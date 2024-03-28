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    iPhone tarihinin en büyük güncellemesi iOS 18’den beklenenler

    Birçok kaynağa göre yaklaşmakta olan iOS 18 güncellemesi, iPhone tarihindeki en büyük güncelleme olacak. Peki iOS 18 ile gelmesi beklenen özellikler ve yenilikler neler?
    iOS 18 ile gelmesi beklenen özellikler ve yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple hakkındaki söylemlerinde doğruluk payı yüksek olan kaynaklara göre iOS 18, ilk iPhone’dan bu yana yapılan en büyük güncelleme olacak. Şimdiye kadar iOS 18 hakkında birçok söylenti de gün yüzüne çıkmış durumda. Bunlar bir derlemesini sizlere yaparken iOS 18 ile gelmesi beklenen özellikler ve yeniliklere göz atıyoruz.

    Bilindiği üzere iOS 18, 10 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 2024 kapsamında tanıtılacak. Bu etkinlikte ayrıca iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2'yi de tanıtması bekleniyor. Burada çeşitli duyuların yapıldığını da görmemiz muhtemel.

    iOS 18 ise Siri başta olmak üzere birçok uygulama için yeni üretken yapay zeka özellikleri içerecek. iPhone'lar ile Android cihazlar arasında daha gelişmiş bir mesajlaşma deneyimi için Mesajlar uygulamasına RCS desteği eklenecek, özelleştirmelere daha fazla odaklanacak, tasarımsal değişiklikler yapılacak ve güncelleme, daha fazlasını içerecek.

    Siri’ye yapay zeka dokunuşu

    ios 18 yenilikler Tam Boyutta Gör
    Bloomberg’den Mark Gurman ve The Information'dan Wayne Ma gibi önemli isimlere göre iOS 18 güncellemesi Siri, Spotlight, Shortcuts, Apple Music, Messages, Health, Numbers, Pages, Keynote ve daha fazlasına yeni üretken yapay zeka özellikleri getirecek.

    iOS 18 sürümünde Apple'ın kendi ChatGPT benzeri sohbet robotunu içermesi beklenmiyor. Bunun yerine Apple, OpenAI, Google veÇinli Baidu gibi şirketlerle bir otaklık arayışı içerisinde gibi görünüyor. Bununla birlikte bazı üretken yapay zeka özelliklerinin önemli ölçüde daha fazla çekirdek barından bir Neural Engine'e sahip A18 Pro yongasına ve dolayısıyla iPhone 16 Pro modellerine özel olabilir.

    Ana ekran daha özelleştirilebilir olacak

    ios 18 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Gurman'a göre iOS 18 daha özelleştirilebilirbir Ana Ekrana sahip olacak. iOS 18, kullanıcıların uygulama simgelerini Ana Ekran ızgarası üzerinde herhangi bir yere yerleştirmelerine nihayet izin vermeye başlayacak. Bu, kullanıcıların uygulama simgeleri arasında boş alanlar, sütunlar ve satırlar oluşturabilecekleri anlamına geliyor. Bu yetenek Android dünyasında ise çok uzun zamandır mevcut.

    iPhone kullanıcıları, boş uygulama simgeleri ve widget'lar oluşturmak için kullanılabilen Shortcuts ve Widgetsmith gibi uygulamalarla Ana Ekranı zaten özelleştirebiliyor olsa da bu çözüm daha fazla esneklik getirecek. iOS 18'in simge düzenlemesinin ötesinde ek özelleştirme seçenekleri içermesini bekleniyor.

    Yeni Apple Harita özellikleri

    ios 18 ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    iOS 18 ile birlikte Apple Harita (Maps) uygulamasına iki özellik eklenecek gibi görünüyor: özel rotalar ve topografik haritalar. Özel rotalar özelliği ile Apple Maps kullanıcıları, aşinalık ya da manzara gibi nedenlerle navigasyon sırasında seyahat etmek için belirli yolları seçebilecekler. Bu özelliğin lansman sırasında yalnızca ABD'de kullanıma sunulması bekleniyor. Google Maps halihazırda kullanıcıların web üzerinde özel rotalar oluşturmasına ve daha sonra bunları iPhone'da görüntülemesine olanak tanıyor.

    Topografik haritaları ise geçtiğimiz yıl watchOS 10 ile Apple Watch'ta görmeye başlamıştık. Apple’ın bu özelliği iOS 18, macOS 15 ve visionOS 2 ile iPhone, Mac ve Vision Pro'ya genişletileceği belirtiliyor. Bu haritalar yürüyüş ve diğer açık hava kullanımları için patikalar, kontur çizgileri, yükseklik ve ilgi çekici noktalar gibi ayrıntıları barındırıyor.

    Mesajlar uygulamasına RCS desteği

    ios 18 hangi iphone'lara gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz yılın kasım ayında ilerleyen aylarda iPhone'daki Mesajlar uygulamasında platformlar arası mesajlaşma standardı RCS'yi destekleyeceğini duyurdu. Dolayısıyla bu desteğin iOS 18’in bir parçası olarak geleceği söylenebilir.

    RCS desteği, iPhone'lar ve Android cihazlar arasındaki varsayılan mesajlaşma deneyimine; daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar, sesli mesajlar, geliştirilmiş grup sohbetleri, okundu bildirimi gibi yetenekler getirecek.

    Tasarımsal değişiklikler

    ios 18 tasarım Tam Boyutta Gör
    Son olarak ise tasarımsal güncellemelerin iOS 18’in önemli bir parçası olacağı belirtiliyor. Bu konuda henüz spesifik bir değişiklik bilgisi yok ancak Gurman, iOS 18'in önemli yeni özelliklere ve tasarımlara sahip olacağını söylemişti. Bununla birlikte tasarımsal değişikliklerin radikal olmaktan ziyade daha yumuşak bir değişiklik olması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere daha önceki söylentiler iOS 18’in visionOS’a benzeyebileceği iddia edilmişti. Bilindiği üzere visionOS da aslında iPadOS'ten temel alınarak geliştirilmişti.

    iOS 18, WWDC 2024’te tanıtıldıktan sonra beta olarak aynı gün içerisinde yayınlanacak ve muhtemelen Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisine kadar gelişimini sürdürecek. Bu süreç zarfında ek özelliklerin de eklenmesi muhtemel. iOS 18, iPhone 16 ailesiyle birlikte çıkacak ve uygun iPhone modelleri bu güncellemeyi almaya başlayacak.

    iOS 18 hangi iPhone modellerine gelecek?

    • iPhone 15
    • iPhone 15 Plus
    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 14
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 13
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPhone SE (3. nesil)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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