iPad için ReadQuick ile hızlı okuma eğitimi

Bir dönem kitaplar ve kurslar yoluyla öğretilen hızlı okuma taktikleri artık uygulama mağazalarında da boy gösteriyor. iPad için geliştirilen ReadQuick, isteyenler için basit bir teknik sunuyor.





Kullanıcılar hızlı okuma yapmak istedikleri metinleri URL, makale ve haberlerden Instapaper yardımıyla kaydediyor. Daha sonra ekranda sadece bir kelime görünecek şekilde uygulama ekranları geçirmeye başlıyor. Beyaz üzeri siyah renkte olan bu ekranların başka bir fonksiyonu yok.





Dakikada 100 kelimeden 800 kelimeye kadar hız yükselebiliyor. Tavsiye edilen ortalama hız ise 250 kelime olarak belirtiliyor. Test sonunda makalenin kaç kelime olduğu ve ne kadar sürede okunduğu kullanıcıya bildiriliyor.





Uygulama 3.99$ iken daha ucuz olan uygulamaların aksine bir abonelik sunmuyor. Uygulama iOS 5.0 üzeri iPad'ler için indirilebilir durumda.









http://itunes.apple.com/us/app/id515138359?mt=8