu yapıyor.

Apple'ın etkinliğini izleme ve sonrasında lanse edilen yeni ürünleri kısa süreliğine de olsa kullanan editörlerin iPad Mini hakkındaki ilk görüşleri şöyle;

TechCrunch: iPad Mini'nin mat arka yüzeyi elde güzel bir his yaratıyor. Cihazın ağırlığı ise en etkileyici kısım. iPhone 5, iPhone 4S'e göre hafif olsa da ağırlık açısından iPad Mini'nin normal iPad'e göre sağladığı hafiflik inanılmaz. Hafif ve ince yapısıyla iPad Mini'yi fonksiyonel bir cihazdan çok bir pervane kanatı gibi hissetmek mümkün.

The Verge: iPad Mini'nin çözünürlüğü 3. ve 4.nesil iPad'e göre çok daha düşük olsa bile ekranı çok keskin, sanki 1024x768 piksel gibi değil. Anlaşılan küçük, 7.9 inçlik yüzeyi 1024x768 pikseli keskin görüntü sağlayacak kadar yerleştirmeye imkan sunmuş durumda.

Engadget: Hala küçük değil.Her ne kadar bir yetişkin, tek elle onu kavrayabilse de yazı yazarken ya da uygulama çalıştırırken iki eli kullanma ihtiyacı söz konusu. Ortalama boyuttaki cepler için çok büyük. Diğer bir deyişle 9.7 inçlik abisi gibi sırt çantamızda bir bölme tasarruf etmemizi sağlayacak kadar küçük değil.

Apple, 2 Kasım'da iPad Mini'yi 34 ülkede 329 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak.


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CihanKaygusuz 6 yıl en beğenilen
lansmanda nexus 7 ile kıyaslaması yapıldı biri de çıkıp demedi ki
ipad mini 1024 x 768 / 163 ppi ama nexus 7 1280 x 800 / 216 ppi
mesela çıkıp aynı web sayfasını iki tablette de gösterdiler ama nexus 7 hem çözünürlük hemde ppi değeri olarak daha üstün olmasına rağmen ipad mini'yi tuhaf bir denklemle %35 daha büyük gösterir diye lanse ettiler ve şu görüntüyü paylaştılar;
i.imgur.com/...
ben buna inanmadım, ekran boyutu olarak 0.9 inchlik fark var alt tarafı fakat çözünürlük ve piksel yoğunluğu olarak nexus 7 daha üstün.
ayrıca asıl tuhaf olan nexus 7'nin 800 pixel genişliği var ipad mini de 768 buna rağmen nexus 7'de sayfalar nasıl daha dar görünür anlamış değilim.
lansmanda nexus 7 ile kıyaslaması yapıldı biri de çıkıp demedi kiipad mini 1024 x 768 / 163 ppi ama nexus 7 1280 x 800 / 216 ppimesela çıkıp aynı web s...
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4 Yanıt Yanıtla +60
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veteriner69 6 yıl
Bu ne ya! : "Ekran sanki 1024 x 768 değil."
Şaka mı bu?
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-technology4ever- 6 yıl
Tanıtımda her şeyini Nexus 7 ile kıyasladı ama bide fiyatını kıyaslasaydı iyiydi.
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fara24 6 yıl
merhaba ben mesut çevik bugün ipad ultra miniyi inceliyoruz yeni ipad 200 mhz gibi yüksek hızlı bir işlemciyle gönlümüzü feth etti diyebiliriz ve bunun yanında 128 mb ram ile yük hızlıişletim sistemi anlamına geliyor ve en önemlisi o bir apple ve arkadasında yenmiş bir elma işareti var ......
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veleciraptor 6 yıl
MIT'den sonra ikinci cahil grubumuz olan NASA elemanları. Adamlar da kafa olsa Mars Curiosity görevi sırasında PC kullanırlardı. Ama onlarda nerede o kafa? Sırf arkadaki kızlara hava atmak için bu cahil NASA mühendislerinin topu Apple kullanıyor.

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Bir başka cahil grubumuz da CERN mühendisleri. Adamlar Tanrı parçacığını MacBook kullanarak arıyorlar. Bu bilim adamlarının topu kafasız galiba. Yalnız CERN'deki bu hatun niye MacBook kullanır onu anlayamadım. Benim bildiğim Apple ürünleri kızlara hava atmak için alınır, erkeklere değil.

