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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad uyumlu gelişmiş çizim uygulaması iDraw yeni özelliklerle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,8b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad uyumlu gelişmiş çizim uygulaması iDraw yeni özelliklerle güncellendi
iOS 5.1.1 üstü iPad modelleri için Indeeo adlı geliştirici tarafından hazırlanan vektör tabanlı çizim uygulaması iDraw, birçok yeni geliştirme ile 2.0 sürümüne güncellendi.
Sade arayüzü ve barındırdığı birçok araç ile vektör tabanlı çizimler yapılmasına ya da tasarımlar oluşturulmasına imkan tanıyan iDraw, yayınlan 2.0 sürümüyle artık Photoshop'un PSD formatı ile PDF ve SVG formatlarında içe / dışa aktarma yapabiliyor, bünyesine yeni efektlere ekleniyor, iOS 7'ye uygun olarak yenilenerek 64-bit A7 işlemciye tam destek veriyor, Dropbox ile entegrasyon kurabiliyor, üzerinde çalışılan tasarımları otomatik olarak kaydedebiliyor ve yeni harmalama seçenekleriyle farklı sonuçlar ortaya koyabiliyor. Aynı zamanda kesme ve degrade aracı, HEX ve HSB renk seçici, yeni boyut ayarlamaları, şekil kütüphanesi ve çerçeve boyut değişikleri gibi detayları da getiren güncelleme, birden fazka çizim yolunun aynı anda birleştirilmesi gibi faydalı bir özellik yanında birçok hatayı da ortadan kaldırıyor.
16,99 TL fiyat etiketiyle satılan iDraw uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id363317633?mt=8 Yorum Yaz
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