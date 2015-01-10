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iPad Pro üretim kalıbının sızdırıldığı iddia ediliyor

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Pro üretim kalıbının sızdırıldığı iddia ediliyor

Apple'ın 12.2 veya 12.9 inçlik bir iPad Pro modeli üzerinde çalıştığı geçen senenin başından bu yana gündeme geliyor. Henüz resmi bir gelişme olmasa da özellikle yongaseti tarafında Apple'ın elde ettiği gelişmeler böyle bir tabletin olması ihtimalini artırıyor. 

Konu ile ilgili bir Foxconn tesisinden elde edildiği iddia edilen görsel ise Apple'ın iPad Pro üretimine en azından deneme aşamasında başlamış olabileceğine işaret ediyor. Görselde bir üretim kalıbı görülüyor. Çinli sosyal medya kaynaklarında paylaşılan görsel her ne kadar başka bir modele ait olabilirmiş gibi dursa da sızdıran kaynak bu üretim bandının Apple için olduğunda ısrarcı. 

Eğer iddialar doğruysa Apple, iPad Pro için çalışmalara başlamış durumda. Profesyonellere hitap edecek iPad Pro, daha güçlü bir A9 yongaseti ve özelleştirilmiş bir iOS 9 işletim sistemi ile çalışacak. Apple'ın iPad Pro ile Surface Pro gibi modelleri rakip alacağı konuşuluyor. Ayrıca MacBook Air modelinin satışlarının da baltalanmaması için firmanın bazı stratejiler üzerinde çalıştığı da konuşuluyor. 

iPad Pro modelinin muhtemelen Ekim ayında tanıtılacağı belirtiliyor. iPad mini serisine son verecek olan Apple, iPad Air ve iPad Pro olarak tablet ailesine yeni bir şekil verecek.  

http://www.ubergizmo.com/2015/01/alleged-ipad-pro-production-mould-surfaces/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Bi gelemedin be Pro, ay oldu yıl oldu hala yoksun.
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busterr 4 yıl
iPad Mini serisine son mu verilecek??
iPad 3 kullanıyorum yeni iPad'e geçmek için Mini'nin 2 GB ramlisini bekliyordum bu 2015'te çıkacağını umuyordum eğer çıkmayacaksa kötü oldu..
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AtiMX4 4 yıl
Apple de büyük ekran yaparak kendini bozuyor bence
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Vatov 4 yıl
OSX ile gelmez gelirse Macbook Air katili olur
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V4LKyR 4 yıl
Eksantrik preslerle mi basıyorlar acaba bu iPad'in sacını?
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AAT.BH 4 yıl
osx gibi gelmez. klavyelide gelmez. en fazla kalemle gelir ki ipad air 3 tabletinede kalem koyarlar zaten o zaman.

hiç bir tüketici tablet ile laptopun birleşimi birşey almak istemez. surface de gördük zaten o kadar teknolojik olmasına rağmen satılmadı. ipad denilen şey pratiklik ve eğlence amaçlı üretilmiş bir cihaz buna siz osx yüklerseniz o ruha aykırı oluyor. klavye ve stand olayıda en fazla kılıflarının bazı modellerinde olur. o bile olmaz aslında çünkü piyasada zaten böyle kılıflar var pek alan yok çünkü kullanılmıyor tabletlerde klavye. apple sadelikten ve basitlikten yana bir firma böyle şeyler yapmaz.

biraz daha büyük ekran bir tablet olucak işte.
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darkdiva 4 yıl
Ipad Pro falan çıkmayacak. 2 senedir bir çıkamadı gitti. Çıksa çıkardı herhalde. Boş haberler.
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punisher_1947 4 yıl
Klasik Ekrem71 haberleri napalım kalıbı
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Koskaca apple dedik kalıbından utanmaz küçük çıktı :D
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Virinom 4 yıl
Ya Allah aşkına şöyle boş haberler yapıp da insanları teknolojiden soğutmayın. Ey editör kardeş üretim kalıbı sızdırılsa ne olur ne işimize yarayacak fabrikatörmüyüm ben? Hadi kasa sızdırılması falan bi derece de bu ne y
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Nephren-Ka 4 yıl
"iPad fabrikasının fotoğrafları sızdırıldı!!!" diye haber göreceğim günler yakın hissediyorum.
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alemburda34 4 yıl
Kalıbına tüküreyim Apple :D
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cnspnky 4 yıl
Genişletilmiş iOS gelebilir.
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AXAPTA 4 yıl alemburda34
alemburda34

Kalıbına tüküreyim Apple :D

haha iyiydi


"Kalıbından utan kalıbından!" da yakışır
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kojiro 4 yıl
üretim kalıbı sızdırmak nedir ya :D
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Umutcan 4 yıl
Bence hiçbir yenilik getirmeyecek, keşke en azından stylus ile gelse ama sanmıyorum. Ipad air'in 12" lik versiyonu olur, o kadar.
Surface pro ile aynı segmentte olacağına pek ihtimal vermiyorum, ios ve arm ile gelir yine.
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Thailano 4 yıl kojiro
kojiro

üretim kalıbı sızdırmak nedir ya :D

Apple haberi olsunda ne olursa olsun..
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