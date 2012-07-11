iPad Mini'nin mühendislik örneği olduğu iddia edilen bir maket internete sızdı

Apple'ın Ekim ayında tanıtacağı hakkındaki iddiaları yoğunluk kazanmaya başlayan iPad Mini modelinin mühendislik örneğine ait olduğu iddia edilen görseller internette paylaşıldı.





Gottagomobile sitesinin tedarik zincirindeki güvenilir bir kaynaktan elde ettiğini belirttiği örnek maket şimdiye kadar üretilmiş en ince iPad gibi görünüyor. Bu kaynak daha önce yeni iPhone'a ait mühendislik örneği görsellerini de sızdırmış.





Örnek maket, plastikten imal edilmiş ve muhtemelen üretim süreci ve aksesuar testleri için kullanılıyor. İddialar doğruysa ilk iPad modelinden bu yana ilk kez önemli bir tasarım değişikliği yapılmış olacak.





Maketin alt kısmında iPhone 5 görsellerindeki gibi bir 19 pinli konnektör docku görülüyor. Bu da Apple'ın iOS cihazlarında artık standart olarak 19 pinli konnektör kullanacağı ihtimalini güçlendiriyor.





Yan kısımlarda iki adet hoparlör göze çarpıyor. Hali hazırdaki iPad'lerde bu sayı birdi. Site, Ekim ayında yeni iPad modelinin tasarım olarak güncellenmesi ihtimalini de dile getiriyor. Böylece daha yüksek ses kalitesi elde edilmiş olacak.





iPad Mini'nin muhtemel ölçüleri 213.36mm x 143.67mm olarak belirlenmiş. Ancak kesin bir ekran boyutu bulunamamış. Tahminler 7.85 inç olacağı yönünde.





Ekran olarak Sharp IGZO panellerin kullanılacağı iddia ediliyor ki küçük boyutlarda 330ppi sınırına kadar derinlik sağlayan bu paneller, iPad Mini için ideal bir Retina ekran olabilir. Ancak 1024 x 768 piksel çözünürlüğe sahip olacağı düşünülen iPad Mini bu açıdan 165ppi gibi yaklaşık bir değer sağlıyor.





Bunun yanında 299$ fiyat etiketi ve 4G LTE desteği iddia edilen diğer konular arasında. Resmi olarak herhangi bir açıklama gelmediği için bu tarz sızıntıların Apple'ın test ettiği farklı prototiplerden kaynaklanabileceği gerçeği akla daha yakın geliyor.









http://www.gottabemobile.com/2012/07/10/ipad-mini-engineering-photos/