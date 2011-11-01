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iPhone 4S, 11 Kasım'da 15 yeni ülkeye daha gidiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,1b
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91
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın 4 Ekim'de lansmanını yaptığı yeni iPhone 4S modeli aradan geçen 27 günde 29 ülkede piyasaya sunulmuş durumda. Üçüncü dalga sevkiyat ise 15 ülkeyi daha bu listeye ekleyecek.

Apple'ın yaptığı duyuruda 11 Kasım itibariyle Arnavutluk, Ermenistan, Bulgaristan, El Salvador, Yunanistan, Guatemala, Hong Kong, Malta, Karadağ, Yeni Zelanda, Panama, Polonya, Portekiz, Romanya ve Güney Kore ülkelerinde iPhone 4S modelinin satışa sunulacağını açıkladı.

Arnavutluk, El Salvador, Guatemala, Malta, Karadağ ve Panama haricindeki ülkelerde ön siparişler 4 Kasım itibariyle başlamış olacak. Yerel fiyatlandırma konusunda bilgi verilmedi. iPhone 4 ve iPhone 3GS modelleri de yeni fiyatlandırma üzerinden satılacak.

Şimdiye kadar stok sıkıntısı yaşanmadan 29 ülkeye giden iPhone 4S modeli 2011 sonu itibariyle 70 ülkeye dağıtılmış olacak. Bu ülkelerin arasında Türkiye'nin de olmasını ümit ediyoruz.


