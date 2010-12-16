iPhone 4'e rakip olarak gösterilen Meizu M9, 25 Aralık'ta lanse ediliyor

Akıllı telefon dünyasının merakla beklenen modellerinden Meizu M9 için lansman tarihi netleşti. Üretici firma Meizu'dan yapılan açıklamaya göre, kimilerince iPhone 4 katili olarak nitelendirilen M9, 25 Aralık'ta yapılacak tanıtımla birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şimdiye kadar yapılmış en başarılı iPhone klonu olarak gösterilen M8 modeliyle dünya çapında ses getirmeyi başaran ancak daha sonra Apple'ın yasal girişimleriyle üretimi durdurmak zorunad kalan Meizu, M9 modeliyle iddialı geliyor. Güçlü özellikleriyle dikkat çeken telefonun nihai özellikleri de gün ışığına çıkmaya başladı.

3.5-inç büyüklüğünde ve 640 x 960 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan telefona, 1GHz'de çalışan Cortex A8 tabanlı işlemcinin güç verdiği belirtiliyor. Telefonun işlem gücü açısından Samsung'un Galaxy S modelindeki Hummingbird işlemcisi baz alınabilir zira benzer şekilde Cortex-A8 mimarisini temel alıyor ve 1GHz'de çalışıyor. Android 2.2* işletim sistemi üzerinde özelleştirilmiş arabirimine sahip olan M9'da, 1370 mAh kapasiteli pil kullanılıyor. Diğer özellikleri arasında 5MP çözünürlüğünde kamera, GPS, Bluetooth ve WiFi/WAPI gibi detaylara yer verilen telefon 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile gelirken, daha yüksek kapasite için microSD kart desteği de sunuluyor. GSM / GPRS / EDGE and UMTS / HSDPA ve 7.2Mbps 3G ağları ile uyumlu olan telefon aynı zamanda AVI, MP4, 3GP, MOV, MKV ve FLV formatlarına verdiği destekle gelişmiş medya özellikleri de vaad ediyor.

25 Aralık'ta yapılacak lansman ile birlikte satışa sunulması beklenen Meizu M9'un 8GB'lık modelinin 375$, 16GB'lık modelinin ise 405$ olacağı belirtiliyor.

*Cihaz üzerindeki Android işletim sisteminin versiyonu henüz resmi olarak doğrulanmadı.