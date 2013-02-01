iPad Mini'deki dokunmatik teknoloji, iPad 5'e incelik ve hafiflik kazandıracak

4.nesil iPad'in dönem içi revizyon geçirmesinden sonra Eylül-Ekim döneminde tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan 5.nesil iPad, Uzakdoğu'nun önde gelen yayın organlarından Digitimes'ın son haberine göre, iPad Mini'de kullanılan G/F2 (DITO) incel film tipi dokunmatik ekran teknolojisiyle çok daha ince ve hafif olacak.

iPad'in tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgileri paylaşan Digitimes, son dönemde çıkan iddiaları güçlendirecek açıklamalarda bulundu. iPad Mini'deki tasarım çizgilerinin iPad 5'e hayat vereceğini belirten Digitimes, Apple'ın iPad 5'de, mevcut dokunmatik ekran teknolojisine göre, cihazların çok daha ince ve hafif olmasını sağlayan dokunmatik ekran teknolojisi DITO'ya yer vererek yeni iPad'i taşınabilirlik anlamında öne çıkaracak. Öte yandan Digitimes, DITO imalatında karşılaşılan ve iPad Mini'nin ilk döneminde üretimi yavaşlatan problemin ise düzeltildiğinin belirtti.

Digitimes kaynaklarına göre DITO için gerekli olan ince film malzemelerinin Japonya merkezli Nitto'dan, dokunmatik ekran modüllerinin yine Japonya merkezli Nissha Printing'den tedarik edilecekken; aydınlatma birimleri Tayvan merkezli TPK, paneller ise LG Display ile Sharp imzası taşıyacak.