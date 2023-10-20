iOS 18 ile iPhone’lar yapay zeka kazanacak: İşte gelecek özellikler

iOS 18, yapay zeka temelli olacak
Aktarılanlara göre bu özelliklerin Siri ve işletim sistemindeki diğer özelliklerle birlikte sunulabileceğini belirtiyor. Hong Kong merkezli yatırım firması Haitong International Securities'den sektör analisti Jeff Pu tarafından paylaşılanlara göre Apple, “edge AI” adı verilen bulut tabanlı özellikler sunacak. Diğer özellikler ise yeni nesil A serisi çip aracılığıyla cihaz dahilinde işletilecek. Google, kendi yapay zeka teknolojisini Tensor G3 çipinin en son sürümüne entegre ederek benzer adımlar atmıştı.
Apple şimdilik geride
Daha önceki raporlar Apple’ın yapay zeka konusunda Google ve Microsoft'un çok gerisinde olduğunu ortaya koymuştu. Apple ve Tim Cook ise bu alanda yatırımlar yaptıklarını ifade etmişti. Ayrıca daha önce Mark Gurman tarafından Apple'ın ChatGPT'ye benzer şekilde çalışan ve "Apple GPT" adı verilen dahili bir sohbet robotu üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.
Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda "Yıllardır üretken yapay zeka üzerinde çalışıyoruz ve çok fazla araştırma yaptık" dedi. Cook ayrıca, yapay zeka konusunda “düşünceli bir şekilde yaklaşacağız ve derinlemesine düşüneceğiz” ifadelerini kullanırken iyi olmayan kullanımların, önyargının ve halüsinasyon benzeri sorunların tamamen farkında olduklarını dile getirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.