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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad Pro satışa sunuldu

Apple’ın dev ekranlı tableti iPad Pro sonunda tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa sunuldu. Cihazın tüm sürümlerine dair fiyat tablosu ve detaylar yazımızda:
3 yıl
3b
1
42
iPad
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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iPad Pro satışa sunuldu
Tim Cook’un dizüstü bilgisayarların yerini alacak diye lanse ettiği iPad Pro, 12.9 inçlik dev ekranı ve özel klavyesi ile bu söylemi destekler nitelikte gerekli alt yapıya sahip bir cihaz olarak karşımızda. Geçtiğimiz günlerde fiyatına dair açıklama yapılan cihaz sonunda tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa sunuldu.

Kargo Tarihi

An itibariyle Apple Store stoklarında yer alan ürün, online mağazadan satın alındığında Cuma günü adresinizde olacak şekilde ücretsiz olarak gönderiliyor. Cuma günü teslimat olanağı sadece İstanbul için geçerli. Diğer bölgelerde ücretsiz kargo avantajı ile gönderim Pazartesi gününe sarkıyor. Tabi dilerseniz bazı bölgeler için sunulan “Ekspres Nakliye” hizmetini seçerek ekstra bir ödeme ile ürüne Cuma günü erişim imkanına kavuşabilirsiniz. Mesela Antalya için bu hizmetten 14TL bir fark ödeyerek faydalanabiliyorsunuz.

Fiyatlandırma

Üç farklı renk ve üç farklı versiyon ile satılan iPad Pro’nun gümüş, altın ve uzay girişi seçenekleri mevcut. Bu renkleri Wi-Fi özellikli 32GB, Wi-Fi özellikli 128GB ve Wi-Fi + Sim kart destekli 128GB farklılıkları ile satın alabiliyorsunuz. Sadece Wi-Fi destekli modellerden 32GB kapasiteli ürün 2999TL, 128GB’lık ise 3599TL’den satılıyor. iPad Pro’nuz sim kart desteğine de sahip olsun isterseniz 128GB kapasite alabiliyorsunuz ve ödemeniz gereken rakam 4099TL.
iPad Pro satışa sunuldu
 

Aksesuarlar

iPad Pro’yu farklı kılan detaylardan bir tanesi de aksesuar seçeneğiydi. Bunlardan ilki Smart Keyboard adı verilen ve Bluetooth yerine Apple’ın ilk olarak iPad Pro’da kullandığı özel bir bağlantı yuvası üzerinden iletişim sağlayan klavye aksesuarı 649TL’den satışa sunuluyor. Buna ek olarak iPad Pro’yu adeta profesyonel bir çizim tabletine dönüştüren ekran kalemi Apple Pencil da stoklarda yer alan ürünlerden. Bu ürün için belirlenen fiyat ise 379TL.

Beklendiği gibi psikolojik sınırın üstünde bir fiyatlandırma ile satışa sunulan iPad Pro çok geniş bir yelpazede iş dünyasına hitap eden bir ürün. Apple’ın sınırlı sayıda üretilecek söylemleri de dikkate alınınca cihazın satış rakamları ile şok edici bir etki yaratmayacağı muhakkak ancak Apple adına yeni bir başlangıç olduğu açık.

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lido 3 yıl en beğenilen
apple.com/...

ben 379 liraya kalem satsam fiyatını yazmaya utanırım adamlar bide "Sadece" 379 TL yazmış.


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snomask 3 yıl
Apple bu fiyatlara Türkiye de hala satış yapabiliyorsa vay halimize
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ALPEREN A. 3 yıl
Apple forum iyice paradan dert yanan yorumlarla doldu taştı. Yöneticilerin el atması lazım. Mercedes ya da BMW forumunda millet para mı konuşuyor. Bu cihazları alacak adamların bütçesi belli. Bu kadar laf edenler seçimlerde neredeydi? İstikrar sürsün görelim dolar düşecek mi? 3 kat değersiz paramız var hala fiyatlardan dert yanmaların olması komik...
Apple forum iyice paradan dert yanan yorumlarla doldu taştı. Yöneticilerin el atması lazım. Mercedes ya da BMW forumunda millet para mı konuşuyor. Bu cihazları...
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huseyindoster 3 yıl
bu da Ipad Pro 128gb 1425 dolar amzn.to/...
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huseyindoster 3 yıl
amazonda sizler icin arastirdim IPad pro 32 GB Space Grey 1243 dolar amzn.to/...
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hidrojennn 3 yıl
ALPEREN A.
hidrojennn
ALPEREN A. Apple forum iyice paradan dert yanan yorumlarla doldu taştı. Yöneticilerin el atması lazım. Mercedes ya da BMW forumunda millet para mı konuşuyor. Bu cihazları alacak adamların bütçesi belli. Bu kadar laf edenler seçimlerde neredeydi? İstikrar sürsün görelim dolar düşecek mi? 3 kat değersiz paramız var hala fiyatlardan dert yanmaların olması komik...
burası bmw mercedes forumu değil, siyaset forumu da değil. teknoloji forumu.
O zaman teknoloji ile ilgili yorumlar yapılsın da millet faydalansın. Klasik şahin alırım muhabbeti yeri değil burası.

bir ürünün ederini tartışmakta teknoloji formunda normal bir şey. geyik yapan da olabilir, engelleyemezsin. teknolojiyi sadece parası olan gidip alsın demekte pek normal bir davranış olmaz. hani vergiler yüzünden artıyor fiyatlar diyoruz ya tablette öyle büyük vergiler, gümrük yok. sony xperia z5 tel yurt dışı fiyatını çevir günümüz kuru ile Türkiye fiyatıyla hemen hemen aynı. sony a7r mark 2 fotograf makinası yurt dışından ucuz. demek ki vergi, gümrük olsa da aynı yapılabiliyor. apple neden Türkiye'de en az hizmeti verip 2 tllik malı 4 tlye satma derdinde. ha ben 2 tllik malı 4 tlye alırım diyorsan o ayrı.
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hidrojennn 3 yıl
ALPEREN A.
Apple forum iyice paradan dert yanan yorumlarla doldu taştı. Yöneticilerin el atması lazım. Mercedes ya da BMW forumunda millet para mı konuşuyor. Bu cihazları alacak adamların bütçesi belli. Bu kadar laf edenler seçimlerde neredeydi? İstikrar sürsün görelim dolar düşecek mi? 3 kat değersiz paramız var hala fiyatlardan dert yanmaların olması komik...

burası bmw mercedes forumu değil, siyaset forumu da değil. teknoloji forumu.
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ALPEREN A. 3 yıl hidrojennn
hidrojennn

ALPEREN A.

Apple forum iyice paradan dert yanan yorumlarla doldu taştı. Yöneticilerin el atması lazım. Mercedes ya da BMW forumunda millet para mı konuşuyor. Bu cihazları alacak adamların bütçesi belli. Bu kadar laf edenler seçimlerde neredeydi? İstikrar sürsün görelim dolar düşecek mi? 3 kat değersiz paramız var hala fiyatlardan dert yanmaların olması komik...


burası bmw mercedes forumu değil, siyaset forumu da değil. teknoloji forumu.

