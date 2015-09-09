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iPad mini 4 resmileşti

3 yıl
5,4b
1
41
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad mini 4 resmileşti

Apple'ın bu yıl ki uzun ve dolu dolu iPhone etkinliğinin pek çok ürünü arasında arada kaynayan veya üzerinde durulmayan bir modeli vardı ki o da iPad mini 4. Apple sadece 30 saniyede yeni modelini tanıttı. 

iPad mini 4 için küçük iPad Air 2 diyebiliriz. 7.9 inçlik IPS ekranında 1536x2048 piksel çözünürlük sunan iPad mini 4 Apple A8 yongasetinden gücünü alıyor. Önceki nesle göre performansın önemli ölçüde artacağı iPad mini 4, bu gücü muhtemelen iOS 9 ile gelen çoklu ekran görevlerinde kullanacak. 

Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip olan model 16GB/64GB/128GB kapasiteler ile piyasaya çıkacak. 6.1mm kalınlık değeri sunan iPad mini 4, 1349TL-1649TL-1949TL fiyat etiketi ile ülkemizde de satışa sunuldu. LTE desteği olan versiyonlar ise 1749TL-2049TL-2349TL şeklinde sıralanıyor. 

Lansman sonrasında iPad Air serisinin akibeti de muallakta kaldı. iPad Pro - iPad Mini 4 şeklinde bir kombinasyon tercih eden Apple, iPad Air serisini tamamen saf dışı bırakabilir. Bunun cevabını Ekim ayında öğrenebileceğiz. 

http://www.apple.com/tr/shop/buy-ipad/ipad-mini-4/128gb-g%C3%BCm%C3%BC%C5%9F-wifi Yorum Yaz
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gurkanse 3 yıl en beğenilen
dolar çok yüksek fiyatlar uçuk.amerikada senelerdir aynı fiyat burda her sene artıyor.her sene iphone 700dolar ödüyorken bizde 4000tl yi bulmuş durumda.yazıklar olsun buna sebep olan herkeze...
dolar çok yüksek fiyatlar uçuk.amerikada senelerdir aynı fiyat burda her sene artıyor.her sene iphone 700dolar ödüyorken bizde 4000tl yi bulmuş durumda.yazıklar...
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freeman8476 3 yıl
Apple pencil ipad pro haricinde kullanılmayacak mı şimdi? Bu konuda bilgisi olan var mı
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snncbc 3 yıl
A8 ile a8x arasindaki fark kullanima yansiyacak bir fark degil. Ram 2 zaten. Herturlu alinir.
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belmont 3 yıl snncbc
snncbc

A8 ile a8x arasindaki fark kullanima yansiyacak bir fark degil. Ram 2 zaten. Herturlu alinir.

ram 2 yi nerde gördünüz , ben bulamadım böyle bir bilgi
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bkaakco 3 yıl
Air ile devam :)
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DH Misafiri 3 yıl
İped minim var mını 3 güzel ancak apple sıkıntı çok zam yapıyor ve madı gucumuz un az olduğu bır ülke ipad mini çok iyi 4 yıl devam bu tablet fe 1 yıl sonra cop
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berkerden 3 yıl
Küçük Air 2 denebilir mi hiç buna. Biri 3 çekirdek birisi 2 çekirdek, ram 2 gb olsa bari.
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dreameren 3 yıl
Keşke A8X ile gelseydi..
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DH Misafiri 3 yıl
Xiaomi MIPAD 64GB + SD Card yuvasi olan piyasada 1 yildir da var... IPAD Mini'den de hemen hemen her konuda daha ustun... Kiyas goturmez... Meraklilar cin sitelerinde alabilir... az once baktim su an posta vs hersey dahil 813TL :))) Yaklasik olarak 2 tane alabiliyorsunuz...
3D Mark, Geekbench, Antutu gibi testlerde Mini 4'den daha performansli...
Iyi bir tablet almak isteyen biri icin en iyi secenek bence bu tablet... senedir kullaniyorum... Muhtesem bir tablet..
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KalemKolik 3 yıl
Hem a8 soc koyhem fiyatları arttır.Tabii koyun çok olduğu için buda çok satar.Akıllı olan mini 2 alır.
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busterr 3 yıl
Air 2'm var bi 4 yıl kafam rahat
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Yürüyen Hoparlör 3 yıl
Rakipsiz küçük canavar...
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Darkness57 3 yıl
Merak ettiğim bir detay var yanlış düşünüyorsam düzeltin lütfen
Şimdi ipad mini 4'de dün tanıtıldı ve satış fiyatı 128gb için 729 dolar olarak belirlendi. Bugün apple.com/... türkiye satış fiyatı rakamları açıklandı 128 gb modeli havale fiyatı 1871 TL taksitli fiyatı 1949 TL.
Türkiye fiyatları dolar kuruna tam orantılı verilseydi fiyatın 2218 TL olması lazımdı. Bu durumda ipad pro fiyatlarıda forumda yazıldığı gibi uçuk olmayacağı sonucunu çıkartabilir miyim buradan. Hatta bi orantı yaparsam 799 Dolarlık ipad pro'nun havale fiyatı 2050 TL olması lazım..
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fimeral 3 yıl Darkness57
Darkness57

Merak ettiğim bir detay var yanlış düşünüyorsam düzeltin lütfen

Şimdi ipad mini 4'de dün tanıtıldı ve satış fiyatı 128gb için 729 dolar olarak belirlendi. Bugün apple.com/... türkiye satış fiyatı rakamları açıklandı 128 gb modeli havale fiyatı 1871 TL taksitli fiyatı 1949 TL.

Türkiye fiyatları dolar kuruna tam orantılı verilseydi fiyatın 2218 TL olması lazımdı. Bu durumda ipad pro fiyatlarıda forumda yazıldığı gibi uçuk olmayacağı sonucunu çıkartabilir miyim buradan. Hatta bi orantı yaparsam 799 Dolarlık ipad pro'nun havale fiyatı 2050 TL olması lazım..

ipad mini 4 128gb abd satış fiyatı 599 dolar. yani kaba hesapla 1800 tl.
tr nakit satış fiyatı ise 1871 tl
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CooL_ROMEO 3 yıl
Mini 2 nin fiyatı düşsede alsak.
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