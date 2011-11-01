iPhone 4S, 11 Kasım'da 15 yeni ülkeye daha gidiyor





Apple'ın 4 Ekim'de lansmanını yaptığı yeni iPhone 4S modeli aradan geçen 27 günde 29 ülkede piyasaya sunulmuş durumda. Üçüncü dalga sevkiyat ise 15 ülkeyi daha bu listeye ekleyecek.





Apple'ın yaptığı duyuruda 11 Kasım itibariyle Arnavutluk, Ermenistan, Bulgaristan, El Salvador, Yunanistan, Guatemala, Hong Kong, Malta, Karadağ, Yeni Zelanda, Panama, Polonya, Portekiz, Romanya ve Güney Kore ülkelerinde iPhone 4S modelinin satışa sunulacağını açıkladı.





Arnavutluk, El Salvador, Guatemala, Malta, Karadağ ve Panama haricindeki ülkelerde ön siparişler 4 Kasım itibariyle başlamış olacak. Yerel fiyatlandırma konusunda bilgi verilmedi. iPhone 4 ve iPhone 3GS modelleri de yeni fiyatlandırma üzerinden satılacak.





Şimdiye kadar stok sıkıntısı yaşanmadan 29 ülkeye giden iPhone 4S modeli 2011 sonu itibariyle 70 ülkeye dağıtılmış olacak. Bu ülkelerin arasında Türkiye'nin de olmasını ümit ediyoruz.



