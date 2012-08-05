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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad Mini'ye ait olduğu iddia edilen arka kasa görselleri internete sızdı

6 yıl
5,7b
1
55
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPhone ile birlikte tanıtılacağına dair iddiaların yoğunlaştığı iPad Mini modeline ait ilk kez detaylı bir görsel internette paylaşıldı.

Çin'in Twitter'ı Sina Weibo üzerinden paylaşılan görsellerde iPad Mini'ye ait olduğu iddia edilen bir arka kapak tasarımı görülüyor. Görselleri sızdıran kişi daha önce bu tür konularda ismi duyulmamış birisi olduğu için konuya temkinli yaklaşılıyor.

Görsellerde ilk dikkat çeken arka kısımda bir kamera modülüne yer verilmemiş olması. Nexus 7 modelinde olduğu gibi iPad Mini modelinde de sadece ön kameraya yer verileceği anlaşılıyor.

Maliyetleri kısmak isteyen tablet üreticilerinin arka kamerayı kullanımdan kaldırması dikkat çekici. Bunun tüketici eğilimi neticesinde alınmış bir karar olması da muhtemel.

Görseller iPad Mini dedikodularını kuvvetlendirir nitelikte. Ancak Samsung ve Apple arasındaki davada, 2011 yılında Apple üst yöneticileri arasında 7 inçlik bir iPad modelinin masaya yatırıldığı email içeriklerinde ortaya çıkmıştı. Kapak o dönemde üretilmiş bir prototipe de ait olabilir. 
iPad Mini'ye ait olduğu iddia edilen arka kasa görselleri internete sızdı
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http://www.technobuffalo.com/companies/apple/ipad/ipad-mini-rear-shell-images/ Yorum Yaz
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AzRocK 6 yıl en beğenilen Lord Melkor
mnstrdnc
AzRocK
Arkada da kamera olur olmalı da. Ne yani her hangi bir manzara resmi çekmek istediğimiz de iPad'i ters mi çevireceğiz?

On kamera vga falan olur onunla manzara resmi cekilmez asil garip olan o kadar buyuk bir seyle resim cekmeye calismak olur :))

Niye ki iPad 2 ve yeni iPad ile gayet güzel foto çekiliyor.
mnstrdncAzRocKArkada da kamera olur olmalı da. Ne yani her hangi bir manzara resmi çekmek istediğimiz de iPad'i ters mi ...
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DH Misafiri 6 yıl
Uyduruk bi çin markası çakma mini ipad yapıyor, Hemende yeni ipad prototipi vs oluyor.
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antonidas 6 yıl
ipad pazarını tehdit eden ürünler var,bunlar; amazon kindle ve nexus 7.
Bu ürünler sayesinde insanlar düşük fiyatlara tablet sahibi oluyorlar.
Tablet almak isteyen ama ipad alacak parası olmayan tüketicilerin önünde iki seçenek var:
1)kindle veya nexus almak
2)Belirli bir süre para biriktirip ipad almak.
Tüketiciler beklemek yerine kindle veya google nexus 7 tercih ediyor.Bu kişilerin tablet ihtiyacı karşılandığı için de ipad almıyorlar.
Mesela ben ipad 2 sahibiyim.Tableti alırken önüme nexus 7 koysalardı,onu alırdım ve ipad de almazdım.
Bu yüzden apple ipad mini çıkartmak zorunda.Evet apple'ın çizgisinin dışında bir ürün olacak ama apple bu hamleyi yapmak durumunda.Eski karizmatik ve tüketiciyi etkileyen liderleri de olmadığı için ipad mini hamlesini yapmak zorunda.
ipad pazarını tehdit eden ürünler var,bunlar; amazon kindle ve nexus 7.Bu ürünler sayesinde insanlar düşük fiyatlara tablet sahibi oluyorlar.Tablet ...
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1 Avatar
suprahumid78 6 yıl
Ne yani her hangi bir manzara resmi çekmek istediğimiz de iPad'i ters mi çevireceğiz?
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Angamaite 6 yıl
ntvmsnbc.com/...

Kesinleşti sanırım bu haberden sonra çıkması
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DH Misafiri 6 yıl
Ben çinlilerden bekliyodum nexus 7 nin çakmasını yapmalarını ama apple daha çabuk yapıcak gibi
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buqra_ 6 yıl
İPhone 5 ya da yeni iPhone olmasın bu :)
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Omer_Faruk. 6 yıl
Böyle bisi gelirse süper olur ama kesinlikle gelmez diye düşünüyorum
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KRALL 6 yıl
Arkadaşlar ipad mini de telefon arama özelliği olucakmı bilginiz varmı?İpad de yoktu bunda olsun bari.samsungun bütün tabletlerinde var arama özelliği.
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BekirTemel 6 yıl
Kamerasız İpad mini baştan kaybeder kesinliğide tartışılır ya bu cihazın o ayrı konu..
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ozs 6 yıl
Ben bir Apple'cı olarak biktim bu çakma çin malı prototip haberlerinden. Bu mu sizin habercilik anlayisiniz.
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bocekgrafik 6 yıl
Gına geldi şu Apple ürünlerinin prototiplerinden.
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E_Aydin35 6 yıl
Anlaşılan Çinli'lere uğraş çıktı, sabah akşam bir protitip çıkar.. :)
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mehmetfahriguven 6 yıl
YENİ

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Jacoff 6 yıl
Apple yine saçma sapan reklamlarla uğraşıyor. Bilinçsiz kullanıcılar bunu yiyor. Şu firmadan gerçekten nefret ediyorum. Tam bir amerika kokan firma. Kullanıcı dostu olmayan, geliştirilmeye kapalı, özgürlüğü kısıtlı ürünleri o kadar ucuza üretip fahiş fiyatlar ile kullanıcıyı kazıklaması gerçekten beni sinir ediyor. HD3000 grafik kartlı bir bilgisayar 3000 TL olur mu be? Para verenlere acıyorum. Tamamen trend olmasından dolayı bilinçsizce para verenlere acıyorum.
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muuzipiz 6 yıl
Aynı tasarım gibi
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