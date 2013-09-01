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iPad uyumlu piksel tabanlı yeni tasarım uygulaması: Pixaki

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad uyumlu piksel tabanlı yeni tasarım uygulaması: Pixaki
Geniş ekranı ile özellikle grafik tasarım ile uğraşanlara büyük bir çalışma alanı sunan iPad için Rizer isimli geliştirici tarafından hazırlanan Pixaki, piksel tabanlı çalışmalar hazırlamasına imkanı veriyor.
Kullanıcılara 512 x 512 çerçeve boyutunda piksel tabanlı tasarımlar için oldukça kullanışlı bir ara yüz ve yapı sunan Pixaki, geliştiricinin söylediğine göre dokunmatik ekranların getirdiklerinden sonuna kadar yararlanıyor. Tasarımlar için 16 milyon gibi oldukça geniş bir renk aralığı sağlayan uygulama, 20 farklı katman ile çalışma yanında, tasarımların üzerinde kopyalama / yapıştırma işlemine de izin veriyor. 400 kat yakınlaştırma ile çizim kolaylığı sağlayan ve hazırlanan piksel tabanlı çizimleri PSD olarak dışa aktarabilen Pixaki, ayrıca Facebook, Twitter ve Dropbox gibi servislerle de bağlantı kurabiliyor.
Piksel tabanlı çizimler ilgisini çeken kişiler için tavsiye edilen iPad uyumlu Pixaki uygulamasına, 12,99 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id689084217?mt=8 Yorum Yaz
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