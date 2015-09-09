iPad mini 4 resmileşti

Apple'ın bu yıl ki uzun ve dolu dolu iPhone etkinliğinin pek çok ürünü arasında arada kaynayan veya üzerinde durulmayan bir modeli vardı ki o da iPad mini 4. Apple sadece 30 saniyede yeni modelini tanıttı.





iPad mini 4 için küçük iPad Air 2 diyebiliriz. 7.9 inçlik IPS ekranında 1536x2048 piksel çözünürlük sunan iPad mini 4 Apple A8 yongasetinden gücünü alıyor. Önceki nesle göre performansın önemli ölçüde artacağı iPad mini 4, bu gücü muhtemelen iOS 9 ile gelen çoklu ekran görevlerinde kullanacak.





Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip olan model 16GB/64GB/128GB kapasiteler ile piyasaya çıkacak. 6.1mm kalınlık değeri sunan iPad mini 4, 1349TL-1649TL-1949TL fiyat etiketi ile ülkemizde de satışa sunuldu. LTE desteği olan versiyonlar ise 1749TL-2049TL-2349TL şeklinde sıralanıyor.





Lansman sonrasında iPad Air serisinin akibeti de muallakta kaldı. iPad Pro - iPad Mini 4 şeklinde bir kombinasyon tercih eden Apple, iPad Air serisini tamamen saf dışı bırakabilir. Bunun cevabını Ekim ayında öğrenebileceğiz.

http://www.apple.com/tr/shop/buy-ipad/ipad-mini-4/128gb-g%C3%BCm%C3%BC%C5%9F-wifi