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iPad Mini'deki dokunmatik teknoloji, iPad 5'e incelik ve hafiflik kazandıracak

6 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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iPad Mini'deki dokunmatik teknoloji, iPad 5'e incelik ve hafiflik kazandıracak
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4.nesil iPad'in dönem içi revizyon geçirmesinden sonra Eylül-Ekim döneminde tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan 5.nesil iPad, Uzakdoğu'nun önde gelen yayın organlarından Digitimes'ın son haberine göre, iPad Mini'de kullanılan G/F2 (DITO) incel film tipi dokunmatik ekran teknolojisiyle çok daha ince ve hafif olacak.

iPad'in tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgileri paylaşan Digitimes, son dönemde çıkan iddiaları güçlendirecek açıklamalarda bulundu. iPad Mini'deki tasarım çizgilerinin iPad 5'e hayat vereceğini belirten Digitimes, Apple'ın iPad 5'de, mevcut dokunmatik ekran teknolojisine göre, cihazların çok daha ince ve hafif olmasını sağlayan dokunmatik ekran teknolojisi DITO'ya yer vererek yeni iPad'i taşınabilirlik anlamında öne çıkaracak. Öte yandan Digitimes, DITO imalatında karşılaşılan ve iPad Mini'nin ilk döneminde üretimi yavaşlatan problemin ise düzeltildiğinin belirtti.

Digitimes kaynaklarına göre DITO için gerekli olan ince film malzemelerinin Japonya merkezli Nitto'dan, dokunmatik ekran modüllerinin yine Japonya merkezli Nissha Printing'den tedarik edilecekken; aydınlatma birimleri Tayvan merkezli TPK, paneller ise LG Display ile Sharp imzası taşıyacak.


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engurlu 6 yıl en beğenilen tek hakkın VAR..!
tek hakkın VAR..!
engurlu
İpad mini'deki dokunmatik teknolojisinin sorunlu oldugunu zannediyorum ya da bana sorunlu cihaz denk geldi...Cihazin sag ust kosesinde algilama problemi var ve birkac basmada algiliyor..

Dostum her apple konusuna negatif,yalan ve iftiracı bir şekilde yorum yapmaya çalışıyorsun.Neden böyle bir şey yaptığını anlayamıyorum.Doğruyu söyle yoksa samsung un sahibinin çocuğu musun?

Dogrulari ilk defa sana anlaticam ;

Ben henuz 3 gunluk yeni dogmus bi yavrucakken annem ve babam battaniyenin icine sarili olarak beni Samsung Corporation'ın onune birakmislar..
Orada calisan bahcevan beni bulup Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee ye goturmus...Başkanında hic cocugu olmadigi icin beni kucagina almış hungur hungur aglamaya baslamis ve kulagima 3 kere ismimi fisildayip beni manevi evladi yapmis..

İsmim ilk olarak En Kun-Luu iken yillarca dilden dile dolasarak halk agzina En Gur-Lu olarak yerlesmis..

Yasim ilerledikce manevi babam bana Samsung'un butun sirlarini anlatmis..Gencligimin baharinda 20 li yaslarimda bunu duyan kötü kedi Şerafettin ( Steve Wozniak ) eline gecen ilk firsatta beni kacirtip Steve Jobs a goturmus..

Merhum Steve Jobs benim agzimdan laf alamayinca sinirlenmis ve demiski " bu cocugu oyle bi yere surgune gonderelim ki teknolojiden yoksun kalsin " ...

İste o gün bu gündür Türkiye'deyim ..Hala içimdeki Samsung aşkı sönmedi..
tek hakkın VAR..!engurluİpad mini'deki dokunmatik teknolojisinin sorunlu oldugunu zannediyorum ya da bana sorunlu cihaz ...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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broodofqueen 6 yıl
teddybear01
Bide samsunga laf ediyorlar.Aynı tasarım hep...

