iPad Mini hakkında ilk yorumlar; "Hafif, ince ve ekranı sanki 1024x768 piksel değil"

Apple'ın bugünkü etkinlikte tanıttığı iPad Mini'yi kullanma fırsatı yakalayan Amerika'nın önde gelen teknoloji sitelerinin ilk yorumları, cihazın malzeme kalitesi, hafifliği ve ekran kalitesine vurgu yapıyor.

Apple'ın etkinliğini izleme ve sonrasında lanse edilen yeni ürünleri kısa süreliğine de olsa kullanan editörlerin iPad Mini hakkındaki ilk görüşleri şöyle;

TechCrunch: iPad Mini'nin mat arka yüzeyi elde güzel bir his yaratıyor. Cihazın ağırlığı ise en etkileyici kısım. iPhone 5, iPhone 4S'e göre hafif olsa da ağırlık açısından iPad Mini'nin normal iPad'e göre sağladığı hafiflik inanılmaz. Hafif ve ince yapısıyla iPad Mini'yi fonksiyonel bir cihazdan çok bir pervane kanatı gibi hissetmek mümkün.

The Verge: iPad Mini'nin çözünürlüğü 3. ve 4.nesil iPad'e göre çok daha düşük olsa bile ekranı çok keskin, sanki 1024x768 piksel gibi değil. Anlaşılan küçük, 7.9 inçlik yüzeyi 1024x768 pikseli keskin görüntü sağlayacak kadar yerleştirmeye imkan sunmuş durumda.

Engadget: Hala küçük değil.Her ne kadar bir yetişkin, tek elle onu kavrayabilse de yazı yazarken ya da uygulama çalıştırırken iki eli kullanma ihtiyacı söz konusu. Ortalama boyuttaki cepler için çok büyük. Diğer bir deyişle 9.7 inçlik abisi gibi sırt çantamızda bir bölme tasarruf etmemizi sağlayacak kadar küçük değil.

Apple, 2 Kasım'da iPad Mini'yi 34 ülkede 329 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak.