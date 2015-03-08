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iPad Pro USB 3.0 girişi barındırabilir

4 yıl
2,2b
1
30
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Pro USB 3.0 girişi barındırabilir

Bu yılın en merak edilen ürünlerinden birisi şüphesiz Apple'ın 12.9 inçlik tablet modeli iPad Pro veya iPad Air Plus. Henüz elde resmi bilgiler olmamasına karşın birkaç görsel ve bilgi sızıntısı ile teknoloji dünyası büyük bir beklenti içerisine girdi. Büyük yayınlar da sızıntılara yer vermeye devam ediyor.
WSJ tarafından verilen yeni bilgilere göre iPad Pro modelinin sonbahar aylarına ertelenmesinin bazı nedenleri var. Bunlar Apple'ın USB 3.0 bağlantısı ve klavye/fare için bazı portlar denemek istemesi.
Apple halen nihai tasarım için kesin bir karar verebilmiş değil. Bugüne kadar iPad modellerinde ana bağlantı konnektörü haricinde herhangi bir bağlantıya yer vermeyen Apple'ın radikal bir karar alabileceği konuşuluyor. Zira firma modelin daha çok kurumsal müşterilere hitap edeceğini düşünüyor.
Apple hızlı veri transferinin yanında büyük bataryası nedeniyle hızlı şarj imkanını da gündemde tutuyor. Ancak bunların hangileri final tasarımında kendilerine yer bulacak bilinmiyor. Şimdilik iPad Pro ile ilgili net bilgiler mevcut değil. Ancak Apple'a yakınlığıyla bilinen analiz uzmanlarının ısrarla iPad Pro üzerinde durmaları ihtimalleri güçlendiriyor.



http://appleinsider.com/articles/15/03/05/apples-ipad-pro-might-include-usb-expansion-ports-new-fast-charging-tech Yorum Yaz
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beter.böcek 4 yıl
Apple oyle cok sivri kararlar vererek adim atmaz kimse hayal kurmasin,olsaydi mac lere yaparlardi mac lerde ezelden beri sistem hep ayni islevsel ozellikler sistem donanim vs,apple lightning den de vazgecmez bence micro giris de kullanmaz,var olani yenileyip ama gercekten iyi hale getirip tekrar pazarliyor bu dogru ama iyisinide yapiyor,iyisini yapiyor derken en ust duzey malzeme iscilik falan yok ortada digerlerine gore kiyaslaninca iyi,apple kullanicisiyim,yillardir hep ayni markalar somurdu bizleri e simdi sira apple da,buyuk sirketler boyle,biri gelir biri gider ama biz hep kalicaz,tuketiciyiz en nihayetinde.
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PathWizard 4 yıl
Bu bilgisayarlar,telefonlar,tabletler 1 senede çıkmıyor ortaya.Ar-Ge çalışması dahil belli bir süreç gerekiyor.O yüzden geçin şu onun dönemindeyken öyleydi,bunun döneminde böyle.Apple,ne çıkartırsa satar bu dönemde ama ileride ne olur kimse bilemez.
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multiTYRT 4 yıl
Çok zor bir ihtimal gibi kanımca.
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MK* 4 yıl
lightning yerine 3.1 koyarlar büyük ihtimalle 3.0 apple için çok yer kaplar gibime geliyor.

macbookta olduğu gibi bütün her şey bu tek port üzerinden yönetilecek.
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Sinekli Bakkal 4 yıl
Merakla bekliyoruz.
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rockfatal 4 yıl
apple o girişi ucube diye değil, millet 16 gb'lik alete harici disk bağlamasın diye koymaz. Kısaca işletim sistemine destekletmezler öyle bir şeyi. Hayal kurmayın.

zaten öyle bir planları olsa normal ipad'lere dönüştürücüyle istediğimizi bağlayabilirdik. ama bağlayamıyoruz. çünkü apple ürün satışını azaltacak hiçbir şey eklemez! sunmaz! her zaman daha fazlasını satmaya uğraşır, microsoft, samsung, sony, google gibi şirketlerin aksine...

bu yüzden nefret ediyorum bu markadan. cebimdeki telefona flash bellek bağlayabiliyorum ama ipad air'e bağlayamıyorum...
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Guest-F8946C419 4 yıl
3.1 olur, o incelikte 3.0 yapacaklarını sanmıyorum.
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efsane2bin6 4 yıl
Apple bu ters köşe yapabilir.
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doctor_bey 4 yıl
İnceliği nasıl sağlayacaklar acaba öyle? Ki bence cihaz güzel olursa ince olmasına gerek yok ama bilirsiniz Apple cihazlarını ince yapmayı seviyor.
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shadowtr 4 yıl doctor_bey
Mevcut tüm androidlerde zaten usb portu var. MicroUSB formunda...

Apple da kullanırsa büyük ihtimalle yukarda arkadaşın da bahsettiği gibi type c kullanacaktır.

blogs-images.forbes.com/...
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0MG90 4 yıl
Noldu lightninge güvenmiyorlar mı artık?
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Master_Evil 4 yıl
çift taraflı usb yi koysalar daha iyi olur
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Guest-FA9189F46 4 yıl 0MG90
0MG90

Noldu lightninge güvenmiyorlar mı artık?

Usb c (3.1 ) bildiğiniz üzere tüm girişleri destekliyor ama Apple ın lightning kablosu ise bu kadar işleve sahip değil bu yüzden onun yerine tercih ediyorlar bence işletim sistemi ios olursa surface pro 3 ün yanına bile yaklaşamaz mac os un dokunmatik versiyonunu çıkarmalılar (bence bir nedenide var avrupada tüm cihazlar usb olmak zorunda olacaktı 2016 da ön hazırlık yapıyorlar)
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The-Engineer 4 yıl
Usb 3.1 koyması daha mantıklı olur , diğer telefonların ve bilgisayarların da geçmesiyle tamamen evrensel bi portumuz olur
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Celeste 4 yıl
Yeni nesil çift taraflı USB 3 olabilir.
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Like a Sir 4 yıl
3.1 c daha mantıklı olur 3.0 kaba bi arayüz
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