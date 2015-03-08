iPad Pro USB 3.0 girişi barındırabilir





Bu yılın en merak edilen ürünlerinden birisi şüphesiz Apple'ın 12.9 inçlik tablet modeli iPad Pro veya iPad Air Plus. Henüz elde resmi bilgiler olmamasına karşın birkaç görsel ve bilgi sızıntısı ile teknoloji dünyası büyük bir beklenti içerisine girdi. Büyük yayınlar da sızıntılara yer vermeye devam ediyor.

WSJ tarafından verilen yeni bilgilere göre iPad Pro modelinin sonbahar aylarına ertelenmesinin bazı nedenleri var. Bunlar Apple'ın USB 3.0 bağlantısı ve klavye/fare için bazı portlar denemek istemesi.

Apple halen nihai tasarım için kesin bir karar verebilmiş değil. Bugüne kadar iPad modellerinde ana bağlantı konnektörü haricinde herhangi bir bağlantıya yer vermeyen Apple'ın radikal bir karar alabileceği konuşuluyor. Zira firma modelin daha çok kurumsal müşterilere hitap edeceğini düşünüyor.

Apple hızlı veri transferinin yanında büyük bataryası nedeniyle hızlı şarj imkanını da gündemde tutuyor. Ancak bunların hangileri final tasarımında kendilerine yer bulacak bilinmiyor. Şimdilik iPad Pro ile ilgili net bilgiler mevcut değil. Ancak Apple'a yakınlığıyla bilinen analiz uzmanlarının ısrarla iPad Pro üzerinde durmaları ihtimalleri güçlendiriyor.









http://appleinsider.com/articles/15/03/05/apples-ipad-pro-might-include-usb-expansion-ports-new-fast-charging-tech