iPad mini 4 resmileşti

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Apple'ın bu yıl ki uzun ve dolu dolu iPhone etkinliğinin pek çok ürünü arasında arada kaynayan veya üzerinde durulmayan bir modeli vardı ki o da iPad mini 4. Apple sadece 30 saniyede yeni modelini tanıttı.
iPad mini 4 için küçük iPad Air 2 diyebiliriz. 7.9 inçlik IPS ekranında 1536x2048 piksel çözünürlük sunan iPad mini 4 Apple A8 yongasetinden gücünü alıyor. Önceki nesle göre performansın önemli ölçüde artacağı iPad mini 4, bu gücü muhtemelen iOS 9 ile gelen çoklu ekran görevlerinde kullanacak.
Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip olan model 16GB/64GB/128GB kapasiteler ile piyasaya çıkacak. 6.1mm kalınlık değeri sunan iPad mini 4, 1349TL-1649TL-1949TL fiyat etiketi ile ülkemizde de satışa sunuldu. LTE desteği olan versiyonlar ise 1749TL-2049TL-2349TL şeklinde sıralanıyor.
Lansman sonrasında iPad Air serisinin akibeti de muallakta kaldı. iPad Pro - iPad Mini 4 şeklinde bir kombinasyon tercih eden Apple, iPad Air serisini tamamen saf dışı bırakabilir. Bunun cevabını Ekim ayında öğrenebileceğiz.
http://www.apple.com/tr/shop/buy-ipad/ipad-mini-4/128gb-g%C3%BCm%C3%BC%C5%9F-wifi Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ram 2 yi nerde gördünüz , ben bulamadım böyle bir bilgi
3D Mark, Geekbench, Antutu gibi testlerde Mini 4'den daha performansli...
Iyi bir tablet almak isteyen biri icin en iyi secenek bence bu tablet... senedir kullaniyorum... Muhtesem bir tablet..
Şimdi ipad mini 4'de dün tanıtıldı ve satış fiyatı 128gb için 729 dolar olarak belirlendi. Bugün apple.com/... türkiye satış fiyatı rakamları açıklandı 128 gb modeli havale fiyatı 1871 TL taksitli fiyatı 1949 TL.
Türkiye fiyatları dolar kuruna tam orantılı verilseydi fiyatın 2218 TL olması lazımdı. Bu durumda ipad pro fiyatlarıda forumda yazıldığı gibi uçuk olmayacağı sonucunu çıkartabilir miyim buradan. Hatta bi orantı yaparsam 799 Dolarlık ipad pro'nun havale fiyatı 2050 TL olması lazım..
ipad mini 4 128gb abd satış fiyatı 599 dolar. yani kaba hesapla 1800 tl.
tr nakit satış fiyatı ise 1871 tl
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