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iPad için ReadQuick ile hızlı okuma eğitimi

6 yıl
1,2b
1
4
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem kitaplar ve kurslar yoluyla öğretilen hızlı okuma taktikleri artık uygulama mağazalarında da boy gösteriyor. iPad için geliştirilen ReadQuick, isteyenler için basit bir teknik sunuyor.

Kullanıcılar hızlı okuma yapmak istedikleri metinleri URL, makale ve haberlerden Instapaper yardımıyla kaydediyor. Daha sonra ekranda sadece bir kelime görünecek şekilde uygulama ekranları geçirmeye başlıyor. Beyaz üzeri siyah renkte olan bu ekranların başka bir fonksiyonu yok.

Dakikada 100 kelimeden 800 kelimeye kadar hız yükselebiliyor. Tavsiye edilen ortalama hız ise 250 kelime olarak belirtiliyor. Test sonunda makalenin kaç kelime olduğu ve ne kadar sürede okunduğu kullanıcıya bildiriliyor.

Uygulama 3.99$ iken daha ucuz olan uygulamaların aksine bir abonelik sunmuyor. Uygulama iOS 5.0 üzeri iPad'ler için indirilebilir durumda.


http://itunes.apple.com/us/app/id515138359?mt=8

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DemirKipi 4 yıl
Kesinlikle işe yaramaz bir uygulama. Belki bir noktaya kadar işe yarayabilir ama alıştırmalar olmadan gözünüzü yeterince geliştiremezsiniz.

Tavsiye edebileceğim en başarılı hızlı okuma uygulaması "Heku It"'in yapmış olduğu "Hızlı Okuma"dır.

iPhone ve iPad için: (6,49 ₺) itunes.apple.com/...

Android için: (7,99 ₺) play.google.com/...

Windows Phone için: (4,99 ₺) windowsphone.com/...

Bir çok kişi ücretli olduğundan dolayı almayı tercih etmeyecektir ancak hızlı okuma konusunda merakı olanlar için gerçekten gerekli bir uygulamadır. Windows Phone için olan uygulamasını satın aldım yaklaşık 200 kelime/dk bir okuma hızım vardı. Düzenli olarak günlük yarım saatimi buna ayırarak 500 kelime/dk hızına dayandım.

Daha dün 440 sayfalık Uçurtma Avcısı adlı kitabı oturdum okudum. Yaklaşık 6 saat falan sürdü.
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redand 6 yıl
fiyatını hak ediyormu acaba?
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prestige07 6 yıl
hılı okumak demek satırları hızlı bi şekilde okumak değildir sadece okuduğun şeyi anlaman ve daha sonra işine yarayacağı zaman hatırlayıp kullanabilmendir. Bunun için beyin eğitimi gerekiyor ve bunu piyasada tek yapan melik duyar. girin bakın sitesine paranızı bunlarla çarçur etmeyin arkadaşlar.
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multiTYRT 6 yıl
fiyati 0.99 veya free olsaydi cok iyiydi fakat 3.99 $ in fazla oldugunu dusunuyorum
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