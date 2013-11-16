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iPad uyumlu Art Set uygulaması, iOS 7 desteğine kavuştu

5 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad uyumlu Art Set uygulaması, iOS 7 desteğine kavuştu
Gün içerisinde daha gelişmiş özellikler ile hazırlanan Pro versiyonu kullanıma sunulan Art Set çizim / boyama uygulaması, iOS 7 desteğiyle güncellendi.
LOFOPI adlı geliştirici tarafından hazırlanan Art Set, içerisinde birçok farklı boyama / çizim aracı barındırıyor ve bu sayede kişilere geniş bir yaratıcılık imkanı sağlayabiliyor. 1728 x 2304 piksel çözünürlüğündeki tuvallerin üzerinde çalışma desteği veren Art Set, sanal basınç hassaslığı verebiliyor, beş farklı karıştırma aracı içeriyor ve içerisine fotoğraf eklenmesi yanında hazırlanan çalışmaları direkt olarak sosyal medya kanallarına aktarabiliyor. Yayınlanan 2.0 sürümüyle ise Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine destek vermeye başlayan uygulama, Pro versiyona getirilen yeni grafik motoruyla eskiye oranla daha gerçekçi çizimler yapılmasının önünü açıyor. Ayrıca yapılan işlemleri geriye doğru sınırsız kademede alabilen, içerisine video eğitimler eklenen ve galeri operasyonu geliştirilen Art Set, Retina ekranlara da destek veriyor.
1,79 TL fiyat etiketiyle satılan başarılı çizim uygulaması Art Set, buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id469918702?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
efe7182 5 yıl
Benım gibi dijital boyamacılar için çok iyi ama artık,ipad e resmi kalem desteği gelmeli artık...
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Balawitz 5 yıl
Kalem olmadan efektif olarak kullanılamaz bence. Böyle uygulamaları kullanmak için kalem şart.
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