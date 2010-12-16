Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 4'e rakip olarak gösterilen Meizu M9, 25 Aralık'ta lanse ediliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
63,7b
1
184
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon dünyasının merakla beklenen modellerinden Meizu M9 için lansman tarihi netleşti. Üretici firma Meizu'dan yapılan açıklamaya göre, kimilerince iPhone 4 katili olarak nitelendirilen M9, 25 Aralık'ta yapılacak tanıtımla birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şimdiye kadar yapılmış en başarılı iPhone klonu olarak gösterilen M8 modeliyle dünya çapında ses getirmeyi başaran ancak daha sonra Apple'ın yasal girişimleriyle üretimi durdurmak zorunad kalan Meizu, M9 modeliyle iddialı geliyor. Güçlü özellikleriyle dikkat çeken telefonun nihai özellikleri de gün ışığına çıkmaya başladı.

iPhone 4'e rakip olarak gösterilen Meizu M9, 25 Aralık'ta lanse ediliyor
Tam Boyutta Gör

3.5-inç büyüklüğünde ve 640 x 960 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan telefona, 1GHz'de çalışan Cortex A8 tabanlı işlemcinin güç verdiği belirtiliyor. Telefonun işlem gücü açısından Samsung'un Galaxy S modelindeki Hummingbird işlemcisi baz alınabilir zira benzer şekilde Cortex-A8 mimarisini temel alıyor ve 1GHz'de çalışıyor. Android 2.2* işletim sistemi üzerinde özelleştirilmiş arabirimine sahip olan M9'da, 1370 mAh kapasiteli pil kullanılıyor. Diğer özellikleri arasında 5MP çözünürlüğünde kamera, GPS, Bluetooth ve WiFi/WAPI gibi detaylara yer verilen telefon 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile gelirken, daha yüksek kapasite için microSD kart desteği de sunuluyor. GSM / GPRS / EDGE and UMTS / HSDPA ve 7.2Mbps 3G ağları ile uyumlu olan telefon aynı zamanda AVI, MP4, 3GP, MOV, MKV ve FLV formatlarına verdiği destekle gelişmiş medya özellikleri de vaad ediyor.

iPhone 4'e rakip olarak gösterilen Meizu M9, 25 Aralık'ta lanse ediliyor
Tam Boyutta Gör

25 Aralık'ta yapılacak lansman ile birlikte satışa sunulması beklenen Meizu M9'un 8GB'lık modelinin 375$, 16GB'lık modelinin ise 405$ olacağı belirtiliyor.

*Cihaz üzerindeki Android işletim sisteminin versiyonu henüz resmi olarak doğrulanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aLCuiN 8 yıl
Ne rakibi la, bugattinin rakibimi olur :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berk_06 8 yıl
Niye hortladı bu konu acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ailkem 8 yıl
İphone 4 iyi bir telefon işletim sistemi son derece stabil kabul macera yok heyecan yok tutku yok farklılık yok. iki kişi elindeki iphoneyi değişse farkına varmazlar nerdeyse tek düze bir tel aslen ekran büyüklüğü ses kamera her özellik adamların kafasında size verdiği gibi alın bunu siz düşünmeyin ben sizin yerinize düşündüm fazlada kafa yormayın kurcalamayın aleti size yeterince elinizde oynuyacagınız oyuncak programcıklar ve oyunlar verdim marketimdeki çoğu şey paralı ama olsun tele bu kadar para veriyorsanız e bi zahmet onlarada verin. modunda bir cihaz. Genel kullanıcı için aslen bu iyidir. Sonuçta bu zihniyetle ios son derece stabil çalışır ve her program telefonda aynen olması gerektiği gibi çalışır. Androide gelince stabilite konusunda aslında iosun yanına yaklaşamaz açık kaynak kodlu ve sistem özelliklerini düzensiz kullanan bir işletim sistemi ama en büyük artısı hızla gelişmesi free tabanlı aslen iostan çok daha geniş bir program yelpazesi sunabilmesi çeşitliliği kafanıza göre farklı donanımlarda her kesimden insana hitap edebilmesi aynı markanın aynı modelinin bile her insanda farklı şekilde değiştirilebilmesi insanı dinamik araştırmaya sürüklemesi sürekli bişeyler yapmayı istetmesi androide ruh katıyor. Buna karşın dengesiz ram kullanımı sistem kararsızlıkları ve onca müdehaleden sonra stabiliteyi yitirebilmeside uzman kullanıcılık gerektiriyor buna rağmen tam randıman alamıyorsunuz ama insanı hayata bağlayan şeydir heyecan tutku bişeyleri keşfedebilme arzusudur. sabit kalmayı değil hep kendini aşmayı sever insan hep ileriye gitmeyi. rutinlikten insan ruhu sıkılır değişiklik ister. alır açılış ekranını baştan aşağı değiştir alır cpu su herşeye yeterken gider oc yapar. farklı ana ekranlar ekler farklı widgetler kullanır olmadı custom rom atar yetmedi kendisi romda oynama yapar. Bunları hissettiğiniz anda dünyanız zaten değişir. Tüm bunlara rağmen ios un program ve oyunlarının daha yetenekli olduğuda bir gerçek :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TAVCI 8 yıl
Iphone 4 eskı model oldu,4S cıktı adamlar hala 4e rakıp cıkarıyorlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
treabacks 8 yıl TAVCI
TAVCI

