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iPad için Microsoft Office uygulamaları, App Store'da zirveye yerleşti

5 yıl
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18
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPad için Microsoft Office uygulamaları, App Store'da zirveye yerleşti
Apple iPad için kullanıma sunulan Microsoft Office uygulamaları, kısa süre içerisinde App Store uygulama mağazasının en popüler ücretsiz içerikleri haline gelmeyi başardılar. Word, Excel, PowerPoint ve OneNote uygulamalarını, iPad için kullanıma sunan Microsoft, döküman görüntülemeyi ücretsiz olarak verirken, uygulamalardan herhangi biri üzerinde belge düzenlemesi yapmak veya sıfırdan içerik oluşturmak isteyenlerin Office 365 üyeliğini başlatmaları gerekiyor ki bu da tahmin edeceğiniz üzere ücretli bir işlem.
Windows işletim sisteminin ardından Microsoft'un en popüler programları olan Office uygulamaları, iPad için yeni çıktığından meraklı kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıyalar. İleriye dönük olarak kullanıcılar, Microsoft Office ile mi devam eder yoksa hali hazırda mağazada yer alan ücretsiz pek çok seçenekten herhangi biriyle mi ilerlerler, işte bu sorunun cevabını zaman gösterecek. Bu arada ilginç bir detay olarak, iPad için kullanıma sunulan Microsoft Office uygulamalarında şu an için yazdırma seçeneği bulunmuyor. Yani mevcut versiyonları ile iPad üzerinde bu uygulamalar ile yazıcı çıktısı almak isteyenlerin, biraz daha beklemesi gerekecek. Microsoft tarafından konuya ilişkin net bir açıklama yapılmasa da geçen sene çıkan Office 365 için bugüne kadar 100'den fazla güncelleme yayınlanmış olması, yeni Office yazılımları için de güncellemeler vasıtasıyla olmayan özelliklerin ileriye dönük ekleneceği ihtimalini güçlendiriyor.

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myhotyro 5 yıl en beğenilen
Ücretsiz yazmışlarya la :))
Ücretisiz sadece word belgesini açıyor ancak. Her yıl 180 TL verirseniz düzenleyebiliyorsunuz.
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Zordion 5 yıl KalemKolik
ScAnMaN
Hotspot Türkler sayesinde zirveye oynuyor

Siralamalar her ulkenin Store'u icin farkli, bu siralama Turkiye icin.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hotspota bak yasaklardan zirveye oturmuş
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interestedintech33 5 yıl
Üniversite öğrencileri için 4 senelik 120 TL'ye kullanabileceğiniz bir paket var. One driveda 25 gb depolama alanı, skypeda görüşme süresi ve hem telefonda hem tablette ve hem de bilgisayarda kullanabiliyorsunuz ofisi. Ve her şey hotmail hesabınızla entegre. Daha ne olsun.
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webdhx 5 yıl
Gelmese de olur diyenler aç gibi saldırmış :)
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myhotyro 5 yıl
Birde aklıma geldi, bura teknoloji haberleri sitesiydi dimi. Ekran görüntüsü (screen shot) almaktanda fotoğrafını çeken, çekmeyi akıl eden teknoloji editörlerimizi candan kutluyorum :))
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ethan 5 yıl
Office 365 university 4 yillik 120 tl. 2 tane masaustu office lisansi, 2 mobil cihazda kullanabilme, 20gb ek onedrive alani ve aylik 60 dk skype guncellemesi veriyor. Edu uzantili bir mail ile satin alinabiliyor
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myhotyro 5 yıl
"Doğru, bir çok alternatif çözüm var ancak Microsoft farkı, office kalitesi ve Microsoft'un Office uygulamaları üzerindeki mentalitesi daha eşsiz bir deneyim ve sonuçlarının olumlu olması olağan.."
Doğru, çok doğru. iOS ve Android çıkmadan Windows Mobile diye dandik mobil işletim sistemi, başkaları tam fonksiyonel mobil tarayıcılar yapmadan önce Mobil IE diye tarayıcı demeye bin şahit gereken tarayıcı, Quick Office ve başkaları gibi kullanışlı fonksiyonel mobil ofis uygulamalarından yıllar sonra bile fonksiyonel mobil ofis uygulaması sunamama. Bunların hepsi gerçekten eşsiz, eşi benzeri hiç olmayan deneyimler oldu bizler için.
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E_Aydin35 5 yıl
Doğru, bir çok alternatif çözüm var ancak Microsoft farkı, office kalitesi ve Microsoft'un Office uygulamaları üzerindeki mentalitesi daha eşsiz bir deneyim ve sonuçlarının olumlu olması olağan..
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myhotyro 5 yıl en beğenilen
Ücretsiz yazmışlarya la :))
Ücretisiz sadece word belgesini açıyor ancak. Her yıl 180 TL verirseniz düzenleyebiliyorsunuz.
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Guest-F8946C419 5 yıl myhotyro
myhotyro

Ücretsiz yazmışlarya la :))

Ücretisiz sadece word belgesini açıyor ancak. Her yıl 180 TL verirseniz düzenleyebiliyorsunuz.

İPhone'dan denedim gayet sorunsuz düzenledim ve onedrive hesabıma yükledim. Herhangi bir ücret talep etmedi ama?
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Blood Money 5 yıl
düzenleme varmı?
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javaprof 5 yıl
Şimdi millet neden wp alsın microsoft?
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1BilimAdamı 5 yıl javaprof
Microsoftun apple için office yazılımı yapması iki şirketinde hisse değerlerini yükseltiyor,yani iki tarafda kar ediyor herkes mutlu
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