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asaltek 8 yıl en beğenilen
O ülkelerin bir çoğunun ismini bile duymadım, tamam bu benim eksikliğim olabilir de, ermenistan diyor yaaaaa, fakirlikten ve işsizlikten insanlarının birbirlerini yiyeceği bir ülkeye gönderiyor apple telefonlarını, Türkiye'ye göndermiyor. Apple fanı olmaya utanır insan. Ayıp harbiden. Bence fırsat bu fırsat, iphone cular, "protesto ediyorum ulen" ayağına bir koşu gidip galaxy s2 ile özgürlüğe yelken açsınlar...Galaxy s3 çıkınca "sonradan androidlisin olm sen, fasulye sayılırsın" biz galaxy s2 den öncekilere androboy demiyoruz", demesinler sonra, üzülmeyin.!
Fan boycular kızmasın, yanlızca takılıyorum. Fakat ülkemizden önce gönderdiği yerler, gerçekten insanın içini acıtıyor.
O ülkelerin bir çoğunun ismini bile duymadım, tamam bu benim eksikliğim olabilir de, ermenistan diyor yaaaaa, fakirlikten ve işsizlikten insanlarının birbirleri...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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alprazolam 8 yıl
TAMAMEN BİLKOMUN BECERİKSİZLİĞİ VE BAŞARISIZLIĞI YÜZÜNDEN APPLE ÜRÜNLERİ HALEN ÜLKEMİZDE GAYRIRESMİ OLARAK SATILMAKTADIR
YA ADAM GİBİ YAPIN İŞİNİZİ YA DA BIRAKIN MİLLET RAHAT ETSİN
TAMAMEN BİLKOMUN BECERİKSİZLİĞİ VE BAŞARISIZLIĞI YÜZÜNDEN APPLE ÜRÜNLERİ HALEN ÜLKEMİZDE GAYRIRESMİ OLARAK SATILMAKTADIRYA ADAM GİBİ YAPIN İŞİNİZİ ...
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Yanıtla +16
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fndacil 8 yıl
Bilkom'un buna bir cevap vermesi lazım, Türkiye'nin listede olmaması Bilkom'un Beceriksizliği diye düşünmeye başladım artık...
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DH Misafiri 7 yıl
HERKESE TAVSİYEM !!
Bulabileceğiniz tek ve en güvenilir adres www.Merkezinden.com. Hem de en ucuz fiyata iPhone 4S (16GB) = 1999 TL
Ayrıca 12 Taksit fırsatı ile SanalPazar.com güvencesinde satılmaktadır. Alın rahat rahat kullanın !
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DH Misafiri 8 yıl
HERKESE TAVSİYE EDERİM... iPhone 4S bulabileceğiniz tek ve en güvenilir adres www_Merkezinden_com Hem de en ucuz fiyata iPhone 4S (16GB) = 1999 TL
Ayrıca 12 Taksit fırsatı ile www_SanalPazar_com güvencesinde satılmaktadır. Alın rahat rahat kullanın !
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DH Misafiri 8 yıl
HERKESE TAVSİYEM !!
iPhone 4S bulabileceğiniz tek ve en güvenilir adres www.Merkezinden.com. Hem de en ucuz fiyata iPhone 4S (16GB) = 1999 TL
Ayrıca 12 Taksit fırsatı ile SanalPazar.com güvencesinde satılmaktadır. Alın rahat rahat kullanın !
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Amore 8 yıl
Adamlar, bu mal Türkiye'de herzaman satılır. Piyasaya zor pazardan sokuyorlar ki ilk çıktığı andaki ivmesi ile satışını yapabilsinler; bu ithalatçının anlaşması dahil Apple'ın satış stratejisi ve kararları ile alakalı bir konudur. Bu arada Hong kong'da yeni piyasaya sürülmesi de ilginç; şuanda Çin'de bir çok kişide iPhone 4S zaten var.
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DH Misafiri 8 yıl
Herkes bişeler yazmış ama bence market geliride olabilir, Türkiyede kim para verir uygulamaya full jb , diger ülkelerin nüfusu önemli değil, iphone sahibi sayısı ve Market = para, Fransadan 10 milyon iphone sahibinin 7 milyonu markete para akıtır Türkiye de 10 milyon iphone sahibinin 200 bini orjinal yüklerse daha çok bekler burdakiler (rakamlar misal)
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bluerdem 8 yıl
istedikleri kadar geç getirsinler ya da Store açmasınlar, Türkiye'de iPhone kullanmak isteyenler ne yapar eder mutlaka bi iPhone bulur, satın alır :)
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gokhans19 8 yıl
Amma abarmışsınız sanki geldiğinde herkes iphone 4s alacakmış gibi konuşuyorsunuz. Piyasada yarı fiyatınında altına daha kaliteli telefonlar var. Donanıma ve yazılıma para vermek yerine ismine para veririm diyenlerde iphone 4 alabilirler bu kadar takmaya gerek yok zaten hızlıal gibi sitelerde ön sipariş fiyatları 3600 TL seviyesinde. Az daha koysanız araba alırsınız :D
Telefonun ederi 600 TL, 3000 TL ise nasıl olsa kapış kapış gider diye karın hayvan gibi yükseltilmesi.
Telefon geldiğinde yine birileri yemeye ekmeği yokken 24 ay taksitle alıp hava atma aracı olarak kullanır.
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ayyan 8 yıl
4s Türkiye'ye gelmedi diye aşağılık kompleksine girip kaçıncı dünya ülkesiyiz diyenler var.(ne alakaysa artık)
Iphone'nun Türkiye'ye geç gelmesinin tek sebebi operatörler ve distiribütor firmadır.adamlar hala 3gs , 4 kampanyaları yaparken niye kalkıp 4s'i getirsin ! yoksa apple'ın kafası hiç çalışmıyomuki telefon satıp para kazanacağı biyere telefon göndermesin !
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DH Misafiri 8 yıl
Tamamen pazarlama taktiği gibi duruyor. Nüfusu yüksek ülkelere verilmemiş. Çin,Rusya,Hindistan,Pakistan gibi nufusu yüksek ülkelere verilmemiş. Talebi karşılayamama korkusu olabilir. Yoksa bizim gibi tüketim odaklı bir toplumu pas geçmezlerdi.
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electrostatic 8 yıl
istediği yere girsin
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Weezer 8 yıl
Gold da 3100 den satisa cikarmis. Bu ne boyle arkadas. Gecen IP4 ler 2500 den cikmisti.
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geberit 8 yıl
BuZ-MaViSi
Türkiyeye neden gelsin.paralel ithalat getirip 3000 liraya satmak varken,ve bunu alacak enayi çokken hangi firma iphone talep eder appleden

serbest piyasa ekonomisi ,tabi hiçte serbest olmadığını burdan anlıyoruz.
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