Iphone 4 eskı model oldu,4S cıktı adamlar hala 4e rakıp cıkarıyorlar


Konunun tarihine bak önce.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 8 yıl
Telefondan bi haber yok Hala. iPhone killer derken Selfdestruction mu oldu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
beyler biz DELL STREAK 5 almak istiyoruz,kullanan varmı?
varsa memnunmu?
türkiye,de fiyatı kaç..
ayrıca yeni çıkacak olan acer 4.8 inç telefonda hem telefon hem tablet imiş.
veya benzer bir telefon tablet bilginiz varmı
ama şu anda çıkacak olan sony 12 experia nın özelliklerinden daha fazla dell streak.
kimileri diyor flash yok ..ama var
kimileri diyor,sesli konuşma yok ..bunu bilmiyoruz.varmı yokmu?
bilginizi rica ederiz.
emel.saygılarımızla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Türkiyede kaç lira olacak acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FYL 8 yıl

DH Misafiri

Türkiyede kaç lira olacak acaba

700-800 olur heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sagy 8 yıl
Vidolarını izlerken ekran parlak lıgı gayet güzel ıps galiba çözüzünülük te ip4 aynı ses te iyi yüksek ip4 yüsek çıkıyor internet te de gayet hızlı hat ta m9 vs ip4 sayfaları m9 daha ve flash videolar da sorunsuz açıyor hızlı açıyor en agır 3D oyunlar da bile ne don ma ne bi takıl ma gördüm cihaz her açıdam güzel yanış anlaşılmasın ip4 ten deyil
Diyer kendi sınıfn daki android teller için söylüyorum ve android oldugu için de bi poragram ile tamem türkçe olabiliyo bu cihaz için 900 tl verebilirim.nexus s ingilterede 1000 tl oldugunu düşünürsek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 8 yıl
yarın büyük gün..ucuz kaliteli bişi cıkarda bizde nasipleniriz...belki..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamzavav 8 yıl
Sayın Gamlı Baykuş wm 6.5 denedinizmi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sagy 8 yıl
Konu nerden nereye gelmiş ya
Arkadaşlar bırakın laf sokmayı artık
Konun başlıgı ile alakalı konuşun artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sagy 8 yıl
Ben az önce youtube de videolarını izledim cihaz güzel özelik le tasarım iyimiş. iphone yi geçemez de hani bir desire ve galaxy gibi cigazları on kere satın alır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Inalough 8 yıl

sagy
Ben az önce youtube de videolarını izledim cihaz güzel özelik le tasarım iyimiş. iphone yi geçemez de hani bir desire ve galaxy gibi cigazları on kere satın alır

al birde burdan yak

saygılarımı sunuyorum hepinize
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
63668 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, meizu ve
2 etiket daha akıllı telefon android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Eksperyans: HP Envy 14 video inceleme 8 yıl Dijital Perde Bölüm 1 8 yıl Tivibu video inceleme 8 yıl HTC Desire Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim