iPad Pro satışa sunuldu

Tim Cook’un dizüstü bilgisayarların yerini alacak diye lanse ettiği iPad Pro, 12.9 inçlik dev ekranı ve özel klavyesi ile bu söylemi destekler nitelikte gerekli alt yapıya sahip bir cihaz olarak karşımızda. Geçtiğimiz günlerde fiyatına dair açıklama yapılan cihaz sonunda tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa sunuldu.

Üç farklı renk ve üç farklı versiyon ile satılan iPad Pro’nun gümüş, altın ve uzay girişi seçenekleri mevcut. Bu renkleri Wi-Fi özellikli 32GB, Wi-Fi özellikli 128GB ve Wi-Fi + Sim kart destekli 128GB farklılıkları ile satın alabiliyorsunuz. Sadece Wi-Fi destekli modellerden 32GB kapasiteli ürün 2999TL, 128GB’lık ise 3599TL’den satılıyor. iPad Pro’nuz sim kart desteğine de sahip olsun isterseniz 128GB kapasite alabiliyorsunuz ve ödemeniz gereken rakam 4099TL.

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An itibariyle Apple Store stoklarında yer alan ürün, online mağazadan satın alındığında Cuma günü adresinizde olacak şekilde ücretsiz olarak gönderiliyor. Cuma günü teslimat olanağı sadece İstanbul için geçerli. Diğer bölgelerde ücretsiz kargo avantajı ile gönderim Pazartesi gününe sarkıyor. Tabi dilerseniz bazı bölgeler için sunulan “Ekspres Nakliye” hizmetini seçerek ekstra bir ödeme ile ürüne Cuma günü erişim imkanına kavuşabilirsiniz. Mesela Antalya için bu hizmetten 14TL bir fark ödeyerek faydalanabiliyorsunuz.iPad Pro’yu farklı kılan detaylardan bir tanesi de aksesuar seçeneğiydi. Bunlardan ilki Smart Keyboard adı verilen ve Bluetooth yerine Apple’ın ilk olarak iPad Pro’da kullandığı özel bir bağlantı yuvası üzerinden iletişim sağlayan klavye aksesuarı 649TL’den satışa sunuluyor. Buna ek olarak iPad Pro’yu adeta profesyonel bir çizim tabletine dönüştüren ekran kalemi Apple Pencil da stoklarda yer alan ürünlerden. Bu ürün için belirlenen fiyat ise 379TL.Beklendiği gibi psikolojik sınırın üstünde bir fiyatlandırma ile satışa sunulan iPad Pro çok geniş bir yelpazede iş dünyasına hitap eden bir ürün. Apple’ın sınırlı sayıda üretilecek söylemleri de dikkate alınınca cihazın satış rakamları ile şok edici bir etki yaratmayacağı muhakkak ancak Apple adına yeni bir başlangıç olduğu açık.