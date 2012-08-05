iPad Mini'ye ait olduğu iddia edilen arka kasa görselleri internete sızdı

Yeni iPhone ile birlikte tanıtılacağına dair iddiaların yoğunlaştığı iPad Mini modeline ait ilk kez detaylı bir görsel internette paylaşıldı.





Çin'in Twitter'ı Sina Weibo üzerinden paylaşılan görsellerde iPad Mini'ye ait olduğu iddia edilen bir arka kapak tasarımı görülüyor. Görselleri sızdıran kişi daha önce bu tür konularda ismi duyulmamış birisi olduğu için konuya temkinli yaklaşılıyor.





Görsellerde ilk dikkat çeken arka kısımda bir kamera modülüne yer verilmemiş olması. Nexus 7 modelinde olduğu gibi iPad Mini modelinde de sadece ön kameraya yer verileceği anlaşılıyor.





Maliyetleri kısmak isteyen tablet üreticilerinin arka kamerayı kullanımdan kaldırması dikkat çekici. Bunun tüketici eğilimi neticesinde alınmış bir karar olması da muhtemel.





Görseller iPad Mini dedikodularını kuvvetlendirir nitelikte. Ancak Samsung ve Apple arasındaki davada, 2011 yılında Apple üst yöneticileri arasında 7 inçlik bir iPad modelinin masaya yatırıldığı email içeriklerinde ortaya çıkmıştı. Kapak o dönemde üretilmiş bir prototipe de ait olabilir.









http://www.technobuffalo.com/companies/apple/ipad/ipad-mini-rear-shell-images/