iPad Pro üretim kalıbının sızdırıldığı iddia ediliyor





Apple'ın 12.2 veya 12.9 inçlik bir iPad Pro modeli üzerinde çalıştığı geçen senenin başından bu yana gündeme geliyor. Henüz resmi bir gelişme olmasa da özellikle yongaseti tarafında Apple'ın elde ettiği gelişmeler böyle bir tabletin olması ihtimalini artırıyor.





Konu ile ilgili bir Foxconn tesisinden elde edildiği iddia edilen görsel ise Apple'ın iPad Pro üretimine en azından deneme aşamasında başlamış olabileceğine işaret ediyor. Görselde bir üretim kalıbı görülüyor. Çinli sosyal medya kaynaklarında paylaşılan görsel her ne kadar başka bir modele ait olabilirmiş gibi dursa da sızdıran kaynak bu üretim bandının Apple için olduğunda ısrarcı.





Eğer iddialar doğruysa Apple, iPad Pro için çalışmalara başlamış durumda. Profesyonellere hitap edecek iPad Pro, daha güçlü bir A9 yongaseti ve özelleştirilmiş bir iOS 9 işletim sistemi ile çalışacak. Apple'ın iPad Pro ile Surface Pro gibi modelleri rakip alacağı konuşuluyor. Ayrıca MacBook Air modelinin satışlarının da baltalanmaması için firmanın bazı stratejiler üzerinde çalıştığı da konuşuluyor.





iPad Pro modelinin muhtemelen Ekim ayında tanıtılacağı belirtiliyor. iPad mini serisine son verecek olan Apple, iPad Air ve iPad Pro olarak tablet ailesine yeni bir şekil verecek.

http://www.ubergizmo.com/2015/01/alleged-ipad-pro-production-mould-surfaces/?utm_source=mobilerepublic