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iPad için Office 27 milyon indirme sayısına ulaştı

5 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad için Office 27 milyon indirme sayısına ulaştı

Otoritelerin uzun süre Microsoft'a büyük katkı sağlayacağını dile getirdiği iPad için Office sürümü nihayet geçen ay indirmeye sunulmuştu.

Windows tabletlerdeki Office uygulamalarından daha çok ilgi göreceği tahmin edilen iPad için Office tahminleri yanıltmadı ve 6 haftada 27 milyon indirme rakamına ulaştı. Uygulama sadece ilk haftada 12 milyon indirme rakamına ulaşmıştı. 

iPad için Office bilindiği gibi Office 365 üyeliği ile kullanılıyor ve Microsoft'a bu yönde iyi bir gelir sağlayacağı düşünülüyor. Sadece yılın ilk çeyreğinde Office 365 1 milyon yeni abone kazanmıştı. 

http://www.zdnet.com/office-for-ipad-racks-up-27m-downloads-in-six-weeks-7000029371/ Yorum Yaz
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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
Millet Office e açmış :) ama ucretsiz diye indirip silenlerin sayisi yaridan fazladir diye dusunuyorum ..
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Levent Levent. 5 yıl
Normal değil mi ? Başarılı program
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GylR? 5 yıl
İndirme sayısına değil de ücretli uygulama satış sayılarına bakmak lazım.
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sniko1 5 yıl GylR?
GylR?
İndirme sayısına değil de ücretli uygulama satış sayılarına bakmak lazım.

ilk ceyrekre 1 milyon abone kazanmis yani ucret odemis sence az mi?
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E_Aydin35 5 yıl
Microsoft'un kendi hizmetlerini karsi platforma, Apple'in da kendi hizmetlerini karsi platforma sunmasi iki tarafida kazandirir.. Farkli ellerden cikmis eşsiz hizmetlerin evrensel olarak yayinlanmasi kadar iyi bir durun olamaz.. :)
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BARIŞ55 5 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Microsoft'un kendi hizmetlerini karsi platforma, Apple'in da kendi hizmetlerini karsi platforma sunmasi iki tarafida kazandirir.. Farkli ellerden cikmis eşsiz hizmetlerin evrensel olarak yayinlanmasi kadar iyi bir durun olamaz.. :)

Mecbur yapacaklar. İmkansıza yakın da olsa iyi bir tokat yerler yoksa hiç umulmadık yerlerden.
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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
Millet Office e açmış :) ama ucretsiz diye indirip silenlerin sayisi yaridan fazladir diye dusunuyorum ..
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Fenomenon 5 yıl
office 365'e para verimez. en ucuzu aylık 10$
birsürü alternatif uygulama var.
ayrıca google yakın zamanda office işine odaklanabilir. o zaman ms nal toplar.
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