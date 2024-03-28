iPhone tarihinin en büyük güncellemesi iOS 18’den beklenenler

Tam Boyutta Gör Apple hakkındaki söylemlerinde doğruluk payı yüksek olan kaynaklara göre iOS 18, ilk iPhone’dan bu yana yapılan en büyük güncelleme olacak. Şimdiye kadar iOS 18 hakkında birçok söylenti de gün yüzüne çıkmış durumda. Bunlar bir derlemesini sizlere yaparken iOS 18 ile gelmesi beklenen özellikler ve yeniliklere göz atıyoruz.

Bilindiği üzere iOS 18, 10 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 2024 kapsamında tanıtılacak. Bu etkinlikte ayrıca iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2'yi de tanıtması bekleniyor. Burada çeşitli duyuların yapıldığını da görmemiz muhtemel.

iOS 18 ise Siri başta olmak üzere birçok uygulama için yeni üretken yapay zeka özellikleri içerecek. iPhone'lar ile Android cihazlar arasında daha gelişmiş bir mesajlaşma deneyimi için Mesajlar uygulamasına RCS desteği eklenecek, özelleştirmelere daha fazla odaklanacak, tasarımsal değişiklikler yapılacak ve güncelleme, daha fazlasını içerecek.

Siri’ye yapay zeka dokunuşu

Tam Boyutta Gör Bloomberg’den Mark Gurman ve The Information'dan Wayne Ma gibi önemli isimlere göre iOS 18 güncellemesi Siri, Spotlight, Shortcuts, Apple Music, Messages, Health, Numbers, Pages, Keynote ve daha fazlasına yeni üretken yapay zeka özellikleri getirecek.

iOS 18 sürümünde Apple'ın kendi ChatGPT benzeri sohbet robotunu içermesi beklenmiyor. Bunun yerine Apple, OpenAI, Google veÇinli Baidu gibi şirketlerle bir otaklık arayışı içerisinde gibi görünüyor. Bununla birlikte bazı üretken yapay zeka özelliklerinin önemli ölçüde daha fazla çekirdek barından bir Neural Engine'e sahip A18 Pro yongasına ve dolayısıyla iPhone 16 Pro modellerine özel olabilir.

Ana ekran daha özelleştirilebilir olacak

Tam Boyutta Gör Gurman'a göre iOS 18 daha özelleştirilebilirbir Ana Ekrana sahip olacak. iOS 18, kullanıcıların uygulama simgelerini Ana Ekran ızgarası üzerinde herhangi bir yere yerleştirmelerine nihayet izin vermeye başlayacak. Bu, kullanıcıların uygulama simgeleri arasında boş alanlar, sütunlar ve satırlar oluşturabilecekleri anlamına geliyor. Bu yetenek Android dünyasında ise çok uzun zamandır mevcut.

iPhone kullanıcıları, boş uygulama simgeleri ve widget'lar oluşturmak için kullanılabilen Shortcuts ve Widgetsmith gibi uygulamalarla Ana Ekranı zaten özelleştirebiliyor olsa da bu çözüm daha fazla esneklik getirecek. iOS 18'in simge düzenlemesinin ötesinde ek özelleştirme seçenekleri içermesini bekleniyor.

Yeni Apple Harita özellikleri

Tam Boyutta Gör iOS 18 ile birlikte Apple Harita (Maps) uygulamasına iki özellik eklenecek gibi görünüyor: özel rotalar ve topografik haritalar. Özel rotalar özelliği ile Apple Maps kullanıcıları, aşinalık ya da manzara gibi nedenlerle navigasyon sırasında seyahat etmek için belirli yolları seçebilecekler. Bu özelliğin lansman sırasında yalnızca ABD'de kullanıma sunulması bekleniyor. Google Maps halihazırda kullanıcıların web üzerinde özel rotalar oluşturmasına ve daha sonra bunları iPhone'da görüntülemesine olanak tanıyor.

Topografik haritaları ise geçtiğimiz yıl watchOS 10 ile Apple Watch'ta görmeye başlamıştık. Apple’ın bu özelliği iOS 18, macOS 15 ve visionOS 2 ile iPhone, Mac ve Vision Pro'ya genişletileceği belirtiliyor. Bu haritalar yürüyüş ve diğer açık hava kullanımları için patikalar, kontur çizgileri, yükseklik ve ilgi çekici noktalar gibi ayrıntıları barındırıyor.

Mesajlar uygulamasına RCS desteği

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz yılın kasım ayında ilerleyen aylarda iPhone'daki Mesajlar uygulamasında platformlar arası mesajlaşma standardı RCS'yi destekleyeceğini duyurdu. Dolayısıyla bu desteğin iOS 18’in bir parçası olarak geleceği söylenebilir.

RCS desteği, iPhone'lar ve Android cihazlar arasındaki varsayılan mesajlaşma deneyimine; daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar, sesli mesajlar, geliştirilmiş grup sohbetleri, okundu bildirimi gibi yetenekler getirecek.

Tasarımsal değişiklikler

Tam Boyutta Gör Son olarak ise tasarımsal güncellemelerin iOS 18’in önemli bir parçası olacağı belirtiliyor. Bu konuda henüz spesifik bir değişiklik bilgisi yok ancak Gurman, iOS 18'in önemli yeni özelliklere ve tasarımlara sahip olacağını söylemişti. Bununla birlikte tasarımsal değişikliklerin radikal olmaktan ziyade daha yumuşak bir değişiklik olması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere daha önceki söylentiler iOS 18’in visionOS’a benzeyebileceği iddia edilmişti. Bilindiği üzere visionOS da aslında iPadOS'ten temel alınarak geliştirilmişti.

iOS 18, WWDC 2024’te tanıtıldıktan sonra beta olarak aynı gün içerisinde yayınlanacak ve muhtemelen Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisine kadar gelişimini sürdürecek. Bu süreç zarfında ek özelliklerin de eklenmesi muhtemel. iOS 18, iPhone 16 ailesiyle birlikte çıkacak ve uygun iPhone modelleri bu güncellemeyi almaya başlayacak.

iOS 18 hangi iPhone modellerine gelecek?

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

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