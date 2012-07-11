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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad Mini'nin mühendislik örneği olduğu iddia edilen bir maket internete sızdı

6 yıl
3,6b
1
26
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Mini'nin mühendislik örneği olduğu iddia edilen bir maket internete sızdı
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Apple'ın Ekim ayında tanıtacağı hakkındaki iddiaları yoğunluk kazanmaya başlayan iPad Mini modelinin mühendislik örneğine ait olduğu iddia edilen görseller internette paylaşıldı.

Gottagomobile sitesinin tedarik zincirindeki güvenilir bir kaynaktan elde ettiğini belirttiği örnek maket şimdiye kadar üretilmiş en ince iPad gibi görünüyor. Bu kaynak daha önce yeni iPhone'a ait mühendislik örneği görsellerini de sızdırmış.

Örnek maket, plastikten imal edilmiş ve muhtemelen üretim süreci ve aksesuar testleri için kullanılıyor. İddialar doğruysa ilk iPad modelinden bu yana ilk kez önemli bir tasarım değişikliği yapılmış olacak.

Maketin alt kısmında iPhone 5 görsellerindeki gibi bir 19 pinli konnektör docku görülüyor. Bu da Apple'ın iOS cihazlarında artık standart olarak 19 pinli konnektör kullanacağı ihtimalini güçlendiriyor.

Yan kısımlarda iki adet hoparlör göze çarpıyor. Hali hazırdaki iPad'lerde bu sayı birdi. Site, Ekim ayında yeni iPad modelinin tasarım olarak güncellenmesi ihtimalini de dile getiriyor. Böylece daha yüksek ses kalitesi elde edilmiş olacak.

iPad Mini'nin muhtemel ölçüleri 213.36mm x 143.67mm olarak belirlenmiş. Ancak kesin bir ekran boyutu bulunamamış. Tahminler 7.85 inç olacağı yönünde. 

Ekran olarak Sharp IGZO panellerin kullanılacağı iddia ediliyor ki küçük boyutlarda 330ppi sınırına kadar derinlik sağlayan bu paneller, iPad Mini için ideal bir Retina ekran olabilir. Ancak 1024 x 768 piksel çözünürlüğe sahip olacağı düşünülen iPad Mini bu açıdan 165ppi gibi yaklaşık bir değer sağlıyor.

Bunun yanında 299$ fiyat etiketi ve 4G LTE desteği iddia edilen diğer konular arasında. Resmi olarak herhangi bir açıklama gelmediği için bu tarz sızıntıların Apple'ın test ettiği farklı prototiplerden kaynaklanabileceği gerçeği akla daha yakın geliyor.

iPad Mini'nin mühendislik örneği olduğu iddia edilen bir maket internete sızdı
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http://www.gottabemobile.com/2012/07/10/ipad-mini-engineering-photos/ Yorum Yaz
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sotoxs 6 yıl
6"
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step-team 6 yıl
iPhone 5 beklerken de çeşit çeşit kılıflar çıkmıştı herkesi 5 çıkacağına inandırmışlardı hatta tantım günü iPhone 5 çıkacak diye CNN INT'de özel program yapılıyordu ve sonunda 4S çıktı.
Eylül Ekim'e kadar kimbilir daha ne tasarımlar çıkar

Bu sıcaklarda şu anki iPhone 4S cepte veya elde zor taşınırken yeni çıkacak olan iPhone'un büyümesini hiç istemem, kendi adıma.
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jovanovic 6 yıl
Boş işler...
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zazian_12 6 yıl
playstyle
işte bu proje süper

Tabi, yeryüzünde sömürecek alan kalmadı gözünüzü havaya diktiniz.
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zaga20 6 yıl
Steve Jobs un Apple dan ayrıldiğı zamanki gibi sadece amaç para kazanmak olursa toparlayamazlar
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ganeja 6 yıl
Kuş uçmuyor bizden habersiz.....
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pastadanadam 6 yıl
Ya anladık iPad Mini çıkacak.Çıkınca görürüz neymiş.
iPhone'dada böyle,işte yenisi böyle olcakmış,hayır öyle değil böyle olcakmış,o şakaymış aslı buymuş felan.Bıktık arkadaş,haberlerini yapmayın artık lütfen.Bütün teknoloji apple üzerinden yürüyormuş gibi oldu.
2 Yanıt Yanıtla
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Dorota 6 yıl pastadanadam
pastadanadam

Ya anladık iPad Mini çıkacak.Çıkınca görürüz neymiş.
iPhone'dada böyle,işte yenisi böyle olcakmış,hayır öyle değil böyle olcakmış,o şakaymış aslı buymuş felan.Bıktık arkadaş,haberlerini yapmayın artık lütfen.Bütün teknoloji apple üzerinden yürüyormuş gibi oldu.

apple bölümünde gidip araba haberleri koycak halleri yok
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Psycna 6 yıl pastadanadam
pastadanadam

Ya anladık iPad Mini çıkacak.Çıkınca görürüz neymiş.
iPhone'dada böyle,işte yenisi böyle olcakmış,hayır öyle değil böyle olcakmış,o şakaymış aslı buymuş felan.Bıktık arkadaş,haberlerini yapmayın artık lütfen.Bütün teknoloji apple üzerinden yürüyormuş gibi oldu.

yabanci apple mac iphone ios haber sitelerinde de bu haberler yayinlaniyor. sacma sapan konusup durmayin, begenmiyorsan git, okuma. zorla mi okutuyorlar? veya basliktan neyin ne oldugunu anlayamiyor musun? dedikodu olan haberlere girme olsun bitsin. ne sacma adamlarsiniz ya.
1 Yanıt Yanıtla
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nurettinaz 6 yıl
yalan
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dreampowder 6 yıl
Haber doğruysa steve jobs mezarında dönmeye başlamıştır
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simaros 6 yıl
büyük ihtimal nexus 7 karşı olarak çıkıyor çünkü android şuanda tablette berbat teknosada 7 android tablet denedim ve hepside inanılmaz yavaştı üstelik task manager ile arka planda çalışanları kapatığım halde çok ama çok yavaştılar fiyatlar ise baya yüksekti bu durumda ipad ile başa çıkmazlar geliştiriciler uygulama yapmaz google bunu gördü kendi tabletini çıkardı bunu 8 dolar karla satıyor çünkü uygulamalar yaygınlaşsın ve insanlar android tabletlere yanaşsın
apple ipad mini ile bunun önüne geçmeye çalışacak bakalım ne olacak
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SEO-Uzmanı 6 yıl
işte bu proje süper

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hakansant 6 yıl
Güzel güzel
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