O zaman teknoloji ile ilgili yorumlar yapılsın da millet faydalansın. Klasik şahin alırım muhabbeti yeri değil burası.
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Erik Lehnsherr 3 yıl
fiyat zaten trajikomik falan ama onu bir kenara koy cidden birtek detaylı uzun soluklu incelemesi olmayan alete nasıl çıkartıp bu parayı verebiliyor insanlar anlamıyorum bilen varsa beri gelsin

ya ben çok detaycıyım bilmiyorum ama ben 3 4 5 bin sayacağım bir aleti uzun süre kullanacağımdır ve onlarca farklı siteden video incelemesini izlerim ve bahsettiğim 2 3 dk lık incelemeler değil 20 30 dk lık detaylı incelemeler adım adım

yada bazı sitelerin yaptığı gibi cihaz çıktıktan sonra "living with ipad pro" şeklinde bir inceleme beklerim ki çoğu zaman gerçek hayatta kişiyi acayip irite edecebilecek bir sorunu adamlar deneyerek buluyor çünkü işleri bu

fiyata gelecek olursak zaten ipad air 2 ile macbook air toplam fiyatında alet yani apple gene kendinden beklenen zırvalamayı yapıyor
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kadirirdem 3 yıl
Sahinle takas edilir...
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yaya39 3 yıl
650 tlye satılan klavyede türkçe karakterler yok. Pages uygulamasını yoğun bir şekilde kullanıyorum. Alırsam sırf bu amaçla alacaktım ama türkçe karakterli klavye olmadan işime yaramaz.
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canobeg 3 yıl yaya39
yaya39
650 tlye satılan klavyede türkçe karakterler yok. Pages uygulamasını yoğun bir şekilde kullanıyorum. Alırsam sırf bu amaçla alacaktım ama türkçe karakterli klavye olmadan işime yaramaz.

Macbook air senin icin daha ideal hem oda ince ve hafif
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confuest 3 yıl
Şu fiyat konusunda devinenler iphone fiyatlarında niye hiç seslerini çıkarmadılar. 3000liralık telefona devlet 1000lira vergi alıyor 3000liralık tablete 300lira vergi alıyor. Böyle saçmasapan iş olur mu diye niye kimse sormuyor? Eğer tabletteki gibi vergi alsaydı şuanki fiyatların 700tl altına herkes iphone sahibi olabilecekti. Tabletin fiyatı avrupayla kıyaslandığında gayet makul tutulmuş. Daha ne istiyor bizim insanımız anlamıyorum ki. Avrupada 2300lira olan telefon bizim ülkede 4000liraya satılır kimsenin gıkı çıkmaz, tablet Avrupadan 100 lira pahalı diye wowowowowowow haram moduna girmiş herkes.
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Tulû 3 yıl
Performans artışını geekbench puanları ile yorumlayan arkadaşlar ;

Pro 'da 128-Bit LPDDR43200 4GB bellek kullanılıyor ; bu da Bandwidth'te müthiş bir artış yaratıyor ; herşey cpu ya da gpu değil.

Hoş GPU'da çoğu cihaza toz yutturuyor...
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Elefue 3 yıl
İpad Air 2 nin 1300 liralara alabildiği bir ortamda fiyatının 2000 TL en fazla 2500 normal olurdu.
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Cem 3 yıl
iPahalı
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dreameren 3 yıl
Ürünün sadece fiyatını eleştiren insanlardan nefret ediyorum. Fiyatını değil ürünü eleştirin. Benim param var alırım arkadaşım sizi ilgilendiren konu ne? Sizin alaylayıcı yorumlarınızı okumak zorunda değilim. Parası olan alır, olmayan almaz. Bu tür konular bu kadar basit.
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Kefelon 3 yıl dreameren
Dreamers.
Ürünün sadece fiyatını eleştiren insanlardan nefret ediyorum. Fiyatını değil ürünü eleştirin. Benim param var alırım arkadaşım sizi ilgilendiren konu ne? Sizin alaylayıcı yorumlarınızı okumak zorunda değilim. Parası olan alır, olmayan almaz. Bu tür konular bu kadar basit.

Bu parayla canavar gibi Macbooklar piyasada dolanırken tabi fiyatını tartışırlar. Apple kendi içerisindeki ürünlerde bile çelişkiye düşmüş.

Cihaz güzel ama bu fiyatı kesinlikle haketmiyor. iPad Air 2 + Macbook Air alırım buna para vereceğime.
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