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fara24 6 yıl
dikkat ettiyseninz eskiden samsung modellerini bildirir apple bildirmezdi şimdi tam tersi bu siteye sürekli girenler ipad mini ile ilgili rahat 10 tane haber görmüştür belki
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nebulabado 6 yıl
Evet dokunmatik ekranlar ve tabletler kesinlikle Apple icadı fakat Android olmasa şimdi İpad 2-3 asla görünmez kuru İpad'e 1000$ verirdik. Apple'ın tek avantajı donanımın standart olması bu yüzden program geliştiricilerin daha rahat çalışması. Rakipleri sağolsun Apple'ın kanımızı vampir gibi emmesini engelliyor. Şimdi herkesin nefret ettiği Windows için Linux'u harcadık Android harcanmasın.
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grezimonk 6 yıl nebulabado
nebulabado

Evet dokunmatik ekranlar ve tabletler kesinlikle Apple icadı fakat Android olmasa şimdi İpad 2-3 asla görünmez kuru İpad'e 1000$ verirdik. Apple'ın tek avantajı donanımın standart olması bu yüzden program geliştiricilerin daha rahat çalışması. Rakipleri sağolsun Apple'ın kanımızı vampir gibi emmesini engelliyor. Şimdi herkesin nefret ettiği Windows için Linux'u harcadık Android harcanmasın.

oha oha... dokunmatik ekran ve tablet pc Apple denen kurtlu elmanın icadı değildir sadece Apple denen kurtlu elma unutulmuşken kullanıp populer yaptı o kadar... ilk tablet pc Microsoft tarafından yapıldı... ilk dokunmatik ekranlı cihazıda IBM üretti... Apple denen kurtlu elma değil...


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marfoglu 6 yıl nebulabado
nebulabado

Evet dokunmatik ekranlar ve tabletler kesinlikle Apple icadı fakat Android olmasa şimdi İpad 2-3 asla görünmez kuru İpad'e 1000$ verirdik. Apple'ın tek avantajı donanımın standart olması bu yüzden program geliştiricilerin daha rahat çalışması. Rakipleri sağolsun Apple'ın kanımızı vampir gibi emmesini engelliyor. Şimdi herkesin nefret ettiği Windows için Linux'u harcadık Android harcanmasın.

Ilk tabletleri Microsoft yapti ama tabletlerdeki bu potansiyeli goremediler Steve Jobusun yaptigi gibi ve geri plana atildi Steve Jobs yapmadi yani o gelistiren ve tabletlerdeki potansiyeli gordu dokunmatik ekranin tarihi dahada eski hp 150de vardi ilk ki oldukca eskiydi ekraninin belli bir bolumunde dokunmatik olayi vardi infrared ile isliyordu o baya one cikmasini saglamisti.
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Amedra 6 yıl
abartmislar
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marfoglu 6 yıl
Bu cozunurluk ve ppi degerleri olmamis Nokia 808 183 ppi daha iyisi koyunca yerden yere vuruldu simdi Apple yaptigi icin oyle degil deniliyor saka gibi iphone 5 ve ipad 2 kullanicisiyim ama bu urunu gereksiz buluyorum zaten Apple cok guvenseydi genel konferansta duyururdu boyle sonradan yaptigi daha kucuk bir konferansla degil.Bencede biraz daha beklenip retinali modeli alinmali nexus 7nin daha iyi ppi degeri cozunurlugu varken az daha kucuk diye alinmamasi cok sacma.Kamera ve bazi acilardan one ciksada zaten o alanda boyle bir cihazin yani bir tabletin etkili sekilde kullanildigini dusunmuyorum.Apple urunlerini alan biriyim ama olesiye asla savunmam fnai degilimi dogruya dogru simdi tamamiyle bu gec lansman vs baskiyi hissettiklerinden windows 8 tabletleri hafife almiyorlar fanlari gibi.Zaten steve jobusn kendiside bu boyutta tablete karsiydi bencede sacma olmus telefon desen degil bir ipad gibi tablette degil.Fiyatida goz onunde bulundurun ayrica.
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_Athelas_ 6 yıl
şirketin 650 milyar doları olunca firmalara para verip övgü yağdırtıyo...
Apple sen var ya mükemmelsin,yaşa varoll... !!!!
Milyon tane Apple haberi,sanki 200 tane yeni ürün çıkardılar bana...
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lyrasirius 6 yıl
belli ki insanların beyni uyuşmuş yada birileri tarafından beyni uyuşturulmuş. belki de sağlam bir yönlendirme var. adamlar 640*480 ekran , tek çekirdekli 600mhz işlemcili cihaz çıkarsa bile " vay canına " diyecek bir kukla gurubu var nasıl olsa . her şeyin karlılık üzerine kurulu günümüz düzeninde , taş atıpta kolu yorulmadan paralarına para katmak isteyen kurnazlar için zaten uyuşmuş dünya toplumunu kullanıp yönlendirmek o kadar kolay ki.. daha düne kadar , 10 inçin altındaki tabletlerin kullanım alanı olmadığını savunanların yaptığına bakın . hani ne oldu birden bire ? mesele karlılık ise bu adamlar bırakın sözlerini , dinlerini bile anında değiştirirler . emin olun , yarın apple çıkıp dese ki , tabletler işe yaramaz , vakit kaybından başka bir şey değil , ertesi gün çöpler iPad kaynar ! insanlar bu derece uyuşmuş durumdalar .. aplle kısaca insanlara şunu söylüyor : siz insancıklar , ne istediğinizi bilmiyorsunuz ,ta ki bunu biz size söyleyene , öğretene kadar ! kendime şunu samimiyetle soruyorum : benim tablete ne için ihtiyacım var ? tablet yokken ben ne yapıyordum ? hele de elimin altında ful fonksiyonlu bir dizüstü bilgisayar varken ..tuvalette angry birds oynamasam veya e-mail lerimi kontrol etmesem ne kaybederim ?
kısaca ; bana, dünyayı değiştirecek , sadece zengine değil herkese mutluluk , refah , sağlık ve huzur getirecek , dünyayla tam uyumlu teknolojiler getirsinler ..insanları ve dünyayı nasıl daha sömürürüm , nasıl daha çok kar ederim mantığı gibi ilkel algılar ile olmaz bu işler..
Not: Tablet ve akıllı telefon kullanmıyorum !
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durrsun 6 yıl lyrasirius
lyrasirius

belli ki insanların beyni uyuşmuş yada birileri tarafından beyni uyuşturulmuş. belki de sağlam bir yönlendirme var. adamlar 640*480 ekran , tek çekirdekli 600mhz işlemcili cihaz çıkarsa bile " vay canına " diyecek bir kukla gurubu var nasıl olsa . her şeyin karlılık üzerine kurulu günümüz düzeninde , taş atıpta kolu yorulmadan paralarına para katmak isteyen kurnazlar için zaten uyuşmuş dünya toplumunu kullanıp yönlendirmek o kadar kolay ki.. daha düne kadar , 10 inçin altındaki tabletlerin kullanım alanı olmadığını savunanların yaptığına bakın . hani ne oldu birden bire ? mesele karlılık ise bu adamlar bırakın sözlerini , dinlerini bile anında değiştirirler . emin olun , yarın apple çıkıp dese ki , tabletler işe yaramaz , vakit kaybından başka bir şey değil , ertesi gün çöpler iPad kaynar ! insanlar bu derece uyuşmuş durumdalar .. aplle kısaca insanlara şunu söylüyor : siz insancıklar , ne istediğinizi bilmiyorsunuz ,ta ki bunu biz size söyleyene , öğretene kadar ! kendime şunu samimiyetle soruyorum : benim tablete ne için ihtiyacım var ? tablet yokken ben ne yapıyordum ? hele de elimin altında ful fonksiyonlu bir dizüstü bilgisayar varken ..tuvalette angry birds oynamasam veya e-mail lerimi kontrol etmesem ne kaybederim ?

kısaca ; bana, dünyayı değiştirecek , sadece zengine değil herkese mutluluk , refah , sağlık ve huzur getirecek , dünyayla tam uyumlu teknolojiler getirsinler ..insanları ve dünyayı nasıl daha sömürürüm , nasıl daha çok kar ederim mantığı gibi ilkel algılar ile olmaz bu işler..

Not: Tablet ve akıllı telefon kullanmıyorum !

lyrasirius;
S.a. tüm yazdıkların ve Düşüncelerin için tamamen aynı fikirdeyim. bir farkla herhani marka bir fiyata bakmadan --taşıması hafif olan tablet alacağım-(-.masa üstü pc.im veya notebook.um yok, ihtiyaç şu ana dek olmadı; pc.yi yalnız işyerinde iş amaçlı olarak kullanmaktayım) fakat bu günlerde .mail takibi ve web. için ,bankacılık vb.için ihtiyaç oluştu. İnternet Cafeye para vermek bi noktaya kadar..5 -10 dakika için 1 saat.lik ücret alıyolar.....Elektronik Tüketim konusunda yerden göğe kadar Haklısın....bu bi yana..
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DH Misafiri 6 yıl
Engadgetin yorumu çok saçma geldi bana neden ipadi tek elle kullanıyım ki iphone al o zaman.
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mazhi 6 yıl
Merhaba, çocuklar, iPhone5 için kristal halinde bu 6X Yakınlaştırma Teleskop çok güzel, harika tasarım, en düşük fiyat 9,98 $, çok yararlı, ücretsiz kargo, hızlı teslimat, o hoş çok, burada iPhone sevgilisi için en iyi seçenek, daha fazla ayrıntı şudur: brzu.net/... Noel Günü için gereken bir şey olmalı
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Bestanden 6 yıl mazhi
mazhi
Merhaba, çocuklar, iPhone5 için kristal halinde bu 6X Yakınlaştırma Teleskop çok güzel, harika tasarım, en düşük fiyat 9,98 $, çok yararlı, ücretsiz kargo, hızlı teslimat, o hoş çok, burada iPhone sevgilisi için en iyi seçenek, daha fazla ayrıntı şudur: brzu.net/... Noel Günü için gereken bir şey olmalı

Ne diyor bu ya
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FlyingUnderpants 6 yıl
Win8 geldi. tablet piyasasinda hicbirsey eskisi gibi olmayacak.
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Mulsanne 6 yıl
Tipi çok hoş.Alınır
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