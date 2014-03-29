iPad için Microsoft Office uygulamaları, App Store'da zirveye yerleşti

Apple iPad için kullanıma sunulan Microsoft Office uygulamaları, kısa süre içerisinde App Store uygulama mağazasının en popüler ücretsiz içerikleri haline gelmeyi başardılar. Word, Excel, PowerPoint ve OneNote uygulamalarını, iPad için kullanıma sunan Microsoft, döküman görüntülemeyi ücretsiz olarak verirken, uygulamalardan herhangi biri üzerinde belge düzenlemesi yapmak veya sıfırdan içerik oluşturmak isteyenlerin Office 365 üyeliğini başlatmaları gerekiyor ki bu da tahmin edeceğiniz üzere ücretli bir işlem.

Windows işletim sisteminin ardından Microsoft'un en popüler programları olan Office uygulamaları, iPad için yeni çıktığından meraklı kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıyalar. İleriye dönük olarak kullanıcılar, Microsoft Office ile mi devam eder yoksa hali hazırda mağazada yer alan ücretsiz pek çok seçenekten herhangi biriyle mi ilerlerler, işte bu sorunun cevabını zaman gösterecek. Bu arada ilginç bir detay olarak, iPad için kullanıma sunulan Microsoft Office uygulamalarında şu an için yazdırma seçeneği bulunmuyor. Yani mevcut versiyonları ile iPad üzerinde bu uygulamalar ile yazıcı çıktısı almak isteyenlerin, biraz daha beklemesi gerekecek. Microsoft tarafından konuya ilişkin net bir açıklama yapılmasa da geçen sene çıkan Office 365 için bugüne kadar 100'den fazla güncelleme yayınlanmış olması, yeni Office yazılımları için de güncellemeler vasıtasıyla olmayan özelliklerin ileriye dönük ekleneceği ihtimalini güçlendiriyor.