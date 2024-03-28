iPhone tarihinin en büyük güncellemesi iOS 18’den beklenenler

- Siri’ye yapay zeka dokunuşu
- Ana ekran daha özelleştirilebilir olacak
- Yeni Apple Harita özellikleri
- Mesajlar uygulamasına RCS desteği
- Tasarımsal değişiklikler
- iOS 18 hangi iPhone modellerine gelecek?
- Yorumlar
Bilindiği üzere iOS 18, 10 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 2024 kapsamında tanıtılacak. Bu etkinlikte ayrıca iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2'yi de tanıtması bekleniyor. Burada çeşitli duyuların yapıldığını da görmemiz muhtemel.
iOS 18 ise Siri başta olmak üzere birçok uygulama için yeni üretken yapay zeka özellikleri içerecek. iPhone'lar ile Android cihazlar arasında daha gelişmiş bir mesajlaşma deneyimi için Mesajlar uygulamasına RCS desteği eklenecek, özelleştirmelere daha fazla odaklanacak, tasarımsal değişiklikler yapılacak ve güncelleme, daha fazlasını içerecek.
Siri’ye yapay zeka dokunuşu
iOS 18 sürümünde Apple'ın kendi ChatGPT benzeri sohbet robotunu içermesi beklenmiyor. Bunun yerine Apple, OpenAI, Google veÇinli Baidu gibi şirketlerle bir otaklık arayışı içerisinde gibi görünüyor. Bununla birlikte bazı üretken yapay zeka özelliklerinin önemli ölçüde daha fazla çekirdek barından bir Neural Engine'e sahip A18 Pro yongasına ve dolayısıyla iPhone 16 Pro modellerine özel olabilir.
Ana ekran daha özelleştirilebilir olacak
iPhone kullanıcıları, boş uygulama simgeleri ve widget'lar oluşturmak için kullanılabilen Shortcuts ve Widgetsmith gibi uygulamalarla Ana Ekranı zaten özelleştirebiliyor olsa da bu çözüm daha fazla esneklik getirecek. iOS 18'in simge düzenlemesinin ötesinde ek özelleştirme seçenekleri içermesini bekleniyor.
Yeni Apple Harita özellikleri
Topografik haritaları ise geçtiğimiz yıl watchOS 10 ile Apple Watch'ta görmeye başlamıştık. Apple’ın bu özelliği iOS 18, macOS 15 ve visionOS 2 ile iPhone, Mac ve Vision Pro'ya genişletileceği belirtiliyor. Bu haritalar yürüyüş ve diğer açık hava kullanımları için patikalar, kontur çizgileri, yükseklik ve ilgi çekici noktalar gibi ayrıntıları barındırıyor.
Mesajlar uygulamasına RCS desteği
RCS desteği, iPhone'lar ve Android cihazlar arasındaki varsayılan mesajlaşma deneyimine; daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar, sesli mesajlar, geliştirilmiş grup sohbetleri, okundu bildirimi gibi yetenekler getirecek.
Tasarımsal değişiklikler
iOS 18, WWDC 2024’te tanıtıldıktan sonra beta olarak aynı gün içerisinde yayınlanacak ve muhtemelen Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisine kadar gelişimini sürdürecek. Bu süreç zarfında ek özelliklerin de eklenmesi muhtemel. iOS 18, iPhone 16 ailesiyle birlikte çıkacak ve uygun iPhone modelleri bu güncellemeyi almaya başlayacak.
iOS 18 hangi iPhone modellerine gelecek?
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE (3. nesil)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...