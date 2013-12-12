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iPad için Pinterest uygulaması iOS 7 özellikleriyle güncellendi

5 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad için Pinterest uygulaması iOS 7 özellikleriyle güncellendi

Fotoğraf tabanlı en büyük paylaşım platformları arasında gösterilen Pinterest, iPad uygulamasını da iOS 7 özellikleriyle güncelledi. 

Yeniden tasarlanan uygulamada alt kısımda yer alan menü sayesinde gezinti biraz daha hızlı hale getirilirken, son kullanılan konular daha fazla ön plana çıkarılıyor. Herhangi bir görsel üzerinde uzun basıldığı zaman paylaşım ve saklama ile ilgili bir menü karşınıza geliyor. 

Ayrıca geçen hafta başlayan ve 25 Aralık'a kadar devam edecek gizli karolar etkinliği iPad üzerinden de erişilebilir durumda. 



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KalemKolik 5 yıl
Her iso 7 uygulamalarının güncelleme haberlerini yapacaksanız işimi var. Hergün 10 tane aynı haber.
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