En azından kendi tasarımı :) Çalıntı değil...
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teddybear01 6 yıl
Bide samsunga laf ediyorlar.Aynı tasarım hep...
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V4LKyR 6 yıl
Düşünen Biri
Nedir bu incelik meselesi? Telefon veya tablet bu sonuçta şahsen çok ince ve hafif olduğunda oyuncak hissi uyandırıyor

Düşünemedi...
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Joyeux 6 yıl
iPad mini tasarımı cok güzel. Eğer iPad 5, iPad mini gibi arka kasası ve ince çerçevesi ile gelirse tam alınacak cihaz olur.
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engurlu 6 yıl
İpad mini'deki dokunmatik teknolojisinin sorunlu oldugunu zannediyorum ya da bana sorunlu cihaz denk geldi...Cihazin sag ust kosesinde algilama problemi var ve birkac basmada algiliyor..
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Joyeux 6 yıl engurlu
engurlu
İpad mini'deki dokunmatik teknolojisinin sorunlu oldugunu zannediyorum ya da bana sorunlu cihaz denk geldi...Cihazin sag ust kosesinde algilama problemi var ve birkac basmada algiliyor..

Cihazınız problemli. Birden fazla iPad miniyi uzun sure kullanma fırsatı buldum ve kesinlikle böyle bir sorunla karşılaşmadım. Sorunlu apple cihazınızı gösterin yenisi ile değiştirirler.
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multiTYRT 6 yıl engurlu
engurlu

İpad mini'deki dokunmatik teknolojisinin sorunlu oldugunu zannediyorum ya da bana sorunlu cihaz denk geldi...Cihazin sag ust kosesinde algilama problemi var ve birkac basmada algiliyor..

yaw he he diyorum
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tek hakkın VAR..! 6 yıl engurlu
engurlu
İpad mini'deki dokunmatik teknolojisinin sorunlu oldugunu zannediyorum ya da bana sorunlu cihaz denk geldi...Cihazin sag ust kosesinde algilama problemi var ve birkac basmada algiliyor..

Dostum her apple konusuna negatif,yalan ve iftiracı bir şekilde yorum yapmaya çalışıyorsun.Neden böyle bir şey yaptığını anlayamıyorum.Doğruyu söyle yoksa samsung un sahibinin çocuğu musun?
1 Yanıt Yanıtla +1
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mehmetfahriguven 6 yıl
memolika
İnşaallah Appleda Samsungun yolundan gidip bir tasarım anlayışını bütün cihazlarına getirmez.Yoksa elimize aldığımız her cihaz birbirinin aynı olacak.Zaten Apple ürünler arasında pek tasarım farklılığı yapmıyor.

Yazdığını kendin okudun mu?
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Nedir bu incelik meselesi? Telefon veya tablet bu sonuçta şahsen çok ince ve hafif olduğunda oyuncak hissi uyandırıyor
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gduman 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
Nedir bu incelik meselesi? Telefon bu sonuçta şahsen çok ince ve hafif olduğunda oyuncak hissi uyandırıyor

Ipad haberi ama telefon diyorsun demek? Hmmm parelel evrende misin?
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memolika 6 yıl
İnşaallah Apple'da Samsung'un yolundan gidip bir tasarım anlayışını bütün cihazlarına getirmez.Yoksa elimize aldığımız her cihaz birbirinin aynı olacak.
Zaten Apple ürünler arasında pek tasarım farklılığı yapmıyor.
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Arda* 6 yıl
Kim ne derse desin andıroyt
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Harpooner 6 yıl
ipad mini tasarımı gayet güzel, sonuçta tablet sürümlerinin aynı olmasının daha iyi olacağını düşünüyorum ki insanlar tercih yaparken sadece ekran boyutu,hafiflik gibi detayları düşünsün bide kasa farkı ile yok "ipad 1 in tasarımı çok iyi heşke ipad minide öyle olsa alayım" demesin.Zaten işlemcileri farklı keşke işlemcilerde denk gitse a6x - a6x gibi.
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