iPad için Office 27 milyon indirme sayısına ulaştı





Otoritelerin uzun süre Microsoft'a büyük katkı sağlayacağını dile getirdiği iPad için Office sürümü nihayet geçen ay indirmeye sunulmuştu.





Windows tabletlerdeki Office uygulamalarından daha çok ilgi göreceği tahmin edilen iPad için Office tahminleri yanıltmadı ve 6 haftada 27 milyon indirme rakamına ulaştı. Uygulama sadece ilk haftada 12 milyon indirme rakamına ulaşmıştı.





iPad için Office bilindiği gibi Office 365 üyeliği ile kullanılıyor ve Microsoft'a bu yönde iyi bir gelir sağlayacağı düşünülüyor. Sadece yılın ilk çeyreğinde Office 365 1 milyon yeni abone kazanmıştı.

http://www.zdnet.com/office-for-ipad-racks-up-27m-downloads-in-six-weeks-7000029371/