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    Anlık Bildirim

    iOS 18 ile iPhone’lar yapay zeka kazanacak: İşte gelecek özellikler

    Apple yeni işletim sistemini yapay zeka ile harmanlayacak. iOS 18, iPhone'da Kestirmeler uygulaması ile karmaşık görevleri yerine getiren ChatGPT benzeri üretken yapay zeka özelliklerine sahip olacak.
    iOS 18 ile iPhone’lar yapay zeka kazanacak: İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple en son iOS 17 güncellemesini, ileriye dönük bir sürü ekleme ve değişiklikle birlikte geçtiğimiz ay yayınladı. Şirket şimdi de önümüzdeki yıl yayınlanacak iOS 18 güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı. Görünüşe göre şirket, iOS 18'de kullanıma sunulacak olan üretken yapay zeka özelliklerini platforma dahil etmeye karar verdi.

    iOS 18, yapay zeka temelli olacak

    Aktarılanlara göre bu özelliklerin Siri ve işletim sistemindeki diğer özelliklerle birlikte sunulabileceğini belirtiyor. Hong Kong merkezli yatırım firması Haitong International Securities'den sektör analisti Jeff Pu tarafından paylaşılanlara göre Apple, “edge AI” adı verilen bulut tabanlı özellikler sunacak. Diğer özellikler ise yeni nesil A serisi çip aracılığıyla cihaz dahilinde işletilecek. Google, kendi yapay zeka teknolojisini Tensor G3 çipinin en son sürümüne entegre ederek benzer adımlar atmıştı.

    iOS 18 ile iPhone’lar yapay zeka kazanacak: İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka özellikleri temel olarak Siri ile ön plana çıkacak. Siri, bağlamı anlayarak daha geniş bir etkileşim yelpazesini kullanıcılara sunacak. Mesela sonraki komutu anlayabilmek gibi. Apple'ın da sanal asistanında ChatGPT'ye benzer bir yaklaşım benimsemesi ve bu sayede Kestirmeler (Shortcuts) uygulamasıyla birlikte karmaşık görevleri yerine getirmesi bekleniyor. Yani sadece Siri ve yapay zeka özellikleriyle iPhone’lardan sesli komut aracılığıyla alışveriş yapmak, seyahat planlamak veya otel rezervasyonu yapmak oldukça olası görünüyor. Rapora göre, üretken yapay zeka 2024 yılının sonlarında iOS 18 ve iPadOS 18 yüklü iPhone ve iPad modellerinde kullanılabilecek.

    Apple şimdilik geride

    Daha önceki raporlar Apple’ın yapay zeka konusunda Google ve Microsoft'un çok gerisinde olduğunu ortaya koymuştu. Apple ve Tim Cook ise bu alanda yatırımlar yaptıklarını ifade etmişti. Ayrıca daha önce Mark Gurman tarafından Apple'ın ChatGPT'ye benzer şekilde çalışan ve "Apple GPT" adı verilen dahili bir sohbet robotu üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.

    Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda "Yıllardır üretken yapay zeka üzerinde çalışıyoruz ve çok fazla araştırma yaptık" dedi. Cook ayrıca, yapay zeka konusunda “düşünceli bir şekilde yaklaşacağız ve derinlemesine düşüneceğiz” ifadelerini kullanırken iyi olmayan kullanımların, önyargının ve halüsinasyon benzeri sorunların tamamen farkında olduklarını dile